Насколько хорошо вы знаете логотипы спортивных брендов? Тест для настоящих ценителей

Сегодня, когда значительно сократилось количество одежды и обуви со «свушем» и тремя полосками, легко потеряться среди малознакомых или забытых брендов. Однако рынок предлагает множество альтернатив «спортивным гигантам», которые могут похвастаться и отличным качеством, и стильным дизайном. А хорошо ли вы ориентируетесь среди спортивных логотипов?

Мы подготовили викторину, отвечая на вопросы которой, вы вспомните отличные компании, на которые стоит обратить внимание при выборе одежды и обуви. О многих из них мы уже писали в разделе.

Некоторые вопросы покажутся вам очевидными, но не торопитесь выбирать вариант ответа — у брендов, как оказалось, очень похожие логотипы. Попробуйте ответить на все без ошибок.