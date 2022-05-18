4 причины, по которым новички перестают бегать. Учимся не бросать начатое

Разбираемся, что нам мешает продолжать тренировки и как с этим бороться.

Можно сказать, что в последние годы нас одолел бум бегунов и марафонов — проходит большое количество забегов, открываются специальные беговые клубы, бренды расширяют свои линейки для бегунов. Но есть люди, которые, даже попробовав бег, прекращают тренировки. Почему так происходит?

Григорий Бахин психолог, специалист в экологичном построении карьеры и жизни, ментальный коуч Выделил четыре основные причины.

Отсутствие цели для занятий и тренировок

Мы привыкли ставить в жизни и в работе цели, решать амбициозные задачи, а в беге говорим: «Бегаю для себя». В целом это хорошая цель. Но я бы её раскрыл и дополнил: для похудения, для поддержания физической активности, для результата, для конкретного забега и т.д.

Фото: istockphoto.com

Лично для меня бег — это лучший тренинг по постановке целей. Можно часто услышать, что бег — это скучно. На самом деле каждая тренировка имеет свою цель: восстановительная, интервальная, темповая и т.д. Все они разные: где-то чувствуешь себя легко, где-то тяжело, где-то бежишь новым маршрутом или знакомишься с новыми людьми.

Недостаток знаний о тренировочном процессе

Бег такая штука, что им можно заниматься только системно и постоянно, меняя и адаптируя новую нагрузку, иначе не будет прогресса. Нельзя бегать по пять километров каждое утро в одинаковом темпе и ждать, что через месяц можно будет пробежать полумарафон.

Во-первых, делать каждый раз одну и ту же тренировку скучно, а во-вторых, в таких занятиях действительно нет прогресса. Лучше или нанять тренера, который составит тренировочный план, исходя из вашей физической формы, или, если вы хотите заниматься самостоятельно, прочитать достаточно литературы по бегу, чтобы понять, как устроен тренировочный процесс, как работает организм, и выбрать то, что вам подходит. Сегодня качественной литературы много.

Ожидание быстрых результатов

Форма в беге приходит постепенно, поэтому и двигаться надо шаг за шагом. Почему «марафон с дивана» — плохо? Потому что убивает всё желание бегать. Наступает сильнейший перегруз организма, и от бега начинает физически и морально тошнить. Помните, как в школе: «Иди пробеги три километра с таким-то результатом». И никого не интересует, какая у тебя форма и бегал ли ты вообще когда-то эти три километра. Поэтому данная дистанция для многих, как правило, заканчивалась за первым углом и переходом на шаг.

Фото: istockphoto.com

К любой дистанции нужно серьёзно готовиться, бег не прощает халатного отношения к себе. Но он устроен удивительно, можно увидеть, как на небольших объёмах по несколько километров в день в какой-то момент ты начинаешь чувствовать себя увереннее: увеличивается дистанция, появляется скорость, а с ней и приходит и радость от занятий. Бег — это небоскрёб, в котором с каждой тренировкой строится новый этаж.

Отсутствие ментальной подготовки

Есть такая фраза среди бегунов: «Марафон пробегается головой». Любая дистанция — это борьба между телом и разумом. Голова говорит: «Остановись, не подвергай себя таким нагрузкам», а тело: «Давай ещё чуть-чуть, надо добежать». В беге очень важен правильный настрой и умение вести диалог с собой.

Ключевые навыки: терпение, воля, самомотивация.

Если мы ещё не вошли во вкус, то наше тело будет ставить различные препятствия, поэтому нужно найти в себе силы, завязать кроссовки и выйти за дверь. Когда так много соблазнов внутри квартиры и во внешнем мире — сделать выбор в пользу бега сложно, но сделать его можете только вы.

Как подготовиться к бегу?

Поставьте себе цель, можно промежуточную. Хотя бы на ближайший месяц или забег. Например, пробежать 5-10 километров через два-три месяца.

Напишите приблизительный план тренировок. Как по классике — понедельник, среда, пятница с 19:00 до 20:00. Или наймите тренера, тренировочный план не стоит больших денег. Можно найти в пределах 5000 рублей.

Фото: istockphoto.com

Результаты в беге появляются постепенно, двигайтесь шаг за шагом, никогда резко не увеличивайте дистанцию. Если бегаете 10 км в неделю, то не надо бежать на следующей сразу 20. Всё придёт. Не бегайте много на высоком темпе. Для начала достаточно около часа бега и ходьбы на пульсе до 145 уд/мин. Помните, что относиться к себе надо с заботой, потому что «наесться бегом» достаточно легко.

Если вы любите заниматься в компании, найдите единомышленников. Например, каждую субботу по всей России проходят паркраны, где каждый спортсмен может бесплатно принять участие и познакомиться с другими атлетами.

Фото: istockphoto.com

Учитесь отказываться от малого ради больших побед над собой в будущем. Если вы всё-таки решили заняться бегом, придерживайтесь определённой системы. Если пропустили одну-две тренировки — ничего страшного, вы всё-таки не профессиональный спортсмен.

Но если вы выпадаете на неделю или месяц, то надо понимать, что форма уйдёт за это время. В этом нет ничего страшного, но не надо пытаться нагонять это пропущенное время, такие действия не будут полезными.

Если устали от бега, отдохните в другой активности. Йога, футбол, волейбол и т.д. Переключаться между занятиями — это нормально, разгружает голову и тело.

Фото: istockphoto.com

Наконец, начните получать удовольствие от каждого старта, от каждой тренировки. Бег — это способ познания себя, своих ощущений, пределов, этот процесс бесконечен. Не зря говорится, что «марафон — это маленькая жизнь».