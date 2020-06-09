Что произойдёт с телом, если бегать каждый день на протяжении месяца

«Утренняя пробежка делает ваш день лучше. Потому что ничего ужаснее с вами уже не случится». В этом была уверена блогер Яна Золотова, которая решила проверить, что будет с её телом, если заниматься бегом на протяжении 30 дней подряд. Несмотря на стремительно растущую популярность здорового образа жизни, у многих бег до сих пор ассоциируется с мучительным выполнением школьных нормативов и тем, что не приносит никакого физического и эстетического удовольствия.

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Зачем бегуны мучают себя по утрам?

Раньше Яна скептически относилась к тем, кто занимается ежедневными пробежками. И привела в пример человека, который каждое утро наматывал круги по стадиону. Девушка даже задалась вопросом, не состоят ли все бегуны в какой-то секте, потому что добровольно насиловать организм по утрам – безумие.

Бешеная мотивация казалась девушке чем-то нереальным, поэтому она решила проверить, способна ли выдержать такие нагрузки и чем ей это грозит. А параллельно Яна хотела наладить режим дня, который был у неё сильно сбит. Ведь в теории, если постоянно бегать по утрам, то к концу дня накапливается усталость, которая заставляет тебя раньше ложится спать и раньше вставать.

Сначала 20 минут, потом — 40

Яна начала очень осторожно. Первые несколько дней она выходила на улицу в 10 утра и совершала пробежки длительностью не более 20 минут. Звучит не слишком впечатляюще, но для человека, который делает первые шаги, это вполне нормальная продолжительность. А уже ещё через пару дней блогерша увеличила время до 40 минут, за которые успевала пробежать 5 км.

При этом Яна признаётся, что ранее занималась кардио-тренировками в тренажёрном зале, поэтому определённый уровень выносливости у неё был. По истечении первой недели девушка уже привыкла в бегу, и он даже стал ей нравиться! А ведь всего каких-то семь дней назад она была готова назвать бегунов сектантами. Теперь она шутила, что сама вступила в «беговую секту».

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Бегайте в парках, а не на стадионах

Несмотря на зарождающуюся любовь к бегу, Яна столкнулась с проблемой. На стадионе, где она бегала, базировалась футбольная команда. Тренер юношей категорически запрещал ей совершать пробежки во время их занятий. Девушка не стала спорить и отправилась в расположенный неподалёку крупный парк. И почувствовала огромную разницу.

Никаких тренеров, которые могут нахамить в любой момент, никаких скучных стадионных пейзажей, повторяющихся каждую минуту. Наша героиня живёт в Санкт-Петербурге, поэтому в парке, где она решила продолжать занятия, априори прекрасные виды. «Я начала кайфовать от бега», — призналась Яна после одной из пробежек по Крестовскому острову.

Творог вместо сладкого

Дальше – больше. Раньше после физических нагрузок блогерше хотелось пойти в магазин и купить сладкого, ведь она заслужила это. Сейчас после пары недель занятий бегом на улице Яна пошла в магазин и неожиданно для себя купила… две упаковки творога. И это при том, что творог она никогда не любила. Помните фразу в начале текста: бег делает ваш день лучше, потому что ничего хуже уже не случится? Так вот теперь Яна наоборот хотела, чтобы новый день наступил поскорее. Так она вновь сможет заняться теперь уже любимым делом.

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Как изменилось тело после ежедневных пробежек?

Как оказалось, бег обладает целым рядом чудодейственных свойств. Яна рассказывает, что после первых 10 дней она заметила большие перемены. У неё улучшилось состояние кожи, она сбросила примерно 2 кг. И, самое главное, общее самочувствие стало другим: исчезло постоянное чувство усталости, появилась большая мотивация в работе.

Кроме того, блогерша признаётся, что бег заставил её добровольно вставать в 8 утра. Ничто другое в мире не могло её сподвигнуть на это. Теперь к 10 утра девушка уже успевает позаниматься спортом, искупаться, позавтракать и в бодром настроении быть готовой к работе и другим делам. До челленджа она могла ещё спать в это время, а если и просыпалась, то была в разбитом и непродуктивном состоянии.

После окончания 30-дневного периода Яна настолько увлеклась бегом, что задумалась об участии в полумарафоне и даже марафоне. Подробнее о 30-дневном опыте девушка рассказала в видеоролике.

Что нужно сделать перед тем, как начать бегать?

Очень важно, чтобы бег приносил физическую и моральную пользу. И если с моральной всё довольно очевидно, то с физической нужно быть аккуратнее. Перед тем как начать активно тренироваться, настоятельно рекомендуется обратиться к врачам: проверить суставы, сердце и всё остальное. И только потом осторожно приступать к пробежкам, постепенно увеличивая нагрузку.

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