Как утренняя пробежка меняет мышление и влияет на самочувствие?

На примерах исследований разбираемся, как работа мозга зависит от бега в ранние часы.

Утренний бег – это занятие для тех, кто хочет сбросить лишний вес, подтянуть тело и укрепить здоровье. Любая мотивация имеет место быть, но, перед тем как начать, необходимо подробнее изучить влияние бега на физическое и ментальное состояние нашего организма.

В статье мы расскажем про бег по утрам – чем он полезен, что происходит с нашим мозгом во время этой активности и как правильно приступить к пробежкам без урона здоровью.

Дарья Стулова тренер Бег с утра отлично избавляет от сонливости, освобождает ум для свежих мыслей и новых идей, настраивает на продуктивный день.

В чём польза бега по утрам?

Начав бегать по утрам, вы почувствуете первые изменения уже через пару недель. Вы станете более дисциплинированными, так как вам придётся выработать график тренировок и контролировать самочувствие.

Следите за пульсом и давлением, необходимо постоянно отслеживать медицинские показатели.

По словам эксперта, в среднем, пульс при таких пробежках должен варьироваться в диапазоне 120-130 ударов в минуту у любителей, профессиональных спортсменов не берём в расчёт. В соответствии с руководящими принципами центра по контролю и профилактике заболеваний, нормальным считается артериальное давление менее 120/80 мм рт. Ну и не будем забывать, что всё очень индивидуально! Частота сердечных сокращений и давление будут отличаться: в зависимости от пола, возраста, тренированности, индивидуальных особенностей.

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Второе изменение связано с улучшением физического и ментального состояния. У атлета намного эффективнее работает кровеносная система, укрепляются сердечные мышцы, снижается риск инфаркта и инсульта, улучшается иммунитет, а благодаря пробежкам на свежем воздухе увеличивается объём лёгких.

Кроме того, произойдёт нормализация обменных процессов, благодаря чему вы сможете сбросить лишние килограммы. Кардиотренировки считаются самыми эффективными для этой цели. Они задают общий тонус мышцам, равномерно распределяя нагрузку.

Те, кто стремится скинуть лишний вес, должны учитывать ещё одну особенность бега по утрам. Жиры начинают ликвидироваться только после того, как израсходованы углеводы, а их после нескольких приёмов пищи накапливается достаточно. Если бегать на голодный желудок их практически не остаётся, поэтому организму приходится задействовать липидный запас. Таким образом, утренние пробежки эффективнее для похудения, чем вечерние.

Утренний бег полезен тем, что во время тренировки вырабатывается дофамин – гормон счастья. Он позволяет бодрствовать в течение дня и пребывать в хорошем настроении, а также уменьшает тягу к сладкому. Кроме того, кровообращение после утренней пробежки станет интенсивнее, что приведёт к насыщению клеток кислородом и питательными веществами. У женщин приток кровяных телец в органы малого таза благотворно отражается на репродуктивной системе.

Дарья Стулова тренер Противопоказаниями к такой пробежке могут быть межпозвоночные грыжи, заболевания сердца, гипертония, травмы коленей, варикоз и сильный избыточный вес, пролапс тазовых органов у женщин. Но это вовсе не значит, что нужно отказать себе в утренней активности. Вместо бега можно выбрать для себя зарядку на свежем воздухе и активную пешую прогулку.

Как утренний бег влияет на мышление и работу мозга?

После утренней пробежки можно почувствовать себя совершенно новым человеком, готовым покорять мир. И это неслучайно. Попробуем разобраться с научными исследованиями в области нейрологии и психологии.

Фото: istockphoto.com

Исследования колумбийских учёных доказали, что аэробная тренировка влияет на последующую когнитивную ясность. Другими словами, познавательная деятельность человека напрямую зависит от частоты кардионагрузок в его жизни. Исследователи провели опыт и определили, что аэробные упражнения значительнее силовых тренировок влияют на качество мышления.

Они отобрали добровольцев разных возрастов, не курящих и не обладающих когнитивными нарушениями. Никто из испытуемых регулярно не занимался спортом. Их поделили на две группы: первая – в течение последующих шести месяцев четыре раза в неделю выполняла кардиотренировку, вторая – занималась укреплением мышц кора. Результат показал, что представители первой группы улучшили свой показатель исполнительных функций в среднем на 0,5 балла. То есть им стало легче решать сложные задачи, вовремя выявлять ошибки и концентрировать внимание. У второй группы результат был оценён в 0,25 балла.

Дарья Стулова тренер Бег с утра отлично избавляет от сонливости, освобождает ум для свежих мыслей и новых идей, настраивает на продуктивный день. Подойдут даже совсем короткие пробежки по 10-15 минут. Главное то, с каким настроем вы это делаете, важно не придавать утренней пробежке насильственный характер. Всё должно быть в удовольствие.

Кроме того, именно энергичные аэробные упражнения, выполненные в первой половине дня, вызывают рождение новых нейронов. Об этом говорит Карен Постал, президент Американской академии клинической нейропсихологии:

Если вы тренируетесь до появления пота – примерно 30-40 минут – у вас генерируются новые мозговые клетки.

Новые клетки образуются в гиппокампе – области мозга, связанной с обучением и памятью. Это объясняет, почему у регулярно бегающих по утрам людей улучшается память.

Фото: istockphoto.com

Изменения после пробежки фиксируются и в лобных долях головного мозга. Правда, активность в этих участках наблюдается только у тех, кто бегает больше года. После 30-40 минут кардионагрузки у бегунов увеличивается приток крови к этой части головного мозга, которая связана с планированием, вниманием и сосредоточенностью, постановкой целей и управлением временем.

Этот же участок помогает регулировать эмоции. Данную тему подробно изучила Эмили Бернштейн, психолог и профессор Гарвардского университета. В её испытании приняли участие 80 человек, которым Бернштейн включала эмоционально тяжёлую сцену из фильма «Чемпион» (1979).

Перед показом часть участников пробежала трусцой в течение 30 минут, остальные – ничего не делали. После просмотра все прошли опрос о впечатлениях, которые произвёл на них фильм. Участники, которые совершили пробежку, быстрее оправились от эмоциональной сцены, чем остальные.