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Прокат электросамокатов в Москве 2022: какой сервис выбрать, что выгоднее

Какой электросамокат лучше взять в аренду. Сравниваем сервисы по цене и качеству
Павел Сухоруков
Сервисы аренды электросамокатов
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Выбрали 7 популярных сервисов в России.

Прошло четыре года с тех пор, как в Москве открылся первый сервис аренды электросамокатов. И если в то время парк насчитывал лишь 700 устройств, сейчас их тысячи, а возможно, и больше. Популярность самокатов с мотором не феномен. Их легко взять в аренду, ими просто управлять, а главное – можно сэкономить время по пути «дом-метро-работа».

Мы погрузились в тему аренды и попробовали разобраться, какой сервис предлагает лучшие условия, а какой может предложить что-то необычное.

Популярные сервисы аренды электросамокатов

  • YouDrive Lite;
  • Whoosh;
  • «Карусель»;
  • Urent;
  • E-motion;
  • ЯндексGO;
  • Рушеринг.

Если вы хотите узнать, что об электросамокатах думают профессиональные спортсмены, читайте эту статью.

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От чего зависит стоимость аренды электросамоката

Сегодня аренда самокатов доступна в большинстве городов России. В стране около 30 сервисов, которые предлагают кикшеринг, а общий парк насчитывает около 75 тыс. единиц техники. Тарифы, естественно, немного отличаются в зависимости от региона. Средний ценник может плавать от двух до шести рублей за минуту и от 15 до 50 рублей единоразово за начало поездки. Тариф можно выбрать любой: поминутный, почасовой, суточный и месячный.

Иногда аренда техники на месяц может стоить дешевле, чем его суточная аренда на тот же срок.

Стоит заметить, что аренду электросамоката можно сравнить с вызовом такси. Дело в том, что тарифы могут отличаться в зависимости от технических характеристик устройств, времени, проведённого в поездке, а также спроса среди населения (в праздники и дни хорошей погоды спрос на самокаты резко возрастает, а следовательно, и цена).

Фото: unsplash.com/@cubeofwood

YouDrive Lite

Парк: электросамокаты фирмы Segway Ninebot ES1, способные развивать скорость в 25 км/ч по ровной дороге. Также на каждом устройстве установлен фонарь для поездок вечером или ночью. Сейчас сервис работает в Москве и Сочи, а для аренды доступно около 2,5 тыс. самокатов.

Расстояние: максимального заряда батареи хватает на 50 км дороги – примерно 3,5 часа в пути.

Дополнительно:

  • пользователи могут оформить страховку на каждую поездку прямо в приложении;
  • места для правильной парковки можно найти на карте в приложении;
  • с одного аккаунта можно арендовать до четырёх самокатов.

Тарифы: у сервиса всего один тариф: пять рублей в минуту или 300 рублей в час.

Whoosh

Парк: специально для сервиса завод Ninebot делает самокаты в комплектации бизнес-класса. На технике установлен ограничительный лимит скорости — 25 км/ч. Woosh работает в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре, Уфе, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и ещё в 10 городах.

Расстояние: полного заряда батареи хватает на 55 км, а это примерно четыре часа в пути.

Дополнительно:

  • каждый самокат оснащён двойным амортизатором над передним колесом, что делает поездку максимально комфортной;
  • через приложение можно заблокировать самокат, чтобы отойти от него по делам;
  • подаваемый сигнал с телефона на находящийся в зоне доступа самокат помогает быстро найти припаркованное устройство;
  • на самокатах есть беспроводная зарядка для смартфона.

Тарифы:

  • поминутный – старт 50 рублей, дальше минута семь рублей, есть возвратный депозит 500 рублей;
  • недельный — 199 рублей (семь дней работы, 300 рублей депозит, бесплатный старт поездки, оплата только за минуты, а страховку можно включить или выключить по умолчанию);
  • месячный — 499 рублей (30 дней работы, без депозита, бесплатный старт поездки, оплата только за минуты, а страховку можно включить или выключить по умолчанию).

Фото: РИА Новости

«Карусель»

Парк: в сети не указана модель самокатов, но сообщается, что сделаны они были по спецзаказу в Китае. В Москве зона работы аренды ограничена ТТК и ещё несколькими районами. Также сервис работает в Самаре, Калининграде и Костроме.

Расстояние: на одном заряде можно проехать 30–40 км — 3–4 часа аренды.

Дополнительно:

  • кнопок на самокате нет, так как он управляется через приложение «Карусели»;
  • у самокатов механический ручной тормоз;
  • оставлять технику следует пристёгнутой к велопарковкам;
  • перед арендой и после завершения самокат необходимо фотографировать.

Тарифы:

  • 50 рублей старт + семь рублей в минуту, ожидание – два рубля в минуту;
  • час — 350–375 рублей;
  • два часа — 550–690 рублей;
  • три часа — 800–990 рублей;
  • продление — 5–6 рублей в минуту.

Urent

Парк: пул техники этого сервиса аренды впечатляет — 60 тыс. самокатов доступны в 87 городах России. Моделей несколько: Cityrider, Okai ES200, Ninebot Max, Ninebot Max Pro. Максимальная скорость у всех ограничена в районе 20 км/ч.

Расстояние: в зависимости от модели самоката можно проехать в диапазоне от 25 до 60 км – 2–5 часов.

Дополнительно:

  • с одного аккаунта можно арендовать до пяти электросамокатов;
  • если оставите самокат после поездки в специальной зелёной зоне, получите бонусы. 1 бонус = 1 рубль. Накопленными бонусами можно оплатить следующие поездки;
  • если забронируете заранее электросамокат, у вас будет 10 бесплатных минут, чтобы начать поездку.

Тарифы: стандартный тариф — 50 рублей за активацию самоката и пять рублей в минуту во время поездки.

Фото: РИА Новости

E-motion

Парк: сервис функционирует в Москве, Курске, Севастополе, Симферополе, Владивостоке, Иркутске и ещё в 15 городах. Автоматические станции аренды электросамокатов и зоны работы располагаются в центральных районах городов. По данным МосТранспорта, в Москве около 200 единиц техники. Доступны модели: Ninebot ES1, Ninebot Kickscooter Max G30 и Ninebot Kickscooter Max PRO.

Расстояние: на одном заряде можно проехать от 30 до 60 км — 2–4 часа.

Дополнительно:

  • с одного аккаунта можно арендовать до шести самокатов;
  • во время проката в разделе «Заказы» вы можете нажать кнопку «Пауза», самокат заблокируется, и начнётся льготная тарификация.

Тарифы: стоимость активации самокатов в Москве — 40–50 рублей, минута аренды в среднем 5–7 рублей.

ЯндексGo

Парк: мощные электросамокаты Ninebot Max Plus 2022 с креплениями и беспроводной зарядкой для смартфонов (за полчаса зарядится около 40%). Количество самокатов Яндекса увеличилось – теперь их свыше 12 тыс. А зона езды включает МКАД, Люберцы и Красногорск.

Расстояние: заявлено 90 км хода на одном заряде батареи, что эквивалентно пяти часам поездки.

Дополнительно:

  • голосовой помощник Алиса внедрена в приложение аренды и предупредит вас о низкой зарядке, а ещё поможет найти и разблокировать самокат;
  • подсветка руля показывает его актуальное состояние. Белый цвет — свободные и заряженные устройства, жёлтый — забронировано.

Тарифы:

  • тариф «Фикс» подойдёт для поездок по «любимому» маршруту (сервис выстраивает оптимальный маршрут по картам, который будет проходить по велодорожкам и тротуарам, избегая лестниц);
  • с одного аккаунта можно забронировать до трёх устройств (внутри приложения нужно нажать кнопку «Взять ещё один самокат» или сканировать QR-код на руле);
  • обладателям подписки «Плюс» доступен абонемент, дающий бесплатный старт при любом тарифе, а также 15 минут бесплатного ожидания. Первый месяц бесплатно, а 399 рублей за второй вернутся баллами на «Плюс».

Фото: РИА Новости

Рушеринг

Парк: в 2021 году сервис закупил новые электросамокаты Ninebot Max Pro, которые и сейчас доступны для аренды. Количество единиц техники не уточняется. Сервис работает на территории Москвы, Великого Новгорода, Южно-Сахалинска и в других городах.

Расстояние: дальность поездки на полностью заряженной батарее около 60 км — четыре часа.

Дополнительно:

  • есть программа лояльности, включающая приветственный бонус, промокоды и кэшбек;
  • сервис перешёл на круглосуточный режим работы;
  • самокаты снабжены системой замков;
  • в приложении доступны режимы ожидания и мультиаренды.

Тарифы:

  • 199 рублей за 30 минут;
  • 349 рублей за час.

В разных регионах стоимость аренды может различаться. Если превысить оплаченный период, включится поминутный расчёт по цене семь рублей в минуту.

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