Смогут ли электросамокаты заменить спортсменам обычные. Отвечают райдеры

Самокаты с электроприводом очень популярны у горожан, но соревнования с этим инвентарём пока не проводят.

Сейчас самокатом никого не удивишь. Стоит выйти на улицу, и за первые пять минут вы с лёгкостью насчитаете человек 10, кто будет передвигаться на них. Правда, большинство будет кататься на электросамокатах. Возможность пользоваться ими сильно изменила привычные уклады жизни обычных горожан.

Обратная сторона медали рассказывает о том, что с приходом «игрушек на батарейках» никуда не делись и обычные самокаты. Можно сразу заметить, что, в отличие от первых, вторые переживают небывалый подъём и развитие в спорте. Что важно. Прецеденты участия электросамокатов на соревнованиях, конечно, существуют, но говорить о высоких достижениях пока рано. Это больше шоу. Но давайте попробуем отбросить сумбур, чуть больше узнать об этих двух изобретениях и как к ним относятся профессиональные спортсмены.

Как придумали первый самокат

Основная версия говорит, что история самокатов начинается в XVIII веке, при том, что отдельные прототипы можно увидеть на древнегреческих фресках и рисунках Леонардо Да Винчи. В 1761 году каретный мастер из Германии Михаэль Касслер изобрёл первый самокат. По виду это была примитивная конструкция, состоящая из доски и колёс, прикреплённых к ней.

Чуть позже, в 1791 году, дело Касслера продолжил французский изобретатель граф де Сиврак. Его сооружением стала деревянная балка, имеющая упор для рук Т-образной формы, с двумя колёсами. Чтобы двигаться, нужно было отталкиваться ногой от земли.

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Несмотря на сходство механики перемещения, само устройство своим внешним видом больше напоминало современные велосипеды, да и в открытых источниках значится, что это и было первым велосипедом.

Следующая глава становления самоката относится к 1817 году, когда главный лесничий Баденского герцогства Карл фон Дрез усовершенствовал конструкцию самоката. По его словам, это была «машина для ходьбы», но впоследствии изобретение назвали «дрезиной».

Внешне конструктив самоката напоминал «интересный» велосипед без педалей. При помощи руля можно было поворачивать переднее колесо и ездить по кругу, а в основе уже была железная рама. Но и на этом эволюция инженерной мысли не остановилась.

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В 1839-1840 годах кузнец из Шотландии Киркпатрик Макмиллан добавил в конструкцию Дреза педали, кривошип и рычаг, идущий к заднему колесу.

Разновидности самокатов и их устройство

Казалось бы, простая конструкция, но самокат самокату рознь. Существует несколько различных видов, которые адаптировали под различные условия и стили катания.

Городские самокаты – «обычные», самые универсальные и востребованные в городе. Такой вид отличают компактность, механизм складывания и большие колёса.

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Спортивные самокаты создали для экстремального катания и выполнения эффектных трюков. Их главные особенности – лёгкость, надёжность конструкции и маленькие колёса.

Саша Шевченко профессиональный кикскутер-райдер и атлет Athletes Club Спортивный самокат должен быть небольшим и лёгким, чтобы его было проще контролировать в воздухе. Это основные отличия спортивного самоката от прогулочного. Ещё он должен быть прочным, чтобы выдерживать приземления с высоты 2-3 м и более. Спортивные самокаты в основном делают из трёх металлов: стали, алюминия и титана. Титановые – самые дорогие.

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Внедорожные самокаты — этот вид рассчитан на езду по пересечённой местности и лёгкому бездорожью. Большие размеры, большие колёса с надувными шинами и наличие двух тормозов — то, что характеризует этот вид.

Электросамокаты можно сравнить с мопедом. Они приводятся в движение от мотора, у них тоже большой вес, а главное — высокая скорость (отдельные модели способны ездить со скоростью 100 км/ч).

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Детские самокаты, как и взрослые, но отдельно можно выделить те, которые обладают третьим колесом (для детей до четырёх лет).

«Успех» электросамокатов

Не просто так слово успех стоит в кавычках. Всё потому, что даже при современных концепциях развития человечества, стараниях снизить выбросы углекислого газа в атмосферу и идеях абсолютной мобильности в городе электросамокаты обрели не самую хорошую репутацию.

Из-за простоты использования и бесконтрольного доступа к устройствам резко возросло количество экстренных случаев с участием электросамокатов. За 2021 год количество происшествий в России увеличилось в 1,5 раза. МВД сообщает, что в период с января по сентябрь от самокатчиков пострадали 438 человек и 10 погибли. Общество обеспокоено тем, что управление электросамокатом никак особо не контролируется и ответственность за несчастные случаи размыта. Сейчас петиции и обращения граждан привели к тому, что Минтранс и МВД ведут работу по доскональному регламенту управления самокатами, обладающими электродвигателями.

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Сможет ли электроника заменить спортсменам классику

Сейчас нельзя ответить на вопрос со 100%-ной уверенностью. Говоря с позиции достижения спортивных результатов, габариты и устройство конструкции очень далеки от соревнований. Правильнее сказать, что это «разные лиги» и у каждого самоката своё назначение. Конечно, нельзя игнорировать тот факт, что и первые самокаты были больше и тяжелее тех, которые используют профессиональные атлеты во время состязаний и показательных шоу-программ.

Дима Фазолов профессиональный кикскутер-райдер и атлет Athletes Club Электросамокаты — неплохой способ передвижения, на них можно посоревноваться в гонках. Но никак не делать трюки. Я считаю, что экстремальный самокат — это способ какого-то самовыражения. Когда ты делаешь трюки на спортивном самокате — это что-то особенное. А нажать одну кнопочку и поехать на электросамокате может даже ребёнок.

Саша: Электросамокат — удобный транспорт для передвижения по городу. У меня он есть, я на нём катаюсь, но трюки делать не пробовал. Он для этого не предназначен, конструкция хрупкая, таких нагрузок банально не выдержит.

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Придут ли электросамокаты в спортивную индустрию? Я думаю, всё вполне возможно. Например, в велодисциплине «триал», где райдер должен спуститься вниз с горы по трассе с препятствиями, уже внедрили электровелосипеды. Они могут добавлять 20%, 30%, 50% и даже 100% мощности крутки педалей. Это сделали для того, чтобы не тратить время на подъём обратно в гору. Райдер может спокойно подняться с помощью электровелосипеда и спуститься обратно, получив удовольствие. С помощью такой конструкции можно сделать больше спусков и потратить меньше сил. Самокат не так далеко ушёл от велосипедов. Думаю, что и в нашем спорте такое тоже может быть.