6 зарубежных фильмов, которые стоит посмотреть после 40 лет

Таира Фогельсон культуролог, писатель, кинокритик, руководитель культурных проектов компании «Олива групп» В список попали фильмы, которые помогут иначе взглянуть на жизнь.

Мы уже писали о советских и российских фильмах, которые стоит пересмотреть после 40, потому что с течением времени восприятие человека значительно меняется. То, что казалось важным в 20, на пятом десятке может совсем не занимать вашего внимания.

Предлагаем обратить внимание на шесть зарубежных фильмов, которые помогут справиться с внутренними переживаниями и ответить на многие вопросы.

«Неуместный человек»

2006, Норвегия, реж. Йенс Лиен

Кино о слишком удобной жизни, когда форточку открывают только по понедельникам и средам, но, если кто-то осмелится это сделать в другой день, поступок воспринимается как сдвиг системы. «Вы привыкнете», — дважды звучит в кадре. Действительно, человек привыкает к пластмассовым чувствам, безвкусной еде, равнодушным улыбкам и отсутствию сочувствия.

Фото: Кадр из фильма «Неуместный человек»

Это реальность, в которой нет места любви, эмоциям, вкусному пирогу, необычному выбору дивана, детским голосам, жизни не по расписанию. Если ты хочешь чего-то другого, значит, ты — неуместен. Нет, ты не уволен, ведь они это так не называют. Режиссер Йенс Лиен ничего не утрирует. Фильм рекомендуется к просмотру, чтобы убедиться, в какой ненормальной реальности многие из нас стремятся жить.

«Хлеб и шоколад»

1974, Италия, реж. Франко Брузати

«Кто я?» — задаётся вопросом герой итальянского фильма, гастарбайтер в Швейцарии. Ему все указывают на его место и пытаются убедить в том, что жить в бывшем курятнике с низким потолком — это нормально. Что быть «вторым сортом» среди высокого общества — это нормально. Но внутреннее содержание героя решительно не согласно с положением вещей.

Фото: Кадр из фильма «Хлеб и шоколад»

Всё, чего герой хочет, — это быть полноправным гражданином и иметь достойную работу. Он хочет быть человеком, и этот выбор в течение всего фильма он постепенно делает.

«Большая скука»

1973, Болгария, реж. Методи Андонов

Сюжет фильма развивается вокруг двух шпионов, один из которых пытается завербовать другого. Посмотреть имеет смысл ради реплики одного из разведчиков. Он отметил, что, если общество во что-то верит, оно готово бороться за это, поэтому становится опасным для других. Но если общество не верит ни во что, такое оно безопасно. В этом вся правда работы любых социальных институтов с аудиторией.

Фото: Кадр из фильма «Большая скука»

Уберите из головы человека идею, ценности, любовь к Родине и семье, дайте ему вместо этого жевательную резинку – и вы получите пассивного гражданина. Кино для тех, кто хотел бы научиться отстаивать свои принципы.

«Однажды в апреле»

2005, Руанда, реж. Рауль Пек

В фильме герои показаны с разных ракурсов и в разных социальных ролях, поэтому невозможно однозначно сказать: этот человек виноват, а этот — нет. Хотя на самом деле виноваты в этом фильме все, кроме жертв.

Фото: Кадр из фильма «Однажды в апреле»

Как правильно заметил главный герой, потерявший всю свою семью, причина подобных трагедий кроется в жадности, алчности и злобе одних людей, из-за которых страдают другие люди. Каждый зритель после просмотра сможет пересмотреть свою социальную роль, потому что «маленьких людей» в больших событиях нет и быть не может.

«Алмаз»

2021, Казахстан, реж. Айдос Кеспер

На протяжении всего казахского фильма зритель видит лишь одну дорогу и одного актёра. Герою казалось, что он имеет всë: компанию, парк автомобилей, деньги, возможности, влиятельного отца, красавицу-жену. О чëм ещë мечтать? До этой дороги герой действительно ни о чëм не думал. Однажды, чтобы спасти друга, он был вынужден уехать с собственной свадьбы в другой город. Об этом никто не знал, ибо какая свадьба без жениха?

В итоге получилось, что каждый звонок — это откровение. Отец не уважает, сестра принимает решение развестись с опостылевшим мужем, муж сестры мечтал занять его место в компании. А что же жена? Оказалось, что накануне свадьбы она изменила ему с тем самым другом, который находится в беде. Станет ли герой спасать друга после такой правды? Очень интересный вопрос, ради которого имеет смысл посмотреть это казахское кино целиком.

А если вы уже смотрели этот фильм, в материале найдёте другие интересные картины отечественного производства.

«Человек без прошлого»

2003, Финляндия, реж. Аки Каурисмяки

Даже если человек потерял память и у него ничего нет, а жизнь «отбросила» его на обочину, то это всë равно ничего не значит. Финское кино актуально тем, что, несмотря ни на что, у каждого человека есть шанс на возвращение к нормальной жизни и любовь. При этом любовь и есть тот самый источник решения многих проблем в жизни.

Фото: Кадр из фильма «Человек без прошлого»

Любовь к другому человеку, к природе, к своему делу, к самой жизни. В минуты отчаяния любовь помогает идти дальше и справляться с трудностями, а это для человека очень важно, потому что любое препятствие может спровоцировать его опустить руки. Для молодых зрителей этот фильм как учебное пособие, а для тех, кто старше 40 — хороший способ проанализировать свою жизнь и принять правильные решения.