7 способов свести пользу от здорового образа жизни к нулю

Вредные советы тоже надо знать — хотя бы для того, чтобы точно понимать, как делать не стоит.

Сейчас многие стараются следить за своим питанием и заниматься спортом. Однако в погоне за желаемым результатом нередко мы теряем эффективность или, что ещё хуже, наносим себе вред. Вот каких ошибок стоит избегать, чтобы не потерять время и не навредить себе.

Я сам

От правильной техники выполнения зависят польза и эффективность упражнений. Зачастую те, кто занимается самостоятельно, пропускают этот пункт и делают как получится. При этом нагрузка на мышцы распределяется неравномерно, из-за чего возникают травмы и болезненные ощущения. Обезопасьте себя, изучив этот аспект.

Такой подход может быть вреден и в питании: самостоятельно найденная диета или придуманные ограничения могут не только не привести к цели, но и нанести урон организму.

Советуйтесь со специалистами и доверяйте им свой прогресс. А позиция «я сам» может пригодиться в других сферах.

Всё и сразу

«Чем больше тренировок в неделю у меня будет, тем лучше», — думает новичок. Это абсолютно не так. Для того чтобы поддерживать своё тело в хорошей форме, достаточно посещать зал два-три раза в неделю. Слушайте свой организм и не перегружайте его.

Это мы опустим

Разминка перед тренировкой кажется мелочью, но это не так. Всего пять минут — и несколько простых упражнений разогреют ваши мышцы и уменьшат риск получения растяжения или другой травмы. Не пропускайте её.

Существует множество исследований, доказывающих пользу этого ритуала: разминка увеличивает производительность мышц, повышает скорость и ловкость, улучшается передача нервных импульсов к мышцам и уменьшается риск получения травм.

Как правильно размяться перед тренировкой, читайте в нашем материале.

Чувство голода

Здоровый образ жизни — это не про ограничения в еде, а про стремление питаться правильно и избегать быстрых углеводов, сахара и жира. Не забывайте, что нельзя голодать без присмотра врача. А отказ от некоторых продуктов может повлечь за собой дефицит микроэлементов в организме.

Ненавижу всё это

Задумайтесь, действительно ли вы готовы изменить свое питание и начать заниматься спортом? Ведь бóльшая часть результата зависит именно от эмоционального состояния. Сложно ходить на тренировки и постоянно испытывать угнетение от этого. Лучше худеть от занятий спортом, чем от стресса.

В предыдущем материале рассказали, от каких продуктов стоит отказаться после тренировки, чтобы не набрать вес.

Сам себе врач

Ещё один способ подпортить себе здоровье — начать самостоятельно принимать витамины и бады. Невозможно выявить недостаток каких-либо микроэлементов без медицинских анализов. Обратитесь к специалистам, они точно подскажут, что нужно именно вам.

НедоЗОЖ

Переходя на здоровый образ жизни, у вас не должно быть сомнений. Либо вы придерживаетесь концепции полностью, либо откладываете эту идею до лучших времён. Какой смысл худеть к лету, если вскоре нужно будет начинать всё заново? Сделайте ЗОЖ частью своей жизни, а не просто периодом.