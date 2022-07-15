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Ошибки, которые не стоит совершать, ведя здоровый образ жизни

7 способов свести пользу от здорового образа жизни к нулю
Валентина Аношина
Ошибки, которые превращают ЗОЖ в пустоту
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Вредные советы тоже надо знать — хотя бы для того, чтобы точно понимать, как делать не стоит.

Сейчас многие стараются следить за своим питанием и заниматься спортом. Однако в погоне за желаемым результатом нередко мы теряем эффективность или, что ещё хуже, наносим себе вред. Вот каких ошибок стоит избегать, чтобы не потерять время и не навредить себе.

Я сам

От правильной техники выполнения зависят польза и эффективность упражнений. Зачастую те, кто занимается самостоятельно, пропускают этот пункт и делают как получится. При этом нагрузка на мышцы распределяется неравномерно, из-за чего возникают травмы и болезненные ощущения. Обезопасьте себя, изучив этот аспект.

Такой подход может быть вреден и в питании: самостоятельно найденная диета или придуманные ограничения могут не только не привести к цели, но и нанести урон организму.

Советуйтесь со специалистами и доверяйте им свой прогресс. А позиция «я сам» может пригодиться в других сферах.

Всё и сразу

«Чем больше тренировок в неделю у меня будет, тем лучше», — думает новичок. Это абсолютно не так. Для того чтобы поддерживать своё тело в хорошей форме, достаточно посещать зал два-три раза в неделю. Слушайте свой организм и не перегружайте его.

Это мы опустим

Разминка перед тренировкой кажется мелочью, но это не так. Всего пять минут — и несколько простых упражнений разогреют ваши мышцы и уменьшат риск получения растяжения или другой травмы. Не пропускайте её.

Существует множество исследований, доказывающих пользу этого ритуала: разминка увеличивает производительность мышц, повышает скорость и ловкость, улучшается передача нервных импульсов к мышцам и уменьшается риск получения травм.

Как правильно размяться перед тренировкой, читайте в нашем материале.

Что будет, если не разминаться перед тренировкой? Что будет, если не разминаться перед тренировкой?

Чувство голода

Здоровый образ жизни — это не про ограничения в еде, а про стремление питаться правильно и избегать быстрых углеводов, сахара и жира. Не забывайте, что нельзя голодать без присмотра врача. А отказ от некоторых продуктов может повлечь за собой дефицит микроэлементов в организме.

Ненавижу всё это

Задумайтесь, действительно ли вы готовы изменить свое питание и начать заниматься спортом? Ведь бóльшая часть результата зависит именно от эмоционального состояния. Сложно ходить на тренировки и постоянно испытывать угнетение от этого. Лучше худеть от занятий спортом, чем от стресса.

В предыдущем материале рассказали, от каких продуктов стоит отказаться после тренировки, чтобы не набрать вес.

Что не стоит есть после тренировки, чтобы не набрать вес? Что не стоит есть после тренировки, чтобы не набрать вес?

Сам себе врач

Ещё один способ подпортить себе здоровье — начать самостоятельно принимать витамины и бады. Невозможно выявить недостаток каких-либо микроэлементов без медицинских анализов. Обратитесь к специалистам, они точно подскажут, что нужно именно вам.

НедоЗОЖ

Переходя на здоровый образ жизни, у вас не должно быть сомнений. Либо вы придерживаетесь концепции полностью, либо откладываете эту идею до лучших времён. Какой смысл худеть к лету, если вскоре нужно будет начинать всё заново? Сделайте ЗОЖ частью своей жизни, а не просто периодом.

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