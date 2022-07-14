Почему не стоит пробовать звёздные диеты на себе? 3 главных причины

Звёздные диеты могут казаться лёгким способом похудеть: с экранов на нас смотрят постройневшие и улыбающиеся знаменитости, знающие волшебную пилюлю для снижения веса. Однако слепо следовать звёздным диетам нельзя. Вместе с экспертом рассказываем почему.

Мария Николаева философ, коуч, автор книг Если вы просто хотите стать похожими на своего кумира, то можно с уверенностью сказать: попытки питаться в точности как звезда никогда не сделают вас звездой, а вот навредить ещё как могут.

Ненужные подробности можно скрыть

На красных дорожках знаменитости выглядят по-королевски — стройные, красивые, грациозные. Но если вы считаете, что красота досталась им без труда — вы ошибаетесь! Когда во главе угла стоит карьера, а приятный внешний облик является главным условием успеха, самые известные лица планеты готовы на любые жертвы. Иногда звёзды на своём примере показывают, как делать не стоит, но чаще всего некоторые подробности скрываются от глаз поклонников.

К тому же рацион питания звёзд, если повторять его буквально — совсем не дешёвое удовольствие. О том, каких правил придерживается Алла Пугачёва, вы можете прочитать в материале.

Вполне вероятно, это не сработает

Мария: Парадокс питания состоит в том, что ничьи диеты не стоит пробовать на себе, но самая подходящая диета может быть испробована только на себе. Каждый организм уникален, и потребности в пище отличаются у любого человека: по возрасту, телосложению, полу, климату, профессии и пр. Нет ни одной звезды, которая была бы идеалом для вашего персонального совершенства, хотя по типологии здесь может быть отдалённое сходство.

Прежде всего нужно слушать собственный организм: обращать внимание на реакции и предпочтения. Это даст вам понимание примерного набора продуктов, которые стоит выбирать и, наоборот, избегать. Однако этот набор не будет в точности соответствовать вашим потребностям. Более детальная проработка рациона должна быть связана с генетическими тестами, анализами на химический состав и другими исследованиями организма.

О том, стоит ли стремиться к идеальному телу и каким оно должно быть, мы писали в материале.

Вполне вероятно, никакого секрета нет

Что бы мы ни видели в соцсетях, в действительности у звёзд часто работает интуитивный подход к питанию, который они лишь постфактум оформляют как свою особую диету.

Именно поэтому питаться как звезда — значит искать свою уникальность во всём, начиная с диеты! Пытаясь кому-то подражать, вы начинаете с того, что нивелируете свою особенность и начинаете подгонять себя под другого человека, а именно так гаснут любые звёзды.

И самое страшное в том, что при серьёзном несовпадении по параметрам диеты вас могут просто увезти на скорой помощи.