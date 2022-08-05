Как мини-скейты покорили подростков и весь мир. История фингербордов

Руками на фингерборде можно не только кататься, но и делать сложные трюки.

Экстремальный спорт всегда умел видоизменяться и переформатироваться под напором окружающих факторов. Однажды у скейтбординга родился младший брат — фингербординг. Речь идёт о тех самых маленьких скейтбордах, на которых многие подростки «катаются» дома, в школе и автобусах. Как это произошло, кто привёз эту культуру в Россию и что необходимо, чтобы тоже начать кататься — на все эти вопросы мы ответим ниже.

Фингерборд (fingerboard) — слово, которое является комплексом из finger (палец) и board (доска). Так называют уменьшенную копию классического скейтборда, на которой «катаются» с помощью пальцев рук. Трюки идентичны тем, что делают скейтеры. А «кататься» можно где угодно.

Фото: «ТРБ Групп»

Легенда первого фингерборда

В 1988 году в один из дождливых дней молодой скейтер из Калифорнии Стивен Эшер остался дома. Ему нужно было как-то «убить» время, и он сделал небольшое подобие скейтборда из того, что было под рукой. Интуитивно выяснилось, что «кататься» на таком скейте удобно указательным и средним пальцами, а ещё можно делать те же самые трюки, что и на улице. А дальше звёзды сошлись воедино.

Питер – отец Стивена – на тот момент был довольно известным человеком в индустрии игрушек Америки. Его сильно увлекла придумка сына, и он решил, что она понравится всем подросткам США. Тем более что скейтбординг уже был популярен не только в стране, но и в мире. Так появились фингерборды Tech Deck.

Tech Deck выпускали фингерборды совместно с гонконгской компанией игрушек Prime Time Toys и американской Pangea. Для дизайна досок использовались изображения из мультфильмов и компьютерных игр: японская манга Speed Racer, анимационный фильм Nascar, игра Crash Bandicoot и многие другие.

В середине 1990-х «доски» Tech Deck обрели массовую популярность, что поспособствовало их движению за рамки игрушечного мира и созданию профессиональной линейки фингеров с дизайном скейтбордических брендов.

Первые прототипы фингербордов были неподвижными игрушками. Их колёса не вращались, подвески были условными, а дека скейта была сделана из картона.

Как противовес этой красивой истории существует факт, что Роберт Лэнс Маунтеин в 1985 году выпустил статью «Как сделать фингер-скейтборд». И не где-то, а в культовом журнале Transworld Skateboarding, тем самым запустив новое популярное хобби.

Всё в том же 1985 году американская скейт-компания Powell Peralta опубликовала видео, в котором сам Лэнс Маунтеин катался по раковине на миниатюрном скейтборде. Ролик сильно завирусился в Сети и был популярным среди других скейтеров.

В нулевые годы фанаты фингербординга стали организовывать контесты по всему земному шару. Например, на соревновании Fast Fingers в Германии 64 специально приглашённых участника боролись за приз в $ 1,5 тыс. Даже сам Тони Хоук не смог пройти мимо этого бума и в 2011 году принял участие в одном из таких контестов.

Тони Хоук Фото: twitter.com/Hot_Wheels

Появление миниатюрной игрушки в России

Вопрос, кто первым сделал игрушечный скейт в России, больше похож на загадку про яйцо и курицу. Но если посмотреть с другой стороны, популяризация этой субкультуры и открытие первого серийного производства фингербордов в России связаны с Никитой Рябиным. Он был системным администратором, когда ему предложили подработать в интернет-магазине товаров для скейтбординга, где также продавались и фингерборды. Никита захотел заняться продажей этих миниатюрных скейтов плотнее, но делать это не как все, а заморочиться на более правдивом подобии. Позже он познакомился со скейтером Алексеем Ситасем, который уже несколько лет делал фингеры у себя на балконе. Они объединились, и вскоре появился бренд игрушечных скейтбордов «Турбо».

Отечественный фингербординг сегодня

Никита Рябин лидер развития фингербординга в России, собственник спортивного бренда «Турбо» Сейчас фингербординг – скорее хобби, чем спорт. В России нет официальной федерации, а соревнования на регулярной основе с 2006 года проводит только компания «ТРБ Групп». В прошлом году мы запустили чемпионат России по фингербордингу и скейтбордингу. Призовой фонд контеста по фингерборду составил 100 тыс. руб. В этом году контесты пройдут в 22 городах России, а призовой фонд будет 250 тыс. руб. Наша цель – сделать фингербординг ближе к профессиональному спорту, пробудить у ребят желание оттачивать мастерство, соревноваться и побеждать.

Во-первых, это просто классная и интересная игрушка, которая завоёвывает сердца подростков по всему миру уже несколько десятилетий. Во-вторых, это хобби скейтеров. Ведь трюки на фингерборде делаются по тем же принципам, что и на обычном скейте.

Отличия «доски для пальцев» от классических скейтов

Фингерборды почти ничем не отличаются от полноразмерных скейтов, кроме… размера. Деки производят из нескольких слоёв древесины, сверху наклеивается шкурка для улучшения сцепления с пальцами, колёса сделаны из полиуретана, а подвески – из металла. Существуют варианты досок с разной шириной деки и разным конкейвом (прогибом).

Пожалуй, разница, действительно, в пропорциях: фингерборды бывают очень широкими (до 42 мм при средней длине около 100 мм). Скейтборды в таких пропорциях не производятся, они неудобны для катания.

Фингерборды очень доступны

Занятия миниатюрным скейтбордингом — максимально бюджетное хобби. Стоимость самого простого деревянного фингерборда российского производства начинается от 700 рублей. Продвинутые модели, в том числе кастомные (созданные не на производстве, а вручную) могут стоить 3-5 тыс. рублей. Супербюджетные варианты скейтов (в том числе пластиковые), конечно, можно заказать на AliExpress, но качество никто не гарантирует.

Для совершенствования в катании могут использоваться фигуры – препятствия, похожие на те, что стоят в больших скейт-парках. В зависимости от размера и сложности их цена составит в среднем от 1 тыс. до 4 тыс. рублей. А если вы станете настоящим фанатом фингербординга, можно приобрести целый фингерстол (скейт-парк в миниатюре) по цене от 30 тыс. рублей.

Фото: «ТРБ Групп»

Начать занятия очень просто

Для начала необходимо приобрести фингерборд. Затем освободить место для катания у себя дома. После этого в YouTube вбиваете фразу: «Как сделать «олли» на фингерборде?», смотрите и пробуете повторять. Обучающих видео очень много, главное найдите те, которые понятны именно вам.

Бесплатно покататься в большом фингерпарке можно в скейт-шопе «Легенда» в Краснодаре (улица Мира, 29) и в таком же скейт-шопе в парке «Урам» в Казани (Кремлёвская небрежная, 33).

О мире большого скейтбординга читайте в этой статье.