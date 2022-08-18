Чтобы избавиться от зависимости, потребуется больше недели. Но главное — начать.

Как перестать проводить всё свободное время в телефоне. 5 рекомендаций психологов

Как перестать «зависать» в телефоне и насколько тяжело от этого избавиться?



Разбираемся вместе с психологом.

Нельзя отрицать, что гаджеты — незаменимая часть нашей жизни. Будильники теперь мы ставим на телефоне, учимся на телефоне, музыку слушаем там же, дорогу от пункта А в пункт Б тоже находим через гаджет. Но как быть, если гаджет отнимает всё свободное время?

Владимир Шляпников психолог, кандидат психологических наук Избавиться от привычки постоянно зависать в гаджетах за семь дней нельзя. Минимум на это потребуется полтора-два месяца. Это тот период времени, в который нужно сознательно ограничивать себя, чтобы произошли реальные изменения в жизни.

Однако даже неделя осознанного пользования телефоном поможет вам увидеть результат и освободить немало времени для себя и своих дел.

Из-за чего возникает зависимость от гаджетов

Прежде чем избавляться, необходимо понять причины. Чрезмерная увлечённость не возникает на пустом месте, за ней что-то стоит.

Надежда Пожарова практический психолог, полевой терапевт Для начала стоит осознать, что вам мешает меньше времени проводить в гаджетах. Например, отсутствие хобби и интересов в жизни.

Причины зависимости могут быть совершенно разными:

отсутствие желания контактировать с реальным миром;

отсутствие чувства безопасности и высокий уровень тревоги;

отсутствие доверия к окружающим людям;

неудовлетворённость своей жизнью или какой-то её частью.

Сначала нужно понять, от каких проблем помогают отвлечься гаджеты, какую пустоту они заполняют. И разбираться именно с этими реальными причинами.

Как побороть привычку «зависать» в телефоне

Найдите альтернативу

На первом этапе лучше всего подыскать гаджету подходящую более здоровую замену. Например, компьютерные игры заменить настольными. А вместо скроллинга ленты новостей читать книги. С этим поможет наш список школьной литературы, которую стоит прочитать во взрослом возрасте, — ищите его в статье по ссылке.

Избавьтесь от соблазна

Идеальный вариант – и вовсе исключить из своей жизни предмет зависимости. Но телефон (обычно речь идёт именно о нём) выкинуть нельзя, им приходится пользоваться ежедневно — для работы, учёбы и комфортного общения.

В таком случае советуем удалить приложения, которые вызывают чрезмерную вовлечённость: игры и социальные сети. Чем меньше соблазнов, тем проще отказаться от вредной привычки.

Не жалейте себя

Владимир: Очень важно на этом пути не идти ни на какие компромиссы и уступки, не делать себе поблажек. Не допускайте исключений, если хотите прекратить злоупотреблять гаджетами.

Сформируйте новые привычки

Чтобы процесс отвыкания от гаджетов прошёл легче, стоит сформировать новые привычки. К примеру, вместо вечернего скроллинга в социальных сетях можно практиковаться в правильном дыхании или медитациях.

О четырёх полезных привычках, которые не потребуют много усилий, читайте в материале по ссылке.

Начните прямо сейчас

Лето и летний отпуск, пожалуй, лучшее время для отказа от гаджетов. Можно безболезненно удалить любимые приложения и проводить время интересно и с пользой — больше находиться на свежем воздухе и организовывать разнообразный досуг. Гуляйте — с друзьями или в приятном одиночестве, катайтесь на велосипедах и самокатах, открывайте для себя новые места в родном городе. Пока погода позволяет, не закрывайтесь в четырёх стенах.