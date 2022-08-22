Каждый год люди тратят на неё около 300 млрд рублей.

Что будет с организмом, если постоянно жевать жвачку. Объясняет врач

В мире ежегодно покупают около 560 тыс. тонн жевательной резинки, что оценивается примерно в $ 5 млрд (~298 млрд рублей) и 187 млрд часов жевания. Но немногие используют продукт по прямому назначению — для гигиенического ухода за ротовой полостью. Как же такая привычка влияет на организм?

Нурия Гатаулина врач интегративной медицины, терапевт, инфекционист Академии врачей UniProf Основная причина употребления жевательной резинки — неприятный запах изо рта. И в определённых случаях это действительно помогает решить проблемы.



Но есть ли какие-то нормативы, как долго можно жевать, сколько раз в день? И к чему может привести злоупотребление жвачкой?

Рассказываем о пяти неприятных последствиях злоупотребления жевательной резинкой.

Головная боль

Если жевать жвачку более одного часа в день, есть вероятность появления головной боли. Это связано с чрезмерной нагрузкой на жевательные мышцы и височно-нижнечелюстной сустав. Такое чаще возникает у людей со склонностью к головной боли напряжения и мигреням. В одном из исследований испытуемым предложили отказаться от жвачки на месяц — у 2/3 боли прошли совсем, у 1/3 — уменьшилась интенсивность.

Проблемы с челюстью

Из-за постоянного давления на височно-нижнечелюстной сустав может возникнуть выраженная дисфункция. Вначале появляется хруст или щелчок в суставе, но в будущем, если не обращать внимания на симптомы, проблема может усугубиться.

Так, например, если жевать резинку один-два часа в день, возникает только мышечная боль, а при жевании в течение трёх часов — суставная боль.

Повреждение зубов

Если каждый день жевать жвачку с сахаром в составе, это может привести к появлению зубного налёта, камня и кариеса. О продуктах, которые оказывают похожий эффект, читайте в материале по ссылке.

Искусственные ароматизаторы и консерванты также могут приводить к пожелтению, истончению эмали и разрушению зубов. Людям с амальгамовыми пломбами жевать резинку категорически не рекомендуется, так как ртуть (входит в состав пломб) может попасть в кровь.

Нарушения в работе желудка и кишечника

Постоянное жевание (два и более часов в день) даёт сигнал организму, что скоро поступит еда. Тогда начинают вырабатываться пищеварительные соки и ферменты, помогающие переваривать пищу.

Если такое повторяется изо дня в день, на протяжении нескольких лет, это может привести к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта. Тогда при поступлении настоящей пищи организм не сможет выделять важные вещества в нужном количестве. Кроме того, наличие искусственных подсластителей может вызвать диарею.

Влияние на аппетит

Периодически жвачку пытаются использовать, чтобы уменьшить чувства голода. Но она, наоборот, может повысить аппетит. Объясняется это тем, что организм выделяет необходимые ферменты, желудочную кислоту и затем отправляет в мозг сигнал о том, что находится в ожидании еды.

К слову, мята может придавать фруктам и овощам горьковатый вкус. Поэтому возрастает вероятность, что вместо полезной еды вас может тянуть на «неправильные» продукты: фастфуд, кондитерские изделия, сладости и т. п.

Как часто можно жевать жвачку

У здорового человека отказываться от жевательной резинки нет причин. Нужно лишь знать несколько правил.

Жевать жвачку не более 15-20 минут за раз и не более трёх раз в день.

Выбирать варианты без сахара, желательно на основе ксилита (он благотворно влияет на состояние зубов и борется с налётом).

Жевать после приёма пищи. Так вы поможете желудочно-кишечному тракту выделить адекватное количество необходимых веществ для переваривания еды.

Если же отдаёте предпочтение только сладким резинкам, необходимо ограничить получение сахара из других источников.

Употребление жевательной резинки может быть только вспомогательным способом поддержания чистоты зубов. Приоритетным является соблюдение гигиены ротовой полости: чистка зубов дважды в день, использование зубных нитей, ежегодные профилактические осмотры и профессиональные чистки у стоматолога.

Если возникли неприятные ощущения в челюсти, животе или появилась головная боль — это повод обратить внимание на то, как часто и долго вы жуёте жвачку. Возможно, стоит обратиться к стоматологу. О четырёх необычных причинах записаться к врачу читайте в материале по ссылке.