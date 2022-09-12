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16 фильмов, которые помогут справиться с осенней хандрой и поднять настроение

16 фильмов, которые не позволят впасть в осеннюю депрессию и мотивируют на дела
Екатерина Гейзерих Наида Саидова
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Фильмы, которые настроят на рабочий лад
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На выходных смотрим кино про спортсменов, карьеристов и одного известного писателя.

Осенью тянет накрыться мягким пледом и заварить горячий шоколад, даже если сантиментов за вами ранее не наблюдалось. Мы предлагаем сохранить в вашем списке «буду смотреть» несколько мотивирующих и вдохновляющих картин. Сегодня своими любимыми фильмами для осенних вечеров с нами делится сценарист.

<a href="https://www.championat.com/authors/6103/1.html">Екатерина Гейзерих</a>
Екатерина Гейзерих
сценарист, автор книг

За собой тоже замечаю романтичное настроение. И хоть я зарабатываю историями, дисциплина не помешает. Тогда я смотрю фильмы с целеустремлёнными карьеристами.

Женской аудитории рекомендую «Стажёр», «Дьявол носит Prada» и «Доброе утро». Все три ленты – про девушек, отдающих всю себя работе и получающих блестящий результат. В конце фильмов хочется начать жизнь заново. Или хотя бы расхламить тот самый шкаф!

Фото: Кадр из фильма «Стажёр»

Ещё одним фильмом, способным вдохновить если не на подвиги, то на новый виток карьеры и творчества стала картина «Улыбка Моны Лизы» с потрясающей Джулией Робертс в главной роли. История про смелость, искусство и борьбу за свои права не оставит шансов осенней депрессии.

Фото: Кадр из фильма «Легенда»

Мужчинам будет любопытно посмотреть фильмы «Стрингер», «Тренер» и… Да, кино про плохих мальчиков! Ну разве после отвязных «Козырьков», фильма «Легенда» или «Рок-н-рольщик» не хочется встать с дивана? Кто может быть более преданным работе, чем люди, которые рискуют жизнью ради неё каждый день?

Всем, кто стоит на пороге отчаяния, но всё ещё отказывается принимать неудачи как данность отлично подойдёт фильм «За пропастью во ржи». Это история о жизни писателя Джерома Сэлинджера, который подарил миру один из важнейших подростковых романов, о его скитаниях, неудачах и вере в свой талант. Очень вдохновляющий и мотивирующий фильм.

Фото: Кадр из «За пропастью во ржи»

Лично я обожаю комедийные «Парки и зоны отдыха», «Офис», старый сериал IT crowd («Компьютерщики»), «Утреннее шоу», «Кремниевая долина» и «Форс-мажоры». Если и они не помогают мотивации – не давите на себя. Смотрите то, что нравится. Ведь как бы нам ни хотелось, состояние потока в работе с трудом управляемо, иначе все мы были бы Эйнштейнами да Илонами Масками.

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