Врач назвала 5 возможных причин, почему вам постоянно холодно

Такой симптом может говорить о серьёзных заболеваниях — не стоит его игнорировать.

Нурия Гатаулина врач интегративной медицины, терапевт, инфекционист Академии врачей UniProf Почему вам может быть постоянно холодно?

Центральное звено, которое регулирует, будет нам холодно или жарко, — это часть головного мозга, называемая гипоталамус. Если внутренняя температура становится слишком низкой или слишком высокой, он посылает сигналы мышцам, органам, желëзам и нервной системе.

Гипоталамус контролирует два органа эндокринной системы, от которых также зависит процесс терморегуляции, — щитовидную железу и надпочечники.

Нарушения в работе этих органов могут дать сбой в теплообразовании. Но существуют и другие состояния, при которых человек постоянно мёрзнет, несмотря на то что окружающая температура нормальная. Давайте разберёмся, почему вам может быть холодно.

Гипотиреоз

Связь температуры тела и щитовидной железы хорошо известна. При понижении температуры окружающей среды щитовидная железа вырабатывает большее количество гормонов для ускорения метаболизма и теплообразования.

Существует такое понятие, как синдром Вильсона, когда на основании пониженной температуры тела и неспецифических симптомов выставляется диагноз гипотиреоз, несмотря на нормальные показатели анализов. Но Американская ассоциация по щитовидной железе не признаёт этот синдром.

При сниженной функции щитовидной железы не выделяется достаточно гормонов, как следствие нарушается теплопродукция, средняя температура тела падает ниже 36,6°C, человек становится чувствительным к холоду.

Что делать, если постоянно мёрзнут руки и ноги, читайте в материале по ссылке.

К неспецифическим симптомам гипотиреоза относятся:

повышенная утомляемость;

отсутствие бодрости;

выпадение волос;

выраженная сухость кожи;

склонность к запору;

набор веса;

отёки;

снижение полового влечения;

болезненный или нерегулярный менструальный цикл.

Железодефицитная, В9- и В12-зависимые анемии

Железо входит в состав гемоглобина, который доставляет кислород ко всем тканям организма. Он помогает сохранять и вырабатывать тепло. При недостатке железа уровень гемоглобина снижается и ткани не получают достаточного количества кислорода, это может вызывать непереносимость холода.

Были проведены исследования, подтверждающие, что, чем ниже уровень железа в организме, тем больше снижается способность к теплорегуляции.

Другие виды анемии, например, В12- и В9-зависимые, также могут приводить к постоянной зябкости, вследствие снижения гемоглобина и недостаточного насыщения кислородом тканей.

Симптомы анемии:

постоянная усталость, слабость;

бледность кожных покровов;

нарушения в работе сердца;

головокружение, головные боли;

боль в груди;

холодные руки и ноги.

Для диагностики анемии необходимо сдать общий анализ крови.

Заболевание периферических сосудов

Повышенная зябкость часто отмечается, когда кровь не поступает к тканям из-за повреждения в сосудистом русле. Характерный симптом в таком случае — холодные руки и ноги.

Состояния, вызывающие нарушение притока крови:

нарушения свертывания крови;

артериосклероз (сужение кровеносных сосудов);

болезнь Рейно (спазмы артерий пальцев рук и ног).

Помимо зябкости, такие пациенты могут ощущать боль, покалывание, онемение в конечностях, синеватый или бледный оттенок кожи пальцев рук и ног.

Сахарный диабет

Это заболевание сопровождается разными изменениями метаболической, сердечно-сосудистой и нервной функций.

Одно из патологических состояний при сахарном диабете — невропатия, нарушение функционирования одного или множества нервов. В норме при снижении окружающей температуры сосуды сужаются, приток крови снижается, так организм пытается сохранить тепло. При диабетической невропатии этот механизм нарушается, и появляется постоянное чувство холода.

Для диагностики сахарного диабета необходимо сдать глюкозу крови, инсулин и гликированный гемоглобин.

Анорексия

Это расстройство пищевого поведения, при котором происходит отказ от питания в силу психологических или физических причин. У людей, страдающих анорексией, замедляются все метаболические процессы, снижается количество жировой и мышечной ткани. В таких условиях организм не может вырабатывать достаточное количество тепла и сохранять его. Температура тела у людей с этой патологией, как правило, снижается, что приводит к повышенной чувствительности к колебаниям температуры окружающей среды.

Что делать, если вам постоянно холодно?

Игнорировать этот симптом нельзя, особенно если он появился недавно. Нужно обязательно разобраться с причиной — проконсультироваться с врачом.

Из того, что вы можете сделать здесь и сейчас:

наладьте режим сна и отдыха;

исключите из рациона сладости, полуфабрикаты, фастфуд и другую вредную еду;

бросьте курить (попытайтесь хотя бы уменьшить количество сигарет);

введите физическую активность на ежедневной основе.

Если вы занимаетесь на улице, важно делать это правильно, чтобы не заболеть. Подробнее читайте в статье по ссылке.