Если вам надоело кутаться в три шарфа на тренировках, решение есть.

Как согреться в холодную погоду? Когда даже несколько слоёв одежды не спасают

Что делать, если постоянно мёрзнут руки и ноги? О чём это говорит?



Разбираемся вместе с врачом.

Постоянно прятать руки поглубже в рукава или в карманы. Заходить в магазин по пути, только чтобы отогреться. Такие моменты знакомы множеству людей. И большинство из них смирились со своей участью. Но не вешайте нос. С холодом можно и нужно бороться.

Арина Жегалина врач-терапевт Зябкость может быть как признаком патологии, так и чертой абсолютно здорового человека.

Почему мы мёрзнем?

Человек, как известно, теплокровное существо. Температура тела в среднем составляет 36,6 градуса. И за то, чтобы она всегда оставалась примерно одинаковой, отвечает такой механизм, как терморегуляция. Этим процессом управляет гипоталамус — небольшой отдел головного мозга. Терморегуляция помогает адаптироваться к температуре окружающей среды. Именно поэтому летом мы более восприимчивы к холоду, а зимой — менее. Согласно исследованиям, происходит такая адаптация приблизительно за 10 дней.

Как же происходит терморегуляция? В момент изменения температуры окружающей среды кожа улавливает это и посылает соответствующий сигнал в тот самый гипоталамус. Он, в свою очередь, провоцирует защитную реакцию всего организма. Таких реакций бывает две:

сужение и расширение сосудов;

дрожь.

Фото: unsplash.com/@photolozovikov

При этом весь описанный выше механизм у разных людей работает по-разному. К примеру, как выяснили учёные из Кембриджского университета, мужчины менее восприимчивы к холоду, чем женщины. Это объясняется тем, что процент мышечной массы у мужчин выше, чем у женщин. И, соответственно, метаболические процессы у них в организме протекают быстрее.

Кроме того, крупные люди, вопреки расхожему мнению, более восприимчивы к холоду, чем обладатели небольших габаритов. Связано это с тем, что площадь кожного покрова у таких людей больше. А именно на кожном покрове находятся рецепторы, воспринимающие температуру окружающей среды.

Может ли зябкость быть тревожным звоночком?

Арина: Не всегда, но в некоторых случаях повышенная восприимчивость к холоду может быть признаком сниженной функции щитовидной железы. Действительно ли это признак отклонения, легко проверить. Достаточно сдать анализ на соответствующие гормоны. Однако в большинстве случаев зябкость — это всё-таки лишь особенность некоторых людей.

Как бороться с зябкостью?

Арина: Проблему холодных ладоней и ступней можно решить довольно легко. Способ простой — закаливание. Но необходимо подходить к нему серьёзно. Это точно такая же тренировка организма, как и силовые упражнения. Только в этом случае мы даём организму не силовую нагрузку, а температурную. Как и с обычными тренировками, в закаливании важны постепенность и регулярность. Каждый выбирает сам, какое это будет закаливание: воздушное или водное — открывая окно или принимая контрастный душ.

Когда решение принято и вы встаёте на путь закаливания, важно не переусердствовать. Вы не должны именно мёрзнуть. Небольшое понижение температуры не должно приносить отчётливого ощущения холода. Ведь когда нам зябко, иммунитет слабеет и организм становится более уязвим для заболеваний, в том числе вирусных.

Фото: unsplash.com/@sarunesed

Арина: Понижать температуру стоит чрезвычайно медленно и осторожно. На полградуса-градус за раз. После того как температура снизилась, тело и организм должны адаптироваться под новую температуру и начать воспринимать её как комфортную для себя. На это может уйти не один день. Но пока этого не произойдёт, нельзя продолжать понижать планку.