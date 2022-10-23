Как одеться на футбольный или хоккейный матч. Практичные советы стилиста

Юлиана Лукина стилист-имиджмейкер Гуру в мире бизнеса говорят: «Зная зачем, ты выдержишь любое как». И прежде чем говорить о том, как одеться, давайте разберёмся зачем. Понимая зачем, вы сможете сами, без дополнительной помощи включать логику и свой вкус.

Правильно подобранный образ нужен не только на официальном мероприятии, но и на спортивном. Дресс-код поможет вам быть уместным и показать свою принадлежность к сообществу. Вместе со стилистом рассказываем, почему это важно и как одеться, если идёте на хоккей или футбол.

Дресс-код — от английского «dress code» — кодекс одежды, форма одежды, требуемой при посещении определённых мероприятий, заведений.

В дословном переводе оно обозначает «зашифрованный язык одежды», то есть содержит прямое указание на то, что любая одежда имеет некий посыл и призвана вызывать определённые мысли и ассоциации.

Зачем нужен дресс-код

Культура и уважение к окружающим

Человек, одетый в соответствии с правилами и требованиями того места, куда он пришёл, тем самым демонстрирует своё уважение к окружающим людям. Если же человек демонстративно не соблюдает правила, он, конечно, несколько пренебрегает тем обществом, в которое попал. Как говорил Пьер Карден:

Хорошо одетым считается тот человек, кто считается с собой и с другими.

Информация о вас

Внешний вид человека — это первый шаг к успеху, поскольку его образ служит кодом, свидетельствующим о степени надёжности, респектабельности и понимания, где и с кем он находится.

Самодисциплина

Дресс-код способствует самодисциплине и создаёт определённое настроение для вас же. Согласитесь, мироощущение и настрой в строгом деловом костюме и в шортах со сланцами значительно разнятся.

Как удостовериться, что вы правильно одеты:

Представить целевую аудиторию/ формат/ контекст/ сезонность/ погоду и поразмыслить: уместно ли, подойдёт ли, примут ли? Следование дресс-коду и соблюдение правил повышает важный маркер имиджа – респектабельность. Выбранный гардероб несёт ли такой посыл?

Первое и самое важное, что нужно не забывать, любое спортивное мероприятие – это в первую очередь спорт. А значит, я бы рекомендовала ориентироваться на стиль спорт-шик. Данный стиль гласит, что это ни в коем случае не та одежда, в которой вы ходите в зал, например. Да, это всё ещё спортивная одежда, но адаптированная под город.

Идёте на футбольный матч? Ну что ж, фундамент логики заложен, теперь к творчеству. Что же надеть, если вас пригласили на футбольный матч. Футбольное поле зачастую – открытая площадка. Проследите за тем, что вы одеты не только комфортно и стильно, но и тепло. Что это может быть:

Деним (джинсы/юбка ниже колена), футболка (классно будет смотреться футбольная джерси), свитшот или худи, бейсболка. Для более холодного времени года – пуховик, ботинки с утеплением, шапка, не забудьте перчатки. Для футбольных матчей лучше всего подходит поясная сумка. Освобождает руки для резких прыжков радости и фанатской волны.

Фото: istockphoto.com

Идёте на хоккей? У льда прохладно в любое время года, однако ледовые арены чаще всё же закрытые площадки. Добавляем к спорт-шику уют, а значит, костюм, который состоит из спортивных хлопковых джоггеров и худи с начёсом, пуховой жилет, шапку (лучше с бубоном) и кеды/ городские кроссовки на толстой подошве. Шарф и перчатки не будут лишними, а если и будут, то рюкзак сможет сохранить аксессуары до конца матча.

И в том, и в том случае не забывайте про фанатскую атрибутику. Всё-таки вы пришли поддержать команду. Да и смотреться она будет как яркий акцент в завершённом образе.

Стоит заранее позаботиться о здоровье, если вам по душе прогулки даже в мороз. Подробнее о том, как защитить себя от холода, читайте по ссылке