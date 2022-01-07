Стоит заранее позаботиться о здоровье, если вам по душе прогулки даже в мороз.

Как защитить себя от холода и чем опасно замёрзнуть на улице?

Почему опасно мёрзнуть? Чем это чревато? Как не замёрзнуть зимой?



Рассказываем вместе с врачом.

В этом году настоящая зима пришла даже в столицу: на улицах стоят морозы и совсем не до стильных образов. Чтобы сохранить здоровье и не заболеть, приходится утепляться. Рассказываем, чем опасно перемерзание и как его избежать.

Марина Казакова практикующий врач-терапевт, пульмонолог Особенно опасно перемерзание для маленьких детей, ведь они не могут сказать, холодно им или нет.

Почему опасно мёрзнуть?

В первую очередь перемерзание опасно обморожениями. В особенности это касается маленьких детей, которые не могут сказать о своём дискомфорте, и людей в нетрезвом состоянии (как правило, они не чувствуют холод и могут не заметить обморожения). Кроме того, возможно общее переохлаждение организма.

Фото: unsplash.com/@beccatapert

Что касается влияния на иммунитет, на холоде происходит сужение сосудов слизистых оболочек, ухудшение их кровоснабжения и выработки защитной слизи. Это, в свою очередь, приводит к снижению местного иммунитета (защищает поверхности тела от внешних угроз). И если в этом месте есть хроническая инфекция, она может обостриться (например, как в случае с хроническим тонзиллитом, воспалением миндалин). Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо закаливание.

Как не замёрзнуть зимой?

Одевайтесь по погоде

В холодное время нужно обязательно одеваться по погоде. Как бы ни хотелось выглядеть красиво и стильно, в сильные морозы всё же стоит выбирать тепло: термобельё, тёплая одежда и обувь, обязательно шапка и перчатки.

Защищайте лицо

Для этого подойдёт специальный колд-крем. Его нужно наносить примерно за 20-30 минут до выхода на улицу. Он защитит лицо от обветривания и сильного мороза.

Возьмите с собой тёплый напиток

Если на улице предстоит быть долго — например, отправляетесь на прогулку с собакой — захватите с собой что-нибудь тёплое в термосе: горячий шоколад, любимый чай или кофе, если нужно ещё и взбодриться.

Фото: unsplash.com/@simonmigaj

Периодически грейтесь

Даже если вы планировали длительную прогулку по парку, не стоит перешагивать через себя и бороться со стихией. Если чувствуете, что начинаете замерзать, лучше зайдите в помещение: кафе или сувенирную лавку — неважно. Обогрейтесь и уже после отправляйтесь дальше.