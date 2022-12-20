Оригинал VS подделка: как отличить настоящую футбольную форму

После ЧМ-2022 в соцсетях и на онлайн-площадках началась активная продажа футбольной формы команд-участниц. Кто-то покупает для себя, кто-то – в подарок на Новый год. И те и другие хотят одного – получить оригинальную экипировку, а не подделку. Как её отличить?

Ксения Зуева специалист по экипировке, руководитель отдела спортобеспечения «Лиги чемпионов бизнеса» Сегодня методы изготовления тканей вышли на новый технологический уровень. Всё направлено на улучшение результатов футболистов. Однако и технологии производства подделок тоже не стоят на месте. Порой они выполнены настолько качественно, что могут ввести в заблуждение даже специалиста по экипировке. Тем не менее в большинстве случаев подделка себя выдает. Разберёмся в нюансах.

Как правило, оригинальные формы футбольных команд бывают двух видов: аутентичные и реплика. Важно отметить, что второй вариант не является подделкой. Реплика – это обмундирование от официального технического спонсора. Разница в том, что при его производстве не использовались те самые особые технологии. Стоит эта форма дешевле, что вполне логично и оправданно. Все остальные варианты – подделки. Как их отличить?

1. Внешний вид

При покупке необходимо внимательно изучить форму на наличие внешних дефектов (со всех сторон). Посмотрите на шов изделия. Он должен быть ровным, толстым и плотным. В подделке он будет неровным, местами еле заметным. Важно отметить, что у крупных брендов, к сожалению, тоже встречаются кривые пошивы.

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Официальные технические спонсоры на своих футболках используют патчи. Они должны быть исключительно золотого цвета. Однако если патч серебряный, то ещё есть вариант, что это реплика (несмотря на надпись Authentic).

Ткань, как правило, сегодня используется только из тонкого полиэстера. Он позволяет игроку комфортно ощущать себя на футбольном поле. Прочие виды тканей будут говорить о том, что перед вами подделка.

Разумеется, нужно изучать символы и логотипы на предмет опечаток. Также важно смотреть на их расположение. Как правило, на футболку эмблема клуба и страны приклеена специальным составом. Но всё-таки в каждом случае стоит знать приметы конкретного изготовителя и сверять их.

Например, Nike уже шесть лет наносит эмблемы клубов и логотипы в виде термопатча. У adidas они наклеены. Логика проста – важна не долговечность ношения, а комфорт игрока. В фейке же чаще всего будет использован шеврон или жаккард. Все эти нюансы показательны, но не на 100%. В хорошей подделке могут быть учтены и эти мелочи.

Фото: istockphoto.com

2. Маркировка

Многие отмечают, что нужно обращать внимание на маркировку («player cut», «performance cut» или «match jersey»), однако это не так. Сегодня даже узкий специалист с трудом определит по данному критерию. Совет здесь один – сравнивать с каждой конкретной моделью, а не с целой линейкой бренда.

3. Посадка на теле

Обязательно примерьте футболку. Она должна плотно прилегать к телу, а не иметь традиционный свободный крой. Такой эффект достигается путём применения технологии POWERCELL.

4. Отверстия для вентиляции

Большинство крупных производителей, такие как Nike, adidas и Puma, на майках имеют специальные отверстия в районе спины, грудных мышц и подмышек. Они предназначены для улучшения вентиляции. Эта технология называется AdiZero. Редко, но может использоваться другая качественная технология – Climacool. Она уже не имеет дополнительных отверстий, так как сама способна пропускать воздух. Поэтому могут возникнуть сложности при определении.

В чём точно удастся скопировать любимых игроков, так это в причёсках! Самые эпатажные варианты за последние 40 лет ищите здесь. Кстати, это рейтинг. Можно не только вдохновиться, но и отдать голос за своего фаворита.