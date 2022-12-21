Как распознать токсичного человека и защититься от него

Понятие «токсичный человек» пришло в наш лексикон относительно недавно. Лишь в 2018 году оно было официально признано в популярной психологии. До этого специалисты идентифицировали людей с поведением, отравляющим жизнь других, другими терминами. Они вкладывали подобные действия в определение эгоистичный, энергетический вампир.
Сегодня понятие «токсик» всё чаще используется в речи и понятно многим. Такие люди всё время давят на окружающих, обладают тяжёлым взглядом, вынуждают действовать по их правилам. Токсичные отношения приносят эмоциональный и психологический дискомфорт. И страдают от подобного «ядовитого» общения, как правило, близкие люди.
Признаки в поведении
Слово «токсичный» указывает на то, что этот человек вредит и буквально отравляет жизнь окружающих его людей. Он, подобно вампиру, питается энергетикой и морально истощает своего оппонента, заставляет нервничать, навешивает свои проблемы.
Такой человек импульсивен, часто поступает, не обдумывая своих действий, разносит сплетни, настраивая одних людей против других. В его присутствии чувствуется дискомфорт, и хочется побыстрее выйти из поля его влияния.
От такого поведения больше всего страдают близкие, им приходится общаться и терпеть токсичного человека каждый день. Очень часто такие люди остаются в итоге одни – родственники не выдерживают и прекращают общение с ними.
Они часто разносят сплетни
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Когда токсичные люди теряют возможность отравлять жизнь окружающим, они выходят в интернет, чтобы изливать свою желчь. Их легко можно увидеть по неприятным комментариям, которые они оставляют в адрес незнакомых людей. Они критикуют внешность, цепляются к словам или переворачивают с ног на голову всё написанное оппонентами.
Вызывая негатив и нервозность у ставшего их жертвой человека, они испытывают внутреннее удовлетворение. Но лишь на некоторое время. Затем идут за новой порцией допинга.
Как себя защитить
Если в интернете можно заблокировать «токсичных» хейтеров или перестать реагировать на негативные комментарии – в личном общении дела обстоят сложнее. Но оградить себя от влияния «ядовитого» человека возможно. Как это сделать?
Их общество выматывает
Фото: istockphoto.com
1. Ограничивайте общение
Старайтесь меньше времени проводить рядом с человеком, который манипулирует, навязывает свою точку зрения и не прислушивается к вашим словам. Если токсичным оказался близкий, с которым вы живёте под одной крышей, — мысленно выстраивайте стену на очередной позыв к жалости.
Можно использовать дыхательные практики. Не углубляйтесь в сказанное и думайте о своих планах в тот момент, когда почувствуете давление.
2. Не допускайте манипуляций
На все требования, которые кажутся вам неприемлемыми, не реагируйте. Попытайтесь сохранить спокойствие и равнодушие. Не стоит вступать с спор. Так вы спровоцируете ещё большее давление и лишние эмоции со стороны токсичного человека.
3. Отказывайте
Сохраняйте при отрицательном ответе на просьбу спокойный дружелюбный тон. Объясните оппоненту, что в данном моменте нет возможности помочь или оказать поддержку
Нужно научиться говорить им «нет»
Фото: istockphoto.com
4. Обозначьте личные границы
Это хороший навык, который поможет вам в общении не только с токсичными близкими. Формулируйте фразы со слов: «Для меня это неприемлемо», «Я не люблю, когда».
5. Переводите темы
Когда вы почувствовали, что дальнейшее общение начинает становиться вам неприятным, смените тему. Задайте другой вектор разговора.
Самое главное правило в общении с токсичным человеком — не пытайтесь переделывать его, не указывайте на недостатки. Давайте советы только в том случае, если человек осознал свои слабости.