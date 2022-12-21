Как распознать токсичного человека и защититься от него

Понятие «токсичный человек» пришло в наш лексикон относительно недавно. Лишь в 2018 году оно было официально признано в популярной психологии. До этого специалисты идентифицировали людей с поведением, отравляющим жизнь других, другими терминами. Они вкладывали подобные действия в определение эгоистичный, энергетический вампир.

Евгений Гиберт психотерапевт Сегодня понятие «токсик» всё чаще используется в речи и понятно многим. Такие люди всё время давят на окружающих, обладают тяжёлым взглядом, вынуждают действовать по их правилам. Токсичные отношения приносят эмоциональный и психологический дискомфорт. И страдают от подобного «ядовитого» общения, как правило, близкие люди.

Признаки в поведении

Слово «токсичный» указывает на то, что этот человек вредит и буквально отравляет жизнь окружающих его людей. Он, подобно вампиру, питается энергетикой и морально истощает своего оппонента, заставляет нервничать, навешивает свои проблемы.

Такой человек импульсивен, часто поступает, не обдумывая своих действий, разносит сплетни, настраивая одних людей против других. В его присутствии чувствуется дискомфорт, и хочется побыстрее выйти из поля его влияния.

От такого поведения больше всего страдают близкие, им приходится общаться и терпеть токсичного человека каждый день. Очень часто такие люди остаются в итоге одни – родственники не выдерживают и прекращают общение с ними.

Они часто разносят сплетни Фото: istockphoto.com

Когда токсичные люди теряют возможность отравлять жизнь окружающим, они выходят в интернет, чтобы изливать свою желчь. Их легко можно увидеть по неприятным комментариям, которые они оставляют в адрес незнакомых людей. Они критикуют внешность, цепляются к словам или переворачивают с ног на голову всё написанное оппонентами.

Вызывая негатив и нервозность у ставшего их жертвой человека, они испытывают внутреннее удовлетворение. Но лишь на некоторое время. Затем идут за новой порцией допинга.

Как себя защитить

Если в интернете можно заблокировать «токсичных» хейтеров или перестать реагировать на негативные комментарии – в личном общении дела обстоят сложнее. Но оградить себя от влияния «ядовитого» человека возможно. Как это сделать?

Их общество выматывает Фото: istockphoto.com

1. Ограничивайте общение

Старайтесь меньше времени проводить рядом с человеком, который манипулирует, навязывает свою точку зрения и не прислушивается к вашим словам. Если токсичным оказался близкий, с которым вы живёте под одной крышей, — мысленно выстраивайте стену на очередной позыв к жалости.

Можно использовать дыхательные практики. Не углубляйтесь в сказанное и думайте о своих планах в тот момент, когда почувствуете давление.

2. Не допускайте манипуляций

На все требования, которые кажутся вам неприемлемыми, не реагируйте. Попытайтесь сохранить спокойствие и равнодушие. Не стоит вступать с спор. Так вы спровоцируете ещё большее давление и лишние эмоции со стороны токсичного человека.

3. Отказывайте

Сохраняйте при отрицательном ответе на просьбу спокойный дружелюбный тон. Объясните оппоненту, что в данном моменте нет возможности помочь или оказать поддержку

Нужно научиться говорить им «нет» Фото: istockphoto.com

4. Обозначьте личные границы

Это хороший навык, который поможет вам в общении не только с токсичными близкими. Формулируйте фразы со слов: «Для меня это неприемлемо», «Я не люблю, когда».

5. Переводите темы

Когда вы почувствовали, что дальнейшее общение начинает становиться вам неприятным, смените тему. Задайте другой вектор разговора.

Самое главное правило в общении с токсичным человеком — не пытайтесь переделывать его, не указывайте на недостатки. Давайте советы только в том случае, если человек осознал свои слабости.

Если признаков токсичности вы в себе не находите, но приступы ярости порой случаются, ловите советы психолога, помогающие экологично её выплеснуть. Список способов ищите здесь.