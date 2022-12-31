Как загадать желание на Новый год, чтобы точно сбылось: лайфхаки

Чёткая формулировка желаний с наглядной схемой способна сотворить чудеса. Это не про запуск волшебных шариков в воздух и сжигание бумажек перед боем курантов. Хотя, если традиционные ритуалы вам нравятся, можно использовать и их.

Правильно сформулированные мечты трансформируются в цели, и вам станет легче воплощать их в реальность. Работу над ними не отменяем.

Валерий Гут кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Желания, как и цели, любят конкретику, поэтому нуждаются в чёткой формулировке. Чем больше мы структурируем наше желание, тем выше шансы на то, что оно исполнится. Мышление человека предметное: когда мы говорим о чём-то расплывчато, наш мозг теряется.

Нужно отчётливо представлять, чего именно хочется, ощутить его всеми органами чувств. Если желание — это покупка квартиры, можно съездить в тот район, в котором планируется покупка, зайти в подъезды, пройтись по лестницам, максимально прочувствовать атмосферу дома.

Без чёткой картинки будущего нам труднее двигаться к своим целям. Видение — это ключ к высокой производительности. Нужно детально представлять картину своей дальнейшей жизни и себя в этом будущем.

Фото: istockphoto.com

Однако есть так называемые надуманные желания. Нам хочется стать обладателями последнего смартфона, слетать на Мальдивы, устроить свадьбу мечты. Тогда стоит понять — не навязаны ли эти желания обществом, модой и действительно ли являются искренними.

Идеализация стала сильно влиять на принятие решений. Часто за нашими материальными целями скрывается какая-то потребность. Мы хотим новую машину, потому что нуждаемся во внимании, хотим много денег, чтобы чувствовать себя в безопасности. Свои базовые потребности, согласно теории Маслоу, необходимо закрывать. Но не обязательно покупками или деньгами. Важно разобраться с причинами. Тогда они станут фундаментом и источником энергии на пути к достижениям.

Оксана Плеханова врач-психотерапевт, основатель консультационного центра «Школа Эмоций» Новый год с точки зрения отсчёта чего-то нового является понятным событием. Опираясь на свои воспоминания, достижения, человек чаще всего упоминает, в каком году это было, поэтому и планировать, мечтать на новый наступающий год вполне уместно. Важно это делать правильно.

Определившись с основными желаниями и целями, переходите к конкретным действиям. Визуализируйте, проговорите вслух. Ниже — инструкция.

1. Распишите желания по месяцам

Возьмите чистый лист и распишите каждый месяц на расстоянии примерно 10 сантиметров друг от друга, чтобы можно было вносить комментарии. Далее распределяем события, которые уже известны наперёд. Например, дни рождения, важные события, отпуск, обучение, переезд.

Фото: istockphoto.com

2. Разделите мечты по категориям

Сферы могут быть следующие:

материальные — любые покупки от небольших до крупных, инвестиции, подарки, работа, обучение;

здоровье — всё, что может быть важным для психического, соматического и эстетического здоровья. Психотерапия, обследования, косметология, массаж, санаторий, SPA;

яркость жизни — путешествия, общение, отношения, развитие, хобби, увлечения, досуг;

креатив — всё, на что не решались ранее, но хотели бы. Например, заняться дайвингом, сменить профессию, переехать, сменить имидж.

3. Добавьте в план эмоций

Можно украсить написанные желания красивыми тематическими картинками, фотографиями, мотивирующими фразами, цитатами. Подобные действия добавят настроения.

Фото: istockphoto.com

4. Проговорите желания вслух

Можно устроить новогоднюю встречу с подругами, друзьями, близкими и составить план на свой год в приятной компании. Возможно, вы услышите подсказки по реализации задуманного.

5. Сохраните план

Так в конце года вы сможете прочитать и вспомнить, что удалось воплотить в жизнь, а над чем ещё предстоит поработать.

Почему порой даже визуализация — составление карты желаний — не работает? Об этом нам рассказала нейрокоуч Кира Феклисова. Ищите её инструкции, которые помогут исправить положение, здесь.