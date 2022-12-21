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Что такое карта желаний и как правильно составить карту желаний

Почему карты желаний не работают и как это исправить: советы нейрокоуча
Кира Феклисова
Что такое карта желаний
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Кира Феклисова делится личным опытом, анализируя то, что так и не сбылось.
<a href="https://www.championat.com/authors/6487/1.html">Кира Феклисова</a>
Кира Феклисова
нейрокоуч

Пересматривая перед Новым годом старые коллажи желаний, которые усердно клеились мною каждый декабрь, я задумалась: почему сбылось лишь 15% из «наклеенного»? Чтобы разобраться, я решила проанализировать своё творчество.

Глядя на каждый визуальный образ, я задавала себе три вопроса:

  1. Что я чувствую по поводу того, что желание не сбылось/ сбылось?
  2. Зачем мне эта вещь/ собственность/ событие?
  3. Кто порадуется вместе со мной? Моё это желание или чьё-то ещё?

Предлагаю вам сделать то же самое: задать себе три вопроса и проверить таким образом карту на реалистичность, а желания – на выполняемость. Выводы, которые я сделала, легли в основу этой статьи. Они помогут вам лучше понять суть процесса. Что же помешало мне?

Изучите свой список, задавая вопросы

Изучите свой список, задавая вопросы

Фото: istockphoto.com

Эмоции

Именно они мешают исполнению желаний. Когда эмоция слишком сильна, вы горите и хотите, чтобы что-то произошло, оно не исполняется. Или это происходит с огромной задержкой. Могло бы случиться за один-три месяца, а реализуется лишь через пару лет.

Фраза из русских народных сказок — «Ложись спать, утро вечера мудренее» — именно про это. Как только мы отпускаем эмоцию, перестаём об этом думать, желание исполняется. Пока мы горим и эмоционируем, ничего не получается.

Но справедливо и обратное. Если писать желания и наклеивать вдохновляющие картинки без эмоций, то не будет заряда для их реализации. Идеальная формула: захотеть и отпустить. Тогда путь реализации будет максимально быстрым. Представьте человека, который давит, топает ногой и что-то требует. И человека радостного, лёгкого, гибкого. Чьё желание вам захотелось бы исполнить сразу же?

Ваше желание должно нести пользу

Ваше желание должно нести пользу

Фото: istockphoto.com

Польза и вред

Зачем вам эта вещь? Кто ещё будет рад тому, что она у вас есть? Если радоваться будете только вы, то желание исполнится с отсрочкой. Если это принесёт пользу другим — вашему окружению или семье — тогда шансы и скорость исполнения значительно увеличиваются. Возможно, вы вдохновите кого-то своим путешествием, замужеством, машиной. Люди поверят, что это реально.

В данном пункте можно немного схитрить и пообещать себе: «Если я получу это, то сделаю пожертвование, помогу кому-то, подарю что-то». Тогда даже если нет людей, которым будет хорошо от вашего желания, вы сами их создадите и ускорите процесс исполнения.

Ваше желание не должно навредить

Ваше желание не должно навредить

Фото: istockphoto.com

Важно также проверить желание на экологичность. Задайте вопрос: не навредит ли кому-то то, что я получу? Например, женщина мечтает выйти замуж за мужчину, который счастливо женат. Для исполнения её желания потребуется разрушить семью. Пострадают жена и дети.

Или, например, вы мечтаете получить повышение по службе. Должность, на которую вы претендуете, занимает другой человек. Чтобы вам на неё попасть, его нужно уволить. Можно обхитрить систему и загадать, чтобы компания расширилась, появились новые филиалы и должности. Тогда места хватит для всех. То, что идёт во благо обществу и миру, исполняется максимально быстро. Мир не любит эгоистов.

Моё — не моё

Когда мы наклеиваем картинки с чужими желаниями, чаще всего они не исполняются. Мы можем искреннее верить, что это наши мечты. На самом деле мы их у кого-то подсмотрели, подслушали, скопировали. Мозг подумал: «Прикольно. Я тоже так хочу». Мы решили — это наше желание.

Вы уверены, что вам нужна эта машина?

Вы уверены, что вам нужна эта машина?

Фото: istockphoto.com

Что-то может быть навязано родителями. Чаще всего здесь мечты из джентльменского/дамского набора: квартира, машина, дача, муж/жена, дети. Какие-то запросы мы могли подсмотреть у модных блогеров: брендовые вещи, дорогие путешествия, рестораны, украшения, косметические процедуры.

На самом деле нашей душе нужно что-то совершенно другое. Кстати, 80% объектов из карты желаний относится именно к этой категории — чужих запросов. Поэтому 80% наклеенных картинок так и остаются картинками. Если мы проверим их на истинность, то окажется, что нам и без этого хорошо.

Более того, обладание каким-то дорогим объектом может не улучшить жизнь, а добавить проблем. Эксклюзивная машина требует дорогого обслуживания. Также её могут украсть. Шикарный особняк облагается большим налогом, и нужен специальный персонал, который будет за ним ухаживать.

Желание — это не просто красивая картинка

Желание — это не просто красивая картинка

Фото: istockphoto.com

Платье известного бренда нужно сдавать в специальную химчистку, которой нет в вашем городе. Вы можете упускать это из виду, но подсознание в курсе всех нюансов. Бессознательно вы будете делать всё, чтобы желание не исполнилось.

В музее «Феррари» в Италии висит вывеска: «Феррари, живи мечтой!». Многие итальянцы вешает фотографии этой машины себе на стену в качестве мудборда-мечты, но 90% из них не готовы к обладанию ею. Они знают, как сложно обслуживать этот автомобиль. Они ходят в музей «Феррари» и арендуют машину на час. На время мечта становится чуть более осязаемой, но остаётся мечтой. Их карты желаний остаются висеть на стене всю жизнь.

Если напала тоска и кажется, что мечтам не суждено сбыться, ищите порцию позитива здесь.
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