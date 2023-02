Массу набрал и решил не сушиться: тренер разобрал эволюцию формы Педро Паскаля

Педро Паскаль обязан своей славой Джорджу Мартину и его эпической саге. В «Игре престолов» актёру досталась роль дорнийского принца Оберина Мартелла. На счету Паскаля много ролей. Он играл в «Баффи — истребительница вампиров», «Закон и порядок», «Великая стена». Но всё-таки образ красавца-воина всем особенно запомнился.

Кажется, перебить его может разве что… Да! Герой Джоэл Миллер из сериала «Одни из нас». Образ тоже колоритный, но сильно отличается. Да и сам актёр со времён «Игры престолов» очень изменился. Как вам эта трансформация? Что произошло с формой Педро Паскаля? Разбираемся вместе с фитнес-тренером Никитой Скрипником.

Никита Скрипник фитнес-тренер, физиолог Если поставить рядом кадры из двух сериалов, то разница в форме актёра становится очевидной. Как он добился подчёркнутой худобы в «Игре престолов»? Что делал для своей формы после и можно ли восхищаться его достижениями, просматривая сериал «Одни из нас»?

Фото: KINOPOISK

В роли Оберина Мартелла

Итак, роль Педро Паскаля в «Игра престолов» — дерзкий красавец, воин-дуэлянт Оберин Мартелл. По признанию самого актёра, для воплощения этого образа он занимался ушу. Нужно было овладеть навыками единоборств, которые необходимы для съёмок. Кампания HBO с этой целью наняла специального тренера — мастера акробатического боевого искусства.

«Люди тренируются всю свою жизнь, чтобы овладеть этим навыком, поэтому за пару недель Мастер Ху показал мне только основы. Также я работал копьём, которое было на фут выше меня. Я купил карниз в магазине и практиковался у себя дома, потому что стеснялся делать это на публике», — вспоминал Педро Паскаль в интервью.

Фото: KINOPOISK

Никита Скрипник: Несмотря на плотную одежду, утягивающую талию, видно, что мышечной массы у Паскаля мало. Тонус грудных мышц снижен, спина слабая. Можно даже сказать, что во время «Игры престолов» актёр практически не занимался спортом. Либо он делал это очень давно. Его телосложение это подтверждает.

В роли Джоэла Миллера

В 2023 году вышел сериал по видеоигре The Last of Us — «Одни из нас». Здесь актёра трудно узнать. Конечно, прошли годы. Также понятно, что роль совсем другая и требует иной фактуры. Но мы разбираем фигуру и физическую форму. Что видим, то и обсуждаем. Из угловатого и худощавого Оберина актёр превратился в мужчину с явно выраженной мускулатурой.

Фото: KINOPOISK

Никита Скрипник: Видно, что мышечной массы стало больше. Имели место силовые тренировки. Без них преобразовать одну фигуру в другую было бы практически невозможно. Форма в «Одни из нас» предполагает работу над собой, причём в силовом ключе. Также очевидно, что актёр увеличил двигательную активность, но питание не корректировал. Поэтому идеальной фигуру не назовёшь.

А что с питанием?

Несмотря на занятия спортом, полностью придерживаться здорового образа жизни актёр не собирается. Отказаться от бургеров? Похоже, это в планы Педро не входит.

Фото: кадр из сериала «Одни из нас»

«Я начинаю день с очень крепкого, очень вкусного эспрессо, яиц всмятку и маслянистых тостов. Затем съедаю оладьи с черникой, а затем — ещё кофе. Бургер, коктейль либо же пиво — на обед. Чуть попозже — джин и устрицы. И кто-то должен быть рядом со мной, чтобы напомнить мне съесть немного зелени», — делится деталями своей «диеты» Паскаль.

Никита Скрипник: Когда узнаёшь, что Педро питается бургерами, всё встаёт на свои места. Очевидно, что идеальной его фигуру назвать нельзя. Очевидно, что тут нет контроля питания. К тому же он употребляет углеводы и жирное. Тренировки явно присутствуют, а с едой всё сложно.

Фото: KINOPOISK

Что тут можно сделать, если не менять питание? Повышать двигательную активность. Тогда можно рассчитывать на изменение композиции тела даже при такой «диете». Актёр начал бы расходовать больше потребляемой энергии. Это ускорило бы обмен веществ.

Та форма, которую мы видим в сериале «Одни из нас» — результат комбинации его тонировок с непродуманным и неумеренным питанием. Педро крепок, но, подсушившись, точно стал бы лучшей версией — чем-то средним между Оберином и Джоэлом.

