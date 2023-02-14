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Учимся танцевать хип-хоп: основные базовые движения — видео

Как научиться танцевать хип-хоп за 3 минуты? Видеоинструкция для новичков
Маргарита Иванникова Саша Трейстер
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Как научиться танцевать хип-хоп?
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После изучения базовых элементов вы сможете придумывать свои комбинации движений.

Этот танец, кажется, никогда не выйдет из моды. Хип-хоп всегда приковывал к себе внимание яркими и динамичными движениями, заставляя своих последователей разучивать разные связки и импровизировать.

Как и любое другое танцевальное направление, хип-хоп имеет несколько элементов, на которых базируется основной танец. Их важно разучить, но, когда вы это сделаете, никто не запретит вам собирать основные движения в новые комбинации. По сути, хип-хоп – это танец свободы и самовыражения. Ведь даже когда это направление только зарождалось на улицах, большинство элементов танцоры придумывали спонтанно.

Сегодня мы вместе с Сашей Трейстер подготовили видеоурок по хип-хопу для новичков. Все движения довольно просты в исполнении, но даже их нужно оттачивать долго и упорно, чтобы суметь собрать из них красивую комбинацию. Включайте видео и учитесь вместе с нами!

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