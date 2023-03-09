Правда ли, что человек может выдержать температуру -70°С при условии, что не будет ветра?

Рассмотрим самый экстремальный вариант, когда человек оказывается в суровых морозных условиях без одежды — только нижнее бельё и сланцы.
Представим, что температура воздуха -70°С, но ветра нет. Нам неизвестны прочие погодные условия, например, влажность воздуха. Но возьмём среднее значение, то есть умеренно-сухой воздух — 60%.
Фото: из личного архива Анастасии Слободчиковой
Имеют значение и антропометрические показатели (рост, вес, объёмы тела) и детали состояния здоровья человека.
Смоделируем ситуацию на примере среднестатистического россиянина (мужчины) ростом 175 см и весом 90 кг, с нормостеническим типом телосложения, не имеющего проблем со здоровьем и вредных привычек.
Что же происходит, когда человек оказывается в условиях аномально низкой температуры воздуха?
Немного физиологии — для обеспечения органов и тканей существуют сосуды разного типа (мышечные и эластические), которые являются своеобразными «трубопроводами», по которым кровь доставляет кислород и различные питательные вещества по всему организму.
Фото: из личного архива Анастасии Слободчиковой
Сосуды пронизывают всё тело и органы, в том числе кожу. Для их нормального функционирования необходима постоянная температура тела 36,6°С (незначительно может отличаться в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей). А для её поддержания человеку требуются температура воздуха +18–20°С, резкое снижение которой приводит к переохлаждению организма.
К чему это может привести?
С целью защиты организма от гипотермии (переохлаждения) активируются реакции, направленные на снижение теплоотдачи за счёт сужения просвета периферических сосудов и снижения потоотделения. А это один из механизмов терморегуляции.
В момент сужения периферических сосудов усиливается кровоток внутренних органов, появляются непроизвольные хаотичные мышечные сокращения — дрожь, с помощью которой выделяется тепло. Происходит выброс гормонов стресса, которые также участвуют в приспособительных реакциях в экстремальных условиях.
Эти процессы являются компенсаторно-приспособительными. Если человеку не уйти в укрытие, то стадия компенсации будет неэффективна, далее развивается стадия декомпенсации.
Фото: istock.com
Температура тела снижается, все механизмы по сохранению тепла нарушаются: тканевой обмен сильно замедляется, что влечёт за собой снижение метаболизма. Суженные сосуды расширяются, что приводит к большой теплопотере.
Тем временем в центральной нервной системе (ЦНС) происходит нарушение работы центра терморегуляции: прекращается дрожь, что также влечёт падение температуры тела. Снижается мозговая активность, появляются такие симптомы, как:
- нарушение сознания;
- ложное ощущение комфорта и умиротворения;
- выраженная сонливость;
- апатия.
Наступает полиорганная недостаточность (тотальный сбой по всему организму), что приводит к гибели организма.
Можно ли избежать последствий?
Так как у человека нет шерсти, а также из-за того факта, что конечности, а вернее, пальцы стоп и кистей рук, нос и ушные раковины лишены защитной жировой клетчатки, в этих местах низкая температура воздействует быстрее всего, а при -70°С процесс этот почти моментальный!
Фото: istockphoto.com
Существует несколько степеней обморожений: 1-й и 2-й степени. Они считаются лёгкими, но если вовремя не уйти в укрытие и не оказать нужную помощь, то, к сожалению, высока вероятность получить обморожение 3-й и 4-й степени и остаться без конечностей.
Так как некроз (отмирание клеток) беспощадно распространяется, лечение крайне сложное. До недавнего времени считалось, что этот процесс не регулируется. Однако в современной хирургии есть методы лечения. Но они радикальные, включающие в себя иссечение мёртвой ткани либо ампутацию.
Также хотелось бы обратить внимание на то, что происходит с дыханием, когда человек оказывается на таком сильном морозе. При очень резком охлаждении органов дыхания, а это возможно, если сделать быстрый и глубокий вдох, может произойти моментальная остановка дыхания (апноэ).
Фото: istockphoto.com
Но если вдыхать такой воздух медленнее и неглубоко, то включаются защитные реакции организма, которые помогают ему адаптироваться и ослабить повреждающее воздействие экологического фактора.
Если не спрятаться от холода и не прекратить охлаждать органы дыхания, то в конечном итоге наступает гипертермия (перегревание), которая также может привести к летальному исходу.