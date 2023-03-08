«Научилась спать где угодно». Три месяца использовала наклонную доску вместо матраса

Благодаря этой практике героиня исправила осанку и вставала без будильника, однако всё равно перешла на обычную постель.

Мария Николаева профессиональный философ и востоковед, наставник экспертов в области саморазвития В молодости я увлекалась аскетическими практиками, среди которых было бдение по ночам с сокращением количества сна. Однажды на протяжении трёх месяцев в 90-е годы я отработала интересный вариант с ночным отдыхом на наклонной доске.

Суть в том, что широкая деревянная доска кладётся на один из подлокотников дивана, благодаря чему получается небольшой угол, примерно 15–20 градусов. Однако по ощущениям тело сохраняет вертикальное положение. Разумеется, никаких матрасов на доске не было, лишь полированная деревянная поверхность.

Фото: istockphoto.com

Среди эффектов такого «отдыха» можно назвать следующие:

во-первых, спать получалось только на спине, поэтому очень выровнялась осанка;

во-вторых, лишнего не поспишь, вставала сама без будильника уже через пять-шесть часов ночного отдыха;

в-третьих, практически не помню, чтобы были сновидения, только провал в глубокий сон.

Таким образом, выработалась привычка мгновенно засыпать, ведь спала мало, и за почти сутки без сна усталость накапливалась. Так что неудобство не ощущалось как препятствие для засыпания, не говоря уже об отсутствии малейших признаков бессонницы.

Фото: istockphoto.com

Проваливалась в сон мгновенно, как только позволяла себе лечь на доску. Однако в силу жёсткой доски вставала тоже сразу, как только организм высыпался естественным образом. Эта привычка очень помогала мне потом в путешествиях, когда нужно было спать когда и где угодно.

Чем полезно спать на полу и кому нельзя это делать, рассказали по ссылке

Впрочем, эффект непрерывного бодрствования накапливался, и дольше трёх месяцев я уже начала опасаться, что могу начать проваливаться в сон, даже сидя на стуле. Вот почему я прекратила эти исследования и снова начала спать нормально в обычной постели.

Фото: istockphoto.com

Такие опыты можно ставить кратковременно, точно так же, как можно временно сидеть на диете, но потом организму нужно дать возможность восстановиться от чрезмерного напряжения, чтобы не дойти до крайней степени истощения — в данном случае «изведения» ума бодрствованием. И, конечно, такие практики нельзя начинать без консультации врача.

Как выбрать хороший матрас для здорового сна, узнаете тут

Мнение врача

Ирина Юзуп кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, нутрициолог Хотя можно спать менее пяти часов в сутки, большинству людей это не рекомендуется. Количество сна, необходимое человеку, может варьироваться в зависимости от таких факторов, как возраст, генетика и образ жизни, но большинству взрослых требуется от семи до девяти часов сна в сутки, чтобы функционировать наилучшим образом.

Регулярный сон менее пяти часов в сутки может привести к ряду негативных последствий, в том числе:

усталость и снижение энергии. Если вы меньше спите, вы можете чувствовать усталость и вялость в течение дня;

нарушение когнитивной функции. Недостаток сна может ухудшить вашу способность концентрироваться, запоминать вещи и принимать решения;

повышенный риск несчастных случаев: лишение сна может привести к ухудшению времени реакции, увеличивая риск несчастных случаев во время вождения или выполнения других действий;

нарушения настроения: люди, которые спят менее пяти часов в день, могут испытывать раздражительность, перепады настроения и повышенный уровень стресса;

повышенный риск проблем со здоровьем: лишение сна связано с рядом проблем со здоровьем, включая ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и снижение иммунной функции;

сокращение продолжительности жизни: хроническое недосыпание связано с сокращением продолжительности жизни.

Для людей с болями в спине или проблемами с позвоночником сон на твёрдой поверхности может усугубить их состояние. Мягкие поверхности, такие как матрасы, могут помочь облегчить точки давления и уменьшить боль.

Фото: istockphoto.com

Сон на твёрдой поверхности также может быть неудобным для людей с болью в суставах или артритом. Более мягкая поверхность может обеспечить большую амортизацию и поддержку суставов.

С возрастом людям может требоваться больше поддержки во время сна. Твёрдая поверхность может не обеспечивать достаточную амортизацию для пожилых людей, что приводит к дискомфорту и боли.

Людям с большим весом может потребоваться дополнительная поддержка во время сна. Твёрдая поверхность может не обеспечивать достаточную поддержку для их веса, что приводит к дискомфорту и боли.