Ортопедический матрас — это хорошо, но не бесплатно. А как насчёт альтернативы?

Чем полезно спать на полу и кому нельзя это делать. Рассказала врач

Ирина Юзуп к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Полезно ли спать на полу? Кому можно и нельзя это делать?

Наши давние предки спали в пещерах, затем на лавицах, твёрдых поверхностях печей, на полу. Многие кочевые племена до сих пор спят без перин и матрасов, используя в качестве подушки руку. А в Японии сон на полу считается обыденным делом. Это биологически нормально — спать на ровной твёрдой поверхности.

Чем полезен сон на полу

Зачастую неверно подобранная подушка, матрас, даже неверная поза для сна приводят к болям в позвоночнике. В случае с ровной твёрдой поверхностью таких «ошибок» избежать проще.

Позвоночник выпрямляется под весом тела, нагрузка распределена равномерно, мы избегаем тех изгибов, которые могли появляться при упоре в мягкую поверхность матраца. Так налаживается кровообращение, отдыхают все звенья опорно-двигательной системы.

Фото: istockphoto.com

Твёрдый упор и естественные перекатывания во время сна можно также сравнить с мануальным массажем — воздействием на мышцы, нервные окончания и биологически активные точки.

Ещё один плюс сна на полу — прохлада и чистый воздух. Так как тёплый воздух поднимается вверх, а холодный остается внизу.

Кроме того, в одеялах и подушках рано или поздно скапливаются микроорганизмы. Нередко они становятся причиной аллергии. Сон на полу в футоне или на гимнастическом коврике позволяет избежать этой проблемы.

Фото: istockphoto.com

Можно сказать, что в естественном положении тела естественно работают и все органы, без каких-либо зажимов или перегибов.

Кому всё же не стоит спать на полу

У ночного отдыха на полу есть несколько противопоказаний.

Любые специфические заболевания опорно-двигательного аппарата (артрозы, артриты, межпозвоночные грыжи и т. д.) требуют особых условий для сна, предварительно следует обсудить вопрос с лечащим врачом.

Фото: istockphoto.com

На полу не следует спать при ослабленной иммунной защите, если есть сквозняки или помещение слабо отапливается.

Спать следует не на голой «доске». Для комфортного положения лучше подстелить коврик, футон или неплотное одеяло. Также лучше избегать продуваемых мест, зон возле радиаторов и кондиционеров.

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