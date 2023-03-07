От Марокко до Индии: 5 мест, где можно заняться сэндбордингом прямо сейчас

Елена Шелехова руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Сэндбординг — идеальный вид спорта для тех, кто любит кататься на доске по крутым горам, но при этом не переносит холод. А также для экстремалов, которым хочется чего-то особенного: покорение песчаных вершин пока ещё остаётся редким увлечением. Сегодня я расскажу, где искать подходящие места для этого развлечения и как подготовиться к поездке.

Что такое сэндбординг?

Слово «сэндбординг» образовалось от сочетания английских sand и board — «песок» и «доска». То есть это буквально катание по песчаным горам на доске, напоминающей сноуборд.

Не стоит думать, что это модное нововведение: по некоторым данным, спускались на досках по дюнам ещё в Древнем Египте, а сноубординг стал профессиональным видом спорта в 1960-х годах. Правда, сэндбордистов до сих пор гораздо меньше, чем их коллег, покоряющих снежные горы.

Виновата география: подходящих для катания барханов и дюн, к которым к тому же удобно добираться, в мире гораздо меньше. Но варианты всё же есть.

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Где можно покататься на доске прямо сейчас?

ОАЭ, Руб-эль-Хали

Как добраться: из Москвы до Дубая ежедневно летает несколько рейсов. Перелёт туда-обратно на человека обойдётся примерно в 30 тыс. рублей, а ночь в трёхзвёздочном отеле — от 3,8 тыс. рублей.

Правила въезда: россияне могут находиться в стране без визы до 90 дней.

ОАЭ сегодня, пожалуй, наиболее доступная для российских экстремалов страна. В Дубае есть множество компаний, которые отвезут на подходящие для сэндбординга дюны, а инструктор объяснит все нюансы катания.

Или же можно взять машину и отправиться на юг по Хатта Роуд (Е44). Самая популярная точка — большая Красная дюна, здесь находятся пункты проката оборудования. Подъёмников нет (на дюнах их в принципе нигде не бывает), так что забираться наверх можно пешком или на багги, которые дают в аренду.

Пустыня Руб-эль-Хали, ОАЭ Фото: Jamie McDonald/Getty Images

Марокко, пустыня Сахара

Как добраться: лететь нужно до Касабланки или Марракеша (билет туда-обратно можно найти за 60 тыс. рублей), путь с пересадкой займёт примерно 12 часов. Провести ночь в трёхзвёздочной гостинице можно минимум за 2,3 тыс. рублей.

Правила въезда: российские туристы могут попасть в Марокко без визы, понадобится только загранпаспорт сроком действия не менее шести месяцев. Также необходимо заполнить официальную форму для въезда.

Самый популярный спот для сэндбординга ― Erg Chebbi Dunes ― находится в дюнах рядом с небольшой деревней Мерзуга, которая расположена на юго-востоке страны. Доехать до неё можно на автобусе или на поезде.

Это туристическое место: тут расположен лагерь, где дают в прокат оборудование, а на вершину склона доставляют на верблюде — за дополнительную плату, конечно. Встать на доску поможет инструктор из местных жителей, так что катание доступно новичкам и даже детям.

В самой Мерзуге есть кафе и отели. Помимо сэндбординга, тут предлагают покататься по барханам на верблюдах или квадроциклах. Очень популярно сафари с ночёвкой в пустыне.

Пустыня Сахара, Марокко Фото: istockphoto.com

Кстати, некоторые люди бегают в Сахаре марафоны! О том, как и зачем они это делают, читайте в этом материале

Катар, Хор-аль-Адаид

Как добраться: если хотите покататься на борде в Хор-аль-Адаиде, лететь нужно в Доху. Путь из Москвы займёт от шести часов прямым рейсом, а билеты туда-обратно обойдутся в 60 тыс. рублей (можно найти вариант дешевле с пересадкой в Каире). Стоимость ночи в отеле категории «три звезды» начинается с 3,7 тыс. рублей. Заповедник находится в 60 км от Дохи, туда удобно выбираться на день с экскурсией, включающей катание по дюнам.

Правила въезда: россияне могут находиться в стране без визы до 90 дней, главное, чтобы загранпаспорт был действителен минимум полгода. Также придётся зарегистрироваться на специальном сайте, скачать и активировать на мобильном телефоне приложение EHTERAZ.

В Катаре довольно распространён сэндбординг, поэтому и спотов много. Но лучший спот — в Хор-аль-Адаиде, удивительной природной локации, которую называют также внутренним морем. Это мелководный солёный залив, раскинувшийся среди золотых песков пустыни недалеко от границы с Саудовской Аравией. На бордах тут катаются по белоснежным дюнам и идеально ровным барханам. А ещё можно отправиться на экскурсию на багги, чтобы понаблюдать за местной фауной: тут можно увидеть морских черепах и перелётных птиц, в том числе фламинго.

Пустыня Хор-аль-Адаид, Катар Фото: istockphoto.com

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Индия, пустыня Тар

Как добраться: самолётом до Дели (билет из Москвы и обратно стоит от 32 тыс. рублей), а далее до города Джайсалмера — либо внутренним рейсом (но билеты можно найти только на месте), либо ночным поездом (ходит ежедневно). Проживание в трёхзвёздочном отеле обойдётся минимум в 1,2 тыс. рублей в день.

Правила въезда: россияне оформляют электронную визу на срок от 30 дней и до пяти лет. По прибытии в аэропорт пассажиров могут попросить сдать ПЦР-тест.

Пустыня Тар расположена в регионе Раджастане. Самый простой способ посёрфить по дюнам — остановиться в отеле, который предлагает сэндбординг в качестве одной из услуг для туристов. Они есть возле Джодхпура и Джайсалмера.

Из других развлечений тут, конечно же, распространено сафари. Уделить внимание стоит и самому Джайсалмеру — это очень интересный и красивый древний город, который много лет стоит посреди пустыни.

Пустыня Тар, Индия Фото: istockphoto.com

Иран, пустыня Лут

Как добраться: прямым рейсом из Москвы в Тегеран, цены на билеты начинаются от 18 тыс. рублей, в пути проведёте 4 часа 20 минут. Проживание в трёхзвёздочной гостинице будет стоить не меньше 5 тыс. рублей за ночь. До самой пустыни удобнее всего ехать на машине. Ближайший город — Керман, там же можно найти проводника, который довезёт до места на внедорожнике. Ещё до спота (он носит название Rig Zarin) добираются от города Шахабада.

Правила въезда: самостоятельные путешественники могут оформить электронную визу на сайте иранского МИД, заплатив сбор (от 2,5 тыс. рублей). Кроме того, в регионе пока не сняты COVID-ограничения для туристов, поэтому вам понадобится отрицательный ПЦР-тест (сдать максимум за 72 часа до отправления) или сертификат о вакцинации на английском языке («Спутник V» подходит). С момента введения последней дозы вакцины должно пройти 14 дней.

В Иране расположены сразу две пустыни, в которых практикуют сэндбординг: солончаковая Деште Кевир на севере и Деште Лут на востоке, которая и попала в наш список.

Пустыня Лут официально является самым жарким местом на планете: здесь была зафиксирована температура в +78,2°C. Поэтому февраль и март — вполне приемлемое время для путешествия, летом вам даже из машины выходить не захочется. С июня по октябрь приезжать тоже не стоит, в это время тут дуют сильные ветры, вызывающие эрозию барханов, так что кататься становится попросту опасно.

Сама пустыня впечатляет в любое время года: бескрайние дюны сменяются солончаками и, кажется, тянутся до самого горизонта. Неудивительно, что этот объект входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В окрестностях можно посетить древний город Мейбод и зороастрийский храм в поселении Чак-Чак.

Пустыня Лут, Иран Фото: istockphoto.com

Что учесть при катании?

Вам понадобится специальная доска: брать обычный сноуборд не стоит, он очень быстро испортится из-за острых песчинок. В некоторых локациях оборудование можно взять в прокат, а иногда придётся приобрести сэндборд дома и привезти с собой.

Нужно понимать, что техника катания отличается от привычной сноубордистам: сэндборд приводит в движение верхние слои песка, и вы скользите на тех песчинках, которые попали под доску. В виражи нужно входить плавно, иначе существует риск упасть набок. При приземлении тоже будьте осторожны: песок гасит скорость прыжка.

Падать не очень приятно, песок обдирает кожу. Поэтому для катания наденьте длинные штаны, а также используйте маску или очки.