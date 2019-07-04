«Писали, что Солнце расплавило мне мозги»: зачем бежать 250 км по Сахаре

Поговорили с основателем марафона в пустыне о его сумасшедшей идее, безопасности и россиянах на старте.

Француз Патрик Бауэр прошёл в одиночку 350 км по пустыне, а потом основал Marathon Des Sables(MDS) — всемирно известный ультрамарафон. Теперь по Сахаре ежегодно бегают тысячи атлетов. Спросили у организатора MDS: зачем он повёл людей через пустыню.

«Марафон в песках» (Marathon Des Sables) — шестидневный ультрамарафон (около 250 км), который проходит в пустыне Сахара с 1986 года. Считается одной из самых сложных беговых дистанций в мире. Ежегодно в нём принимает участие около 1200 человек.

Патрик Бауэр — основатель марафона. Идея марафона пришла к нему после того, как он в одиночку прошел около 350 км по Сахаре.

Человеку нужно мало: есть, спать и двигаться вперед

— Вижу у вас необычную татуировку, расскажите про неё?

— Эту татуировку я набил в честь своего похода через Сахару. Сделал её после 30-го марафона, чтобы запечатлеть начало этой длинной истории.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

— Как у вас возникла такая идея — отправиться пешком через Сахару?

— Я два года жил в Африке и несколько раз проезжал Сахару на машине. Эти поездки были волшебными! Я открыл для себя одновременно враждебную и очаровательную среду. Мне захотелось вернуться туда пешком и в одиночестве. Я находился на переломном этапе, бросил работу фотографа и пытался придать жизни новый смысл. Это был личный вызов — почувствовать себя человеком, пережившим кораблекрушение.

Это был личный вызов — почувствовать себя человеком, пережившим кораблекрушение.

— Что в походе оказалось самым трудным?

— Труднее всего было нести рюкзак весом в 35 кг. В первый день я немного отчаялся, потому что преодолел только 17 км, и не знал, как долго мне придется идти и правильно ли я рассчитал запасы, но я справился. К концу пути понимаешь, что человеку нужно очень мало: есть, спать и двигаться вперед. Комфорт и все остальное — лишь дополнение.

— Что вы испытали, когда дошли?

— Я прошёл 350 км за 12 дней, но это было не только географическое, но и ментальное путешествие. Опыт преодоления дистанции стал важнее, чем сам финиш. Это изменило мою философию и мою жизнь, хотя тогда я не думал этом.

Патрик Бауэр в Москве Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

— Как из этого родилась идея марафона?

— Когда вернулся во Францию, я начал рассказывать о своем походе и понял, что многие мечтают о подобном приключении, но не осмелятся бы в одиночку. Наверное, я был похож на сумасшедшего, когда начал организовывать марафон. Некоторые журналисты писали, что солнце Сахары расплавило мне мозги. Я не в обиде на их сомнения, ведь проект был настолько авангардным и новым, что я был готов к этому.

Некоторые журналисты писали, что солнце Сахары расплавило мне мозги.

— Вы сами пробегали Marathon Des Sables?

— Статус организатора гонки не совместим со статусом участника. Единственное удовольствие, которое я себе позволил, — 35-километровый этап по дюнам на юбилейном 10-м марафоне. Помню, тогда за меня очень испугались, потому что потеряли из виду и, как назло, в моей рации сели батарейки.

Я — параноик безопасности

— Какой совет вы дадите тому, кто хочет принять участие в старте?

— Сначала нужно определиться с целью: пробежать или пройти. Исходя из цели, следует выстраивать свой график подготовки. Последние пару месяцев нужно тренироваться с рюкзаком весом 6-7 кг. Лучше, если это будет тот рюкзак, с которым вы побежите. Важно иметь обувь на размер больше, потому что нога опухает, но берите слишком большую пару. И возьмите с собой еду, которая принесет вам удовольствие, чтобы не подорвать свой моральных дух.

Фото: Cimbaly MDS 2018/JOSUEFPHOTO

— Что самое сложное непосредственно на дистанции?

— Для большинства главной сложностью является жара, но к ней быстро привыкаешь. Еще одна проблема — травмы. Тут важна экипировка и подготовка. Не говоря уже о советах, которые мы повторяем ежедневно во время гонки: защищать голову, использовать солнцезащитные крем, принимать солевые таблетки, которые мы выдаем участникам.

Главный ключ к успеху — правильное распределение сил и ресурсов.

— Сколько бегунов прошло через марафон за 34 старта?

— Мы рассчитываем, что вместе с забегом с 35-м забегом достигнем количества примерно 30 тысяч участников. Ежегодно у нас бегут около 1200 человек, но наша цель не наращивать число участников, а поддерживать высокий уровень организации мероприятия. У нас очень маленький процент сходов с дистанции — около 5%. Девушки, кстати, реже сходят с дистанции.

—Marathon Des Sables — это опасно?

— Я считаю, что марафон не опасен, потому что знаю, как тщательно он организован. Я — параноик безопасности и стараюсь ожидать худшего, потому что лучшее никогда нас не удивит. На каждой гонке у нас дежурят около 60 врачей, два вертолета для эвакуации, у каждого участника есть спутниковые радиомаячки, сигнальные ракеты, свистки. Я не боюсь за участников, потому что мы всегда рядом с ними. Уверен, что успех марафона связан и с тем уровнем безопасности, что мы создаем.

— Зачем участники едут на марафон?

— У нас не так много возможностей оказаться во враждебной среде. Это способствует развитю доброжелательности к другим, обнажает душу и позволяет взглянуть на мир под другим углом. На время гонки нет разницы между директором крупной компании и водителем такси — вы вместе.

Днём в Сахаре около +50 градусов по Цельсию Фото: Cimbaly MDS 2018

— Вспомните самого необычного участника за всё время?

— Дункан Слэйтер пробежал нашу гонку, имея вместо обеих ног протезы и собирается вернуться. Корсиканец Клод, который участвовал девять раз, последний раз бежал в возрасте 84 года. Их участие — прекрасные уроки жизни, которые делают нас всех более скромными и человечными. С помощью СМИ они могут стать хорошим примером и помочь другим, превозмогая себя.

Были и fun-run участники, которые бежали в костюмах Супермена, коровы, кролика, тыквы или с головой носорога весом более 12 кг. Кто-то бежал спиной.

Русские водкой пока не угощали

— Что можете сказать об участниках из России?

— Российские участники очень дружелюбные и веселые. Не знаю, несут ли они с собой водку, меня пока не угощали. (Шутка!) Россия запомнилась своими представителями и их отличными результатами. Алексей Кононов в 1993 году стал первым русским на Marathon Des Sables и сразу пришел вторым. Андрей Дерксен выигрывал забег три года подряд: в 1994, 1995 и 1996 годах. Не могу не сказать о Наталье Седых, которая выиграла в 2016 году женский забег. В 2018 году она заняла 4 место в общем зачёте из-за штрафа за отсутствие свистка в снаряжении. Да, у нас строгие правила!

Андрей Дерксен выигрывал забег три года подряд: в 1994, 1995 и 1996 годах.

Наталья Седых на MDS 2018 Фото: Cimbaly-VCAMPAGNIE©MDS2018

— Много ли россиян участвует в марафоне?

— Обычно около 10 человек, но на 35-й забег уже подтвердили участие 30 россиян и регистрация еще не закрыта.

— Марафон в пустыне бегают уже 34 года, может пора организовать марафон в экстремально холодных условиях, например в Сибири?

— Холод мне нравится меньше, но я признаю, что это интересная идея. Только её нельзя назвать «Марафон в песках». Может подойдет «Степной марафон», «Марафон в тундре» или «Ледяной марафон»?

Фото: Cimbaly MDS 2018/JOSUEFPHOTO



Регистрация открыта на официальном сайте марафона. 35-й забег Marathon Des Sables пройдет 3-13 апреля 2020 года в Марокко. Дистанцию около 250 км можно пробежать или пройти пешком. Участие, по подсчетом организаторов, обойдется примерно в 5 тысяч евро (взнос, экипировка, перелёт и проживание).

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