«Писали, что Солнце расплавило мне мозги»: зачем бежать 250 км по Сахаре

Француз Патрик Бауэр прошёл в одиночку 350 км по пустыне, а потом основал Marathon Des Sables(MDS) — всемирно известный ультрамарафон. Теперь по Сахаре ежегодно бегают тысячи атлетов. Спросили у организатора MDS: зачем он повёл людей через пустыню.
Патрик Бауэр — основатель марафона. Идея марафона пришла к нему после того, как он в одиночку прошел около 350 км по Сахаре.
Человеку нужно мало: есть, спать и двигаться вперед
— Вижу у вас необычную татуировку, расскажите про неё?
— Эту татуировку я набил в честь своего похода через Сахару. Сделал её после 30-го марафона, чтобы запечатлеть начало этой длинной истории.
— Как у вас возникла такая идея — отправиться пешком через Сахару?
— Я два года жил в Африке и несколько раз проезжал Сахару на машине. Эти поездки были волшебными! Я открыл для себя одновременно враждебную и очаровательную среду. Мне захотелось вернуться туда пешком и в одиночестве. Я находился на переломном этапе, бросил работу фотографа и пытался придать жизни новый смысл. Это был личный вызов — почувствовать себя человеком, пережившим кораблекрушение.
Это был личный вызов — почувствовать себя человеком, пережившим кораблекрушение.
— Что в походе оказалось самым трудным?
— Труднее всего было нести рюкзак весом в 35 кг. В первый день я немного отчаялся, потому что преодолел только 17 км, и не знал, как долго мне придется идти и правильно ли я рассчитал запасы, но я справился. К концу пути понимаешь, что человеку нужно очень мало: есть, спать и двигаться вперед. Комфорт и все остальное — лишь дополнение.
— Что вы испытали, когда дошли?
— Я прошёл 350 км за 12 дней, но это было не только географическое, но и ментальное путешествие. Опыт преодоления дистанции стал важнее, чем сам финиш. Это изменило мою философию и мою жизнь, хотя тогда я не думал этом.
— Как из этого родилась идея марафона?
— Когда вернулся во Францию, я начал рассказывать о своем походе и понял, что многие мечтают о подобном приключении, но не осмелятся бы в одиночку. Наверное, я был похож на сумасшедшего, когда начал организовывать марафон. Некоторые журналисты писали, что солнце Сахары расплавило мне мозги. Я не в обиде на их сомнения, ведь проект был настолько авангардным и новым, что я был готов к этому.
Некоторые журналисты писали, что солнце Сахары расплавило мне мозги.
— Вы сами пробегали Marathon Des Sables?
— Статус организатора гонки не совместим со статусом участника. Единственное удовольствие, которое я себе позволил, — 35-километровый этап по дюнам на юбилейном 10-м марафоне. Помню, тогда за меня очень испугались, потому что потеряли из виду и, как назло, в моей рации сели батарейки.
Я — параноик безопасности
— Какой совет вы дадите тому, кто хочет принять участие в старте?
— Сначала нужно определиться с целью: пробежать или пройти. Исходя из цели, следует выстраивать свой график подготовки. Последние пару месяцев нужно тренироваться с рюкзаком весом 6-7 кг. Лучше, если это будет тот рюкзак, с которым вы побежите. Важно иметь обувь на размер больше, потому что нога опухает, но берите слишком большую пару. И возьмите с собой еду, которая принесет вам удовольствие, чтобы не подорвать свой моральных дух.
— Что самое сложное непосредственно на дистанции?
— Для большинства главной сложностью является жара, но к ней быстро привыкаешь. Еще одна проблема — травмы. Тут важна экипировка и подготовка. Не говоря уже о советах, которые мы повторяем ежедневно во время гонки: защищать голову, использовать солнцезащитные крем, принимать солевые таблетки, которые мы выдаем участникам.
Главный ключ к успеху — правильное распределение сил и ресурсов.
— Сколько бегунов прошло через марафон за 34 старта?
— Мы рассчитываем, что вместе с забегом с 35-м забегом достигнем количества примерно 30 тысяч участников. Ежегодно у нас бегут около 1200 человек, но наша цель не наращивать число участников, а поддерживать высокий уровень организации мероприятия. У нас очень маленький процент сходов с дистанции — около 5%. Девушки, кстати, реже сходят с дистанции.
—Marathon Des Sables — это опасно?
— Я считаю, что марафон не опасен, потому что знаю, как тщательно он организован. Я — параноик безопасности и стараюсь ожидать худшего, потому что лучшее никогда нас не удивит. На каждой гонке у нас дежурят около 60 врачей, два вертолета для эвакуации, у каждого участника есть спутниковые радиомаячки, сигнальные ракеты, свистки. Я не боюсь за участников, потому что мы всегда рядом с ними. Уверен, что успех марафона связан и с тем уровнем безопасности, что мы создаем.
— Зачем участники едут на марафон?
— У нас не так много возможностей оказаться во враждебной среде. Это способствует развитю доброжелательности к другим, обнажает душу и позволяет взглянуть на мир под другим углом. На время гонки нет разницы между директором крупной компании и водителем такси — вы вместе.
— Вспомните самого необычного участника за всё время?
— Дункан Слэйтер пробежал нашу гонку, имея вместо обеих ног протезы и собирается вернуться. Корсиканец Клод, который участвовал девять раз, последний раз бежал в возрасте 84 года. Их участие — прекрасные уроки жизни, которые делают нас всех более скромными и человечными. С помощью СМИ они могут стать хорошим примером и помочь другим, превозмогая себя.
Были и fun-run участники, которые бежали в костюмах Супермена, коровы, кролика, тыквы или с головой носорога весом более 12 кг. Кто-то бежал спиной.
Русские водкой пока не угощали
— Что можете сказать об участниках из России?
— Российские участники очень дружелюбные и веселые. Не знаю, несут ли они с собой водку, меня пока не угощали. (Шутка!) Россия запомнилась своими представителями и их отличными результатами. Алексей Кононов в 1993 году стал первым русским на Marathon Des Sables и сразу пришел вторым. Андрей Дерксен выигрывал забег три года подряд: в 1994, 1995 и 1996 годах. Не могу не сказать о Наталье Седых, которая выиграла в 2016 году женский забег. В 2018 году она заняла 4 место в общем зачёте из-за штрафа за отсутствие свистка в снаряжении. Да, у нас строгие правила!
Андрей Дерксен выигрывал забег три года подряд: в 1994, 1995 и 1996 годах.
— Много ли россиян участвует в марафоне?
— Обычно около 10 человек, но на 35-й забег уже подтвердили участие 30 россиян и регистрация еще не закрыта.
— Марафон в пустыне бегают уже 34 года, может пора организовать марафон в экстремально холодных условиях, например в Сибири?
— Холод мне нравится меньше, но я признаю, что это интересная идея. Только её нельзя назвать «Марафон в песках». Может подойдет «Степной марафон», «Марафон в тундре» или «Ледяной марафон»?
Регистрация открыта на официальном сайте марафона.