5 народных способов лечения насморка, про которые надо забыть прямо сейчас

Простые, на первый взгляд, методы не только не принесут пользы, но и могут усугубить проблему.

Ирина Дворкина врач общей практики. Экс-директор фонда «Гилель» в Саратове «Когда мы заболеваем, кажется, что все находящиеся дома вещи помогут в лечении. Мы закапываем в нос всё, что можно найти на кухне, устраиваем парилку и усиленно продолжаем переносить простуду на ногах, бегая по делам».

Не все даже привычные и, казалось бы, проверенные средства полезны для восстановления нашего здоровья. Даже если их использовали наши мамы и бабушки. Разбираемся с некоторыми домашними способами лечения насморка, которые больше навредят, чем помогут.

Витамин С

Первая рекомендация не столько страшная, сколько бесполезная. Некоторые исследования показывают, что при регулярном использовании витамина С, можно уменьшить длительность симптомов простуды. Однако когда вы уже заболели, нет никакого смысла забрасывать себя ударными дозами лимона.

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Ингаляции картофельным отваром и горячий душ

С большой долей вероятности вы хоть раз дышали под полотенцем над картошкой. Этот метод «борьбы» с простудой чреват ожогами слизистых, кожи лица и глаз, особенно у детей. Такой способ будет только усиливать течение ларингита, фарингита, ангины и других воспалительных заболеваний. Ингаляции над паром не рекомендованы людям с сосудистыми заболеваниями и высоким давлением. Процедуры горячего душа работают по тому же принципу, поэтому тоже не принесут пользы вашему здоровью.

Чеснок

С чесноком чего только не делают! Носят в кармане и на шее, готовят еду и пьют отвары. Всё дело снова в содержании витамина С. Нет никакой особенной пользы от приготовления и употребления еды и напитков с этим растением. Безусловно, полезно поддерживать водный баланс, но от таких отваров не будет никакого прока. Сильный характерный запах, скорее, просто заставит людей не подходить к вам близко в транспорте и на работе.

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Другие отвары и закапывания

Использование острой пищи, отваров с яблочным уксусом чревато появлением или усугублением проблем с пищеварительной системой при неправильном приготовлении. Такие рекомендации совершенно не учитывают состояние здоровья всего организма и наличия хронических заболеваний у конкретного человека. Воздержитесь от экстремальных блюд, обратитесь за консультацией к врачу, практикующему доказательную медицину, чтобы лечение принесло ожидаемый положительный результат.

Антибиотики без назначения врача

Последний способ не совсем народный, но популярный, и не упомянуть его невозможно. Заниматься самоназначением антибиотиков опасно, так как при неправильном использовании лекарств, вы можете развить у себя устойчивость к лечению – антибиотикорезистентность. То есть в следующий раз, когда вам действительно понадобится назначение препаратов, они просто не подействуют на микроорганизмы, а лечение не будет своевременным и эффективным.

За грамотной помощью обращайтесь к врачу.