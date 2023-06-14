Героиня истории поддерживает форму и здоровье с помощью всего одного блюда.

Тренер по биохакингу: раз в год целую неделю ем только луковый суп. Расскажу зачем

Галина Хусаинова провизор, health-коуч, тренер по биохакингу Периодически придерживаюсь детокс-голодания, поскольку у меня есть личная проблема — три генные поломки.

Речь идёт о так называемых генах ожирения, когда человек при употреблении долго не может насытиться и у него очень быстро наступает чувство голода. При этом любые животные жиры очень быстро усваиваются и откладываются в виде лишних килограммов.

Что я предпринимаю лично для себя?

Для меня самый эффективный метод — неделя на луковом супе. Это блюдо готовится с большим содержанием лука, овощей (томатов, капусты, паприки) и приправ.

Рецепт супа:

лук репчатый — 6 шт.;

капуста — 1/4 маленького кочана;

помидоры — 1–2 шт.;

зелень — пучок;

перец зелёный (паприка) — по вкусу;

приправы — карри, соль, кориандр или укропное семя.

Кипятить не более 10 минут, дать настояться один час.

Фото: istockphoto.com

В течение недели этот суп можно есть сколько угодно, но по другим продуктам есть ограничения. Например, в первый день допускается есть только овощи, на второй — фрукты, на четвёртый — и овощи, и фрукты.

При этом у меня не обостряется гастрит, снижается отёчность, налаживается сон, очищается кожа. И, что для меня наиболее важно, — уходит боль в суставах. Также подтягивается талия, нормализуется вес.

Такую детокс-голодовку начинаю, когда у меня накапливается пять-восемь лишних килограммов от моего предпочтительного веса. Далее мне уже легче придерживаться сдерживающего питания. Ранее делала это три-четыре раза в год, сейчас — профилактически один раз в год.

Откуда я узнала о луковой диете и в чём суть?

Ещё 20 лет назад, когда только начинала карьеру заведующей аптеки, наш директор, молодой мужчина весом в 107 кг, вдруг резко и очень по-здоровому вошёл в нормальный вес, в 96 кг. Оказалось, он применял диету с луковым супом и за три-четыре подхода добился прекрасных результатов. Ну и все женщины в нашей аптеке кинулись применять этот способ.

Ограничения по дням

Здесь целая система, важно её придерживаться. По опыту скажу, что во время диеты не голодала. Те, кто позволял себе «исключения», результата не получали. Честный договор с собой на неделю — честный результат на весах.

Фото: istockphoto.com

Суп — минимум один раз в день.

1-й день: суп и фрукты (кроме бананов и винограда).

суп и фрукты (кроме бананов и винограда). 2-й день: суп и овощи (можно: сырые, консервированные, тушёные, на воде, листовые, зелень; нельзя: горох, бобовые, кукурузу).

суп и овощи (можно: сырые, консервированные, тушёные, на воде, листовые, зелень; нельзя: горох, бобовые, кукурузу). 3-й день: суп, фрукты и овощи.

суп, фрукты и овощи. 4-й день: суп, фрукты и овощи, можно один банан.

суп, фрукты и овощи, можно один банан. 5-й день: суп, говядина (300–400 г) и помидоры (допускаются консервированные).

суп, говядина (300–400 г) и помидоры (допускаются консервированные). 6-й день: суп, говядина, овощи листовые.

суп, говядина, овощи листовые. 7-й день: суп, коричневый рис, фруктовые соки, овощи.

Важное предупреждение: исключите из рациона луковый суп в те дни, когда вы не сидите на диете, это главное правило.

Сложно ли соблюдать?

Первые дни проходят легко. На четвёртый день суп может надоесть, на шестой — он вообще не лезет. А на седьмой день кажется, что можно продолжать так жить ещё вторую неделю, но тут нужно остановиться.

Срывы бывают, как и в любой диете, потому что подножку нам ставит среда: люди, которые нас не поддерживают, соблазны (к примеру, в отпуске, когда в гости приглашены, или в дни стресса сложно соблюдать такое питание). Это диета для стабильного периода.

Что помогает соблюдать диету

Питьевой режим. Холодные или контрастные обливания, баня, сауна. В эти дни допустимы травяные чаи. Медитация. Неизнуряющий спорт: суставная, тибетская гимнастика, йога «приветствие солнцу», хорошая прогулка.

Фото: istockphoto.com

Сколько сбрасывается за время диеты

Если нужно сбросить больше пяти кг, то лучше применять диету за два подхода. Если 10 кг, то за три-четыре. Тогда это будут здоровые подходы. Просто делать себе такую разгрузку: три недели обычного питания и четвёртая неделя — чудо-суп. Это лучшие результаты, которые можно получить: медленное планомерное снижение веса с фиксацией результата. Но, конечно, как и в любой диете, здесь важна консультация специалиста.

Мнение врача

Рустем Садыков врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Несмотря на то что лук редко вызывает аллергии, у людей с несостоятельным кишечным барьером он может вызвать негативную реакцию. В том числе суп из этого продукта.

Несостоятельный кишечный барьер — повышенная проницаемость кишечника, связанная в том числе с недостатком полезных бактерий. Это может привести к тому, что лук, который является основным ингредиентом супа, вызовет боли, рези в животе, вздутие. А при частом употреблении даже иммунный ответ.

Кроме того, одного-единственного гена полноты, о которых говорит героиня, не существует, и это лишь одна из причин лишних килограммов.

Подобное питание можно назвать разгрузочным, на нём можно сбросить вес, но то, что он останется в норме после диеты — не факт. Любое ограничение — стресс для организма.

Теперь по поводу фруктов. Фрукты — это обилие фруктозы. Если есть их каждый день в неограниченном количестве, даже в течение недели, возрастает нагрузка на печень, в которой эта фруктоза метаболизируется.

Для разгруза я рекомендую день голодания, только вода. Но эта методика не подходит тем, у кого есть проблемы с желчным пузырём.

Фото: istockphoto.com

Луковый суп — полезная составляющая рациона, если у вас нет аллергии на составляющие блюда. Его можно добавить в рацион, но я бы рекомендовал все перечисленные овощи употреблять в сыром виде, так в них пользы больше.