Как выбрать купальник размера XXL, чтобы он стройнил: 9 вариантов от стилиста

Ольга Денега faschion-эксперт интернет-магазина Shopping Live Прошли те времена, когда девушки с объёмной фигурой чувствовали себя на пляже неуютно. Сегодня дизайнеры предлагают огромный выбор моделей купальников, которые помогут подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки женщинам любого телосложения. Главное — верно подобрать вариант под свой тип фигуры.

Какие ошибки при выборе купальника чаще всего допускают обладательницы корпулентных форм? Главным образом речь про размерный ряд. Многие женщины считают, что объёмы можно скрыть под оверсайз-моделями, но это не так. Мешковатый купальник скорее подчеркнёт неуверенность, чем фигуру.

Другая крайность – слишком маленький размер. Вариант, который врезается в тело, будет и вам не в радость, и желаемого эффекта не принесёт. Берите свой размер.

Купальник Moda Sincera, 5250 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Посадке купальника стоит уделить максимальное внимание. Во время примерки не нужно стоять перед зеркалом в одной позе, лучше покрутиться, подвигаться. Ткань не должна сползать. В правильном купальнике вы сможете комфортно сидеть, наклоняться, поднимать руки. Не нужно экономить время при примере. Проведите настоящий тест-драйв понравившейся модели. Ощутите, как вам в ней.

Материал и цветовая гамма

Девушкам plus size стоит отдавать предпочтение купальникам из плотной ткани. Она подтягивает фигуру и не просвечивает. При выборе слитных моделей обратите внимание на те, у которых есть подкладка. Избегайте блестящей ткани. Она визуально увеличивает формы и придает ненужный объём.

Купальник Studio M, 1332 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

А что с цветом? Эффектнее всего на девушках размера «плюс» смотрятся однотонные купальники тёмного цвета. Принт опасен тем, что может расползтись. Если всё-таки хочется добавить цвета, выбирайте модель с вертикальными контрастными вставками по бокам. В таком купальнике вы будете выглядеть стройнее. Подобный дизайн заметно вытягивает силуэт.

Также казаться изящнее помогут диагональные линии. Обладательницам фигуры песочные часы можно смело брать купальники с широким поясом, который эффектно подчеркнёт талию. С помощью контрастной горизонтальной полоски на лифе можно создать баланс между широкими бёдрами и аккуратной грудью. Верх и низ уравновесятся.

Подходящие фасоны

Выбирайте только актуальные модели, иначе есть риск добавить себе возраст. Например, уже никто не носит купальники с юбочками. Помните, что яркий декоративный элемент всегда будет привлекать слишком много внимания. Также опасен в этом плане очень открытый купальник. Откровенные модели — зона риска. Если очень хочется, то действовать нужно осторожно и демонстрировать именно те зоны, к которым нет вопросов. В общем, лучше всё-таки делать ставку на закрытый купальник.

Особенности фигуры нужно учитывать в любом случае. Например, для пышной груди выбирайте модели с широкими бретелями и глубокими чашками на косточках. Они прекрасно «подберут» грудь и преподнесут её в лучшем виде.

Танкини Schlankstutz, 5999 руб. / Shopping Live Фото: Shopping Live

Раздельные модели

При выборе раздельного купальника лучше отдавать предпочтение трусикам с высокой посадкой. Такие модели утянут животик, подчеркнут талию и визуально удлинят ноги. В качестве альтернативы подойдут трусики-шорты или бикини, но это опция для тех, у кого подкачанные бёдра.

Купальник Palmetta: плавки — 2599 руб., лиф — 5099 руб. Фото: Palmetta

Сплошной купальник

Обладательницам фигуры песочные часы подходят практически все слитные модели. Стоит лишь избегать чрезмерного декора на бёдрах и груди.

Цельный купальник с завязками на шее поможет скорректировать особенности фигуры треугольного типа – когда узкие плечи сочетаются с пышными бёдрами. Акцент на плечах увеличит их и таким образом сбалансирует формы.

Купальник Emdi, 4300 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Если сомневаетесь хоть на минутку в сложном изделии, то сделайте выбор в пользу беспроигрышной классики: плотная ткань, однотонная модель, тёмный цвет. Вкупе эти три хитрости будут вытягивать силуэт, делать его стройнее и гармоничнее.

Модные женские купальники лета-2023

Что же происходит сейчас в пляжной моде? Главный тренд этого лета — купальники в стиле ретро. Девушкам с полной фигурой они подходят идеально. Слитные модели с поясом или корсетом, лиф бандо с тесёмками или топ-бюстье в сочетании с высокими плавками правильно расставят акценты и скроют недостатки. В таком купальнике вы будете выглядеть максимально грациозно.

Купальник слитный «Империя белья», 1586 руб. / Ozon Фото: Ozon

Также в этом сезоне актуальны монохромные купальники, что также на руку девушкам plus size. Чёрный, белый и бежевый, горчичный, жёлтый, оливковый и небесно-голубой – выбирайте те цветовые решения, которые подходят к вашим волосам и выигрышно оттенят кожу.

Купальник Etam, 3849 руб. Фото: Etam

Асимметричные элементы на модном купальнике тоже являются хитом этого лета. Открытое плечо выглядит сексуально и добавляет вашему силуэту изящества и грациозности.

Купальник Incanto, 4000 руб. Фото: Incanto

Купальники в спортивном стиле не теряют своей актуальности и в этом сезоне. Если вы за практичность, комфорт и минимализм, то смело носите такую модель.

Купальник Emdi, 3500 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Не забывайте использовать накидки поверх купальника. В них перемещаться по пляжу куда комфортнее. В качестве альтернативы можно использовать рубашку. Отдавайте предпочтение модели в мужском стиле на пару размеров больше и обязательно длиной ниже ягодиц.

Помните, самые красивые купальники — это те, которые нам идут и не мешают получать удовольствие от жизни!