Врач назвала самые полезные сорта чая, не содержащие кофеин

Ирина Дворкина врач общей практики, экс-директор Фонда «Гилель» в Саратове Многие выбирают чай как альтернативу кофе из-за того, что в последнем содержится кофеин. Но не все знают, что бодрящее вещество содержится в обоих напитках.

Какой чай не содержит кофеин?

Травяные сборы — это натуральные чаи из трав, сухофруктов, орехов и многого другого. Они от природы не содержат в себе кофеина. Отличная альтернатива, если вы чувствительны к бодрящему веществу.

Чаи без кофеина — такие сорта, например, зелёного чая, отличаются мягким, насыщенным вкусом после прохождения процесса очищения от этого вещества. Вы можете пить их в любое время дня, не беспокоясь о том, что это повлияет на сон.

Фото: istockphoto.com

Переход на чай без кофеина уменьшает беспокойство, помогает справиться с бессонницей и с различными проблемами со здоровьем.

Ромашковый чай

Очень популярный травяной чай с нежным цветочным вкусом после настаивания лепестков цветков ромашки в горячей воде. Ему приписывают успокаивающие свойства, которые уменьшают воспаление, боль в горле и снижают уровень стресса, что благотворно влияет на сон.

Мятный чай

Ещё один широко известный нам напиток. Эфирные масла, выделяемые при заваривании чая, обладают противовирусными и противомикробными свойствами, что укрепляет иммунную систему и помогает организму бороться с инфекцией.

Фото: istockphoto.com

Гречишный чай

Этот напиток ещё называют собача. Имеет сладковатый ореховый вкус, вкусен как в горячем, так и в холодном виде. Способствует хорошему пищеварению. Гречишный чай содержит витамины А, В, Е, РР. Но больше всего выделяется рутин (витамин P), обладающий разнообразным укрепляющим действием для организма.

Ройбуш

При слабой заварке сладковатый и ореховый, при длительном заваривании приобретает терпкие древесные и даже дымные ноты. Этот чай богат антиоксидантами и микроэлементами, такими как кальций, железо, магний, цинк, витамин С, улучшающими состояние кожи, пищеварение и общее состояние организма.