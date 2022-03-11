Какой чай выпить, чтобы расслабиться? 3 успокаивающих рецепта
Чтобы приготовить каждый, понадобится не больше 15 минут.
Как приготовить успокаивающий чай?
Рассказываем вместе с нутрициологом.
специалист по питанию, основательница сервиса по доставке DanteFruit.com
Лидерами среди успокоительных трав считаются мята и мелисса — они расслабляют организм, снимают стресс и способствуют крепкому сну.
Чай с чабрецом
Это хорошее профилактическое средство от простуды и гриппа. Помогает при заболеваниях дыхательных путей и носоглотки. Если у вас проблемы с кожей, он окажет антиоксидантное воздействие и улучшит её состояние. Также будет полезен при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
Вам понадобятся:
- листья чёрного чая;
- чабрец;
- кипяток.
В этом случае всё по классике: в чайник добавляем листья чая и чабрец, заливаем кипятком, настаиваем 7-10 минут и подаём.
Смородиновый чай
Насыщен витамином С, за счёт чего считается отличным средством для укрепления иммунитета. Улучшает общее состояние организма и придаёт сил, кроме того, подойдёт тем, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой системы.
Вам понадобятся:
- листья чёрного или зелёного чая;
- смородина замороженная;
- лимон.
В чайник добавляем смородину, дольки лимона, листья чая. Заливаем крутым кипятком, ждём 15 минут и наливаем.
Мятно-имбирный чай
Хорошо подойдёт при стрессе, укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и оказывает антиоксидантное воздействие.
Вам понадобятся:
- мята — 2-3 веточки;
- имбирь, натёртый на средней тёрке, — 1 ч. л.;
- мёд — 2 ч. л.;
- кипяток.
Берём кастрюлю, наливаем две чашки воды. Добавляем мяту и имбирь. Кипятим на медленном огне около 8-10 минут. На дно чашки наливаем две чайные ложки мёда. Берём сито и процеживаем в чашку получившуюся чайную смесь. Наш вкусный и полезный чай готов.
Можно использовать и более быстрый вариант: добавьте все ингредиенты в заварник, залейте крутым кипятком и оставьте настаиваться около 10 минут.