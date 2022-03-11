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3 рецепта успокаивающего травяного чая с видео

Какой чай выпить, чтобы расслабиться? 3 успокаивающих рецепта
Тереза Данилова Елена Доронкина
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3 рецепта успокаивающего чая
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Чтобы приготовить каждый, понадобится не больше 15 минут.
Как приготовить успокаивающий чай?

Рассказываем вместе с нутрициологом.
<a href="https://www.championat.com/authors/5049/1.html">Елена Доронкина</a>
Елена Доронкина
специалист по питанию, основательница сервиса по доставке DanteFruit.com

Лидерами среди успокоительных трав считаются мята и мелисса — они расслабляют организм, снимают стресс и способствуют крепкому сну.

Чай с чабрецом

Это хорошее профилактическое средство от простуды и гриппа. Помогает при заболеваниях дыхательных путей и носоглотки. Если у вас проблемы с кожей, он окажет антиоксидантное воздействие и улучшит её состояние. Также будет полезен при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Вам понадобятся:

  • листья чёрного чая;
  • чабрец;
  • кипяток.

В этом случае всё по классике: в чайник добавляем листья чая и чабрец, заливаем кипятком, настаиваем 7-10 минут и подаём.

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Смородиновый чай

Насыщен витамином С, за счёт чего считается отличным средством для укрепления иммунитета. Улучшает общее состояние организма и придаёт сил, кроме того, подойдёт тем, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой системы.

Вам понадобятся:

  • листья чёрного или зелёного чая;
  • смородина замороженная;
  • лимон.

В чайник добавляем смородину, дольки лимона, листья чая. Заливаем крутым кипятком, ждём 15 минут и наливаем.

Мятно-имбирный чай

Хорошо подойдёт при стрессе, укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и оказывает антиоксидантное воздействие.

Вам понадобятся:

  • мята — 2-3 веточки;
  • имбирь, натёртый на средней тёрке, — 1 ч. л.;
  • мёд — 2 ч. л.;
  • кипяток.

Берём кастрюлю, наливаем две чашки воды. Добавляем мяту и имбирь. Кипятим на медленном огне около 8-10 минут. На дно чашки наливаем две чайные ложки мёда. Берём сито и процеживаем в чашку получившуюся чайную смесь. Наш вкусный и полезный чай готов.

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Можно использовать и более быстрый вариант: добавьте все ингредиенты в заварник, залейте крутым кипятком и оставьте настаиваться около 10 минут.

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