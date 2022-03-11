Какой чай выпить, чтобы расслабиться? 3 успокаивающих рецепта

Чтобы приготовить каждый, понадобится не больше 15 минут.

Как приготовить успокаивающий чай?



Рассказываем вместе с нутрициологом.

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке DanteFruit.com Лидерами среди успокоительных трав считаются мята и мелисса — они расслабляют организм, снимают стресс и способствуют крепкому сну.

Чай с чабрецом

Это хорошее профилактическое средство от простуды и гриппа. Помогает при заболеваниях дыхательных путей и носоглотки. Если у вас проблемы с кожей, он окажет антиоксидантное воздействие и улучшит её состояние. Также будет полезен при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Вам понадобятся:

листья чёрного чая;

чабрец;

кипяток.

В этом случае всё по классике: в чайник добавляем листья чая и чабрец, заливаем кипятком, настаиваем 7-10 минут и подаём.

Смородиновый чай

Насыщен витамином С, за счёт чего считается отличным средством для укрепления иммунитета. Улучшает общее состояние организма и придаёт сил, кроме того, подойдёт тем, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой системы.

Вам понадобятся:

листья чёрного или зелёного чая;

смородина замороженная;

лимон.

В чайник добавляем смородину, дольки лимона, листья чая. Заливаем крутым кипятком, ждём 15 минут и наливаем.

Мятно-имбирный чай

Хорошо подойдёт при стрессе, укрепляет иммунитет, улучшает пищеварение и оказывает антиоксидантное воздействие.

Вам понадобятся:

мята — 2-3 веточки;

имбирь, натёртый на средней тёрке, — 1 ч. л.;

мёд — 2 ч. л.;

кипяток.

Берём кастрюлю, наливаем две чашки воды. Добавляем мяту и имбирь. Кипятим на медленном огне около 8-10 минут. На дно чашки наливаем две чайные ложки мёда. Берём сито и процеживаем в чашку получившуюся чайную смесь. Наш вкусный и полезный чай готов.

Можно использовать и более быстрый вариант: добавьте все ингредиенты в заварник, залейте крутым кипятком и оставьте настаиваться около 10 минут.