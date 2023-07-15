От классики до попыток модного бунта: самые стильные образы звёзд на Уимблдоне

В трениках и кроссовках на Уимблдон вас на пустят. Здесь всё строго по дресс-коду — как для спортсменов, так и для зрителей. На корт можно выйти только в белой форме. Допускаются лишь небольшие отступления вроде цветного канта на воротничке. Трибуны — территория элегантной классики. Даже те, кто хочет выделиться из толпы, должны делать это с оглядкой на правила.
Как справляются с такой задачей знаменитости, которым всегда важно приковать к себе внимание? Предлагаем изучить разные модные стратегии на примерах образов Уимблдона-2023.
Эмма Коррин – звёздная гостья, которую таблоиды уже записали в разряд самых стильных и креативных. Английская актриса, сыгравшая принцессу Диану в сериале «Корона», продолжила традицию модных бунтов, которыми славилась Леди Ди.
Эмма Коррин
Фото: Getty Images
Эмме удалось и дресс-кода не нарушить, и всех по-настоящему удивить. Она пришла на Уимблдон в шортах, но образ выглядел так, что фейс-контролю просто не к чему было придраться. Это был классический «джентльменский» образ: пиджак, белая сорочка, галстук, кожаные мужские туфли.
Ещё одна звезда, которой явно не по вкусу строгие правила, — Кара Делевинь. Как проявилось в её образе бунтарство? Пожалуй, самое дерзкое здесь – кожаные брюки. Остальное вполне в духе Уимблдона. Жакет есть, значит, всё в порядке.
Кара Делевинь
Фото: Getty Images
Если нужно надеть брючный костюм, то пусть он хотя бы будет ярким. Кажется, именно с такими мыслями собиралась на турнир певица Мелани Си. Яркой розовый цвет – так проявился бунтарский дух бывшей «перчинки» Spice Girls. Также тут можно отметить кроссовки. Да, они лаконичные, но всё-таки.
Мелани Си
Фото: Getty Images
Ещё один вариант адаптированной классики – образ Сиенны Миллер. Она выбрала немного расслабленный брючный костюм в полоску. Выглядело это и женственно, и элегантно, и в меру строго. Звезда не забыла про каблуки и сумочку в тон. Никаких кричащих цветовых акцентов – истинная леди.
Сиенна Миллер
Фото: Getty Images
Как же должен выглядеть истинный джентльмен? Мастер-класс можно подсмотреть у актёра Тома Хиддлстона. Он будто бы показывает Сиенне Миллер, как её выбор выглядит в оригинале. Синий брючный костюм в полоску, идеально сидящий по фигуре; голубая рубашка (тоже в полоску) и коричневые кожаные туфли – кажется, фото Тома в этом образе можно разместить на сайте Уимблдона как пример точного соблюдения дресс-кода.
Том Хиддлстон
Фото: Getty Images
Пример идеального женского образа показала Кейт Миддлтон. Конечно, было бы странно, не сделай она этого. Описанный дресс-код как раз и направлен на то, чтобы поддержать аристократический настрой турнира, который традиционно посещают представители английской королевской семьи. Кстати, Кейт с 2016 года является патроном Всеанглийского теннисного клуба.
Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images
Для визита на Уимблдон-2023 принцесса Уэльская выбрала одновременно строгий и женственный образ. На ней был жакет мятного цвета от Balmain и белая плиссированная юбка длины миди. Обувь и сумка не выбивались из образа ни по стилистике, ни по цвету. Серьги и браслет с жемчугом – в области подбора украшений Кейт также проявила аристократическую сдержанность.
Алекса Чанг
Фото: Getty Images
Можно ли прийти на Уимблдон в джинсах? Ответ на этот вопрос дала фэшн-дива Алекса Чанг. Если сформулировать его в формате классической мудрости, то прозвучит так: «Можно, только осторожно». Алекса выбрала максимально простые джинсы, дополнила их простой бежевой сорочкой и лаконичными чёрными мюли. Из вольностей можно выделить только наброшенный на плечи ярко-розовый свитерок.
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