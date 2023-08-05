Цвет Барби: кому идёт этот оттенок и чем его заменить, если у вас другая внешность?

Лида Сава стилист, специалист по типам внешности и колоритам Если после просмотра кинохита о Барби вы поддались моде на розовый, будьте осторожны — такой оттенок идёт далеко не всем. Но есть и хорошая новость — у розового есть разные воплощения, а это значит, что свою идеальную версию игры в Барби найдёт каждый.



Вся правда о розовом

В природе существуют чистые цвета – это те, которые мы видим в радуге. Если соединить с ними каплю синего, они станут холоднее, жёлтого – теплее.

Чтобы создать светлый оттенок, яркий цвет смешивают с белым. Чем его больше, тем светлее будет конечный цвет. Его часто называют пастельным. Для более глубокого тона (бордового, коричневого) чистый цвет смешивают с чёрным.

Постер фильма «Барби» и пример цвета Barbie Фото: WB

Розовый получается за счёт добавления в красный цвет нотки белого. Чем выше процент этой примеси, тем светлее оттенок. На любом этапе его можно дополнить жёлтым, тогда получится более тёплый оттенок. Если подмешать синего, то цвет станет холоднее. Таким образом, мы выяснили, что розовый цвет бывает разным по температуре и насыщенности. В зависимости от этих параметров он может украшать одних людей и не подходить другим.

Здесь работает принцип подобия — нам идут те цвета, которые содержатся в природных красках нашей внешности. Например, если в настройках есть тепло (примесь жёлтого), то гармоничнее всего будет смотреться аналогичный оттенок.

Фото: istockphoto.com

Кому идёт цвет Барби?

Цвет Барби – ослепительный ярко-розовый. Это холодный насыщенный оттенок, полученный через добавление в красный немного белого и синего. Он идёт людям с таким же холодным и чистым колоритом. То есть — людям с типом внешности «Чистая зима».

Этот оттенок также допустим для обладателей относительно чистых и холодных колоритов. Таких как «Чистое лето» (несмотря на мягкость в базе этого колорита), «Мягкая зима» и других «зимних» цветотипов (за счёт чистоты в «зиме»). Но тут важно понимать, что допустимый цвет не является тем, который раскроет внешность.

Более тёплая версия розового Фото: istockphoto.com

На лицах представителей тёплого колорита холодный розовый подчеркнёт недостатки кожи и покраснения, «покроет» его пятнами. Гармоничным здесь будет оттенок с примесью жёлтого: коралл, креветка или фламинго.

У каждого колорита есть свой идеальный розовый, который раскрывает внешность, не затмевает и не перекрикивает её, а красиво подчёркивает. Чтобы выбрать идеальную версию оттенка, нужно определить свой цветотип. Наиболее полно и точно это можно сделать с помощью методики 16 колоритов.

Трендовые оттенки розового

Елена Мельник дизайнер бренда Monza и основатель компании Mono-Stil В институте Pantone оттенку Барби присвоен собственный код — 219C. Он так и называется Barbie Pink. Премьера одноимённого фильма действительно перезапустила моду на этот цвет. Но ограничивается ли наш модный выбор только им?

Сегодня в тренде разные версии розового. Это хорошая новость, ведь каждый может подобрать то, что идёт именно ему, оставаясь при этом на волне модных тенденций.

Главным оттенком 2023 года по версии института Pantone стал красно-розовый (малиновый) цвет Viva Magenta (18-1750). Также в трендовых списках сезона весна-лето 2023 значатся: Crystal Rose (светлый и нежный), Peach Pink (светлый персиковый), Pink Cosmos (яркий), Beetroot Purple (свекольно-фиолетовый). А в палитре грядущей осени нас ждёт нежный оттенок Conch Shell.

Фото: Pantone.com

При этом всего в палитре Pantone 168 розовых оттенков: от пудрового и розового с оранжевым подтоном до агрессивной фуксии и розового с малиновым поддоном. Таким образом, можно сказать, что розовый цвет подходит любому типу внешности. У него есть тёплые версии и холодные. Он может быть совсем светлым или насыщенным. Кстати, предпочтения Барби тоже не ограничиваются только яркой версией. Например, в её гардеробе (и в арсенале Кена) много светло-розового.

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Психология розового цвета

Стоит отметить, что более яркий и глубокий розовый цвет подойдёт зрелым женщинам. Молодым девушкам, наоборот, к лицу нежные оттенки. Но многое зависит от образа.

Считается, что розовый – это про инфантильность. Однако с психологической точки зрения тут всё сложнее. Благодаря тому, что розовый имеет разные воплощения (по насыщенности, яркости), он нейтрален. Поэтому и впечатление, которое он производит, будет разным.

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От процента розового в образе зависит уровень яркости прочих элементов образа. Безопаснее всего внедрить розовый в область аксессуаров. Это могут быть сумка, шарф, туфли, украшения. Такой шаг позволит впустить розовый в гардероб и не бояться за свою модную репутацию. Как акцент он всегда идеально сработает.

Если речь идёт про total look, то такой вариант обязывает «докрутить» до него весь аутфит, включая причёску и макияж. Это не значит, что make up должен быть вечерним, а укладка – сложной. Но им точно следует уделить внимание. Почему? Total pink точно привлечёт к себе взгляды.

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