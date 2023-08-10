Нутрициолог назвала низкокалорийный овощ, который улучшает качество сна

Рассказываем, в чём ещё польза продукта и что из него приготовить.

Наталья Костенко нутрициолог, член общественного объединения «Нутрициологи России» «Стремитесь к лучшей диете? Попробуйте спаржу. Это многолетнее цветущее растение, завезённое из Европы в Северную Америку сотни лет назад. Однако её история восходит к Древнему Египту, где изображения овоща можно найти на стенах гробниц. Изначально она произрастала в диком виде по берегам рек или на морском побережье, предпочитая почву, слишком солёную для других растений».

Сегодня крупнейшими мировыми производителями спаржи являются Китай, Перу и Германия. Большая её часть выращивается в США, здесь она поступает из следующих штатов: Калифорния, Вашингтон и Мичиган.

Овощ собирают весной. Для получения урожая может потребоваться до трёх лет, но одно растение продолжает давать плоды около 15 лет. При идеальных условиях выращивания может вырасти до 25 см за 24 часа.

Сорта спаржи

Как правило, в магазинах представлена спаржа в нескольких цветах. Зелёный – самый распространённый цвет этого продукта, но популярность приобрели белый и фиолетовый.

Белый сорт собирают до того, как копьё пробивается сквозь почву, поэтому его никогда не подвергают воздействию солнца. Поскольку такая спаржа доступна только в течение нескольких недель, она дороже зелёной.

Фото: istockphoto.com

Фиолетовая красива в сыром виде, но теряет цвет при приготовлении. Основное различие между оттенками заключается во вкусе и текстуре. Питательная ценность практически одинакова.

Полезные свойства

Спаржа является пищевым источником витаминов, поэтому может быть частью хорошо сбалансированной диеты. Благодаря низкой калорийности (около 20 ккал), очень незначительному количеству жира (0,12 г/100 г), диуретическим свойствам, а также сбалансированному комплексу витаминов и минералов считается отличным продуктом для включения в диету.

Основным питательным веществом в составе является калий. Недостаточное потребление этого минерала повышает кровяное давление. Также увеличивается риск образования камней в почках, снижается обмен веществ в костях, ухудшаются выведение кальция с мочой и чувствительность к соли. Это означает, что изменения в потреблении натрия влияют на кровяное давление в большей степени, чем обычно.

Фото: istockphoto.com

Спаржа относятся к продуктам с самым высоким содержанием фолиевой кислоты. В отваренном виде (4 шт.) – 89 мкг – это 22% от суточной нормы.

После употребления спаржи некоторые люди замечают, что их моча имеет неприятный запах. Это связано со спаржевой кислотой, которая при переваривании расщепляется на серосодержащие соединения, придающие моче характерный запах и цвет.

Только некоторые люди чувствуют этот запах. Но это не причина отказываться от этого универсального овоща, ведь он крайне полезен.

Спаржа обладает антистрессовым эффектом, повышает качество сна и снимает психическое напряжение, улучшает память. Оказывает профилактическое влияние при болезни Альцгеймера и терапевтическое – при нарушении когнитивных функций. А также снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Противопоказания

Людям, принимающим препараты для разжижения крови, нужно следить за потреблением витамина К. Им следует проконсультироваться со своим лечащим врачом, чтобы выяснить, можно ли включать спаржу в свой рацион.

Поскольку спаржевые компоненты способны раздражать слизистые, стимулируя секреторную деятельность органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), при хронических воспалениях и особенно при обострениях заболеваний этих органов от употребления спаржи лучше отказаться.

В зелёной спарже много клетчатки, с которой пищеварительной системе детей справляться сложно. Поэтому до двух лет этот овощ вообще не следует включать в рацион ребёнка. Поэтому лучше начинать кулинарное «знакомство» не в сыром виде, а варёном.

Как выбрать и хранить?

При покупке выбирать следует ровно окрашенные яркие побеги с плотно прижатыми блестящими чешуйками длиной 15-20 см и диаметром 1-2 см. Верхушки должны быть плотными, небольшого размера, а стебель – упругим на ощупь.

Фото: istockphoto.com

Для определения свежести продукта можно ориентироваться на срез, который у залежавшейся спаржи будет сухим. Это важно, поскольку для сохранения богатства вкуса и аромата желательно съедать спаржу в день сбора. Если это сделать не удаётся и приготовление блюда нужно отложить на один-два дня, то побеги лучше обернуть влажной тканью и поместить в холодильник.

При этом спаржевый пучок следует развязать и разложить побеги в один слой, иначе внутренние стебли в пучке начнут подгнивать.

Что приготовить из спаржи?

Салат из макарон и спаржи

Ингредиенты для заправки:

оливковое масло – 1/4 стакана;

лимонный сок – 2 ст. л.;

рисовый или белый винный уксус – 2 ст. л.;

укроп – 2 ч. л.;

молотый чёрный перец – по вкусу.

Ингредиенты для салата:

макароны из цельного зерна среднего размера – 3 стакана;

спаржа, нарезанная кусочками – 8 шт.;

помидоры черри (разрезанные пополам) – 1 стакан;

зелёный перец (мелко нарезанный) – 1 стакан;

зелёный лук (мелко нарезанный) – 1/2 ст.

Приготовление:

Для заправки в небольшую миску добавьте оливковое масло, лимонный сок, уксус, зелень укропа и чёрный перец. Взбейте, чтобы равномерно перемешать. Отложите в сторону. Для салата налейте в большую кастрюлю на 3/4 воды и доведите до кипения. Добавьте макароны и доведите до готовности (аль денте): от 10 до 12 минут. Тщательно промойте макароны под струёй холодной воды. Отправьте в кастрюлю спаржу и залейте водой. Доведите до кипения и готовьте только до хрустящей мягкости, примерно 3-5 минут. Слейте воду и промойте под холодной водой. В большую миску добавьте макароны, спаржу, помидоры, зелёный перец, лук и заправку. Перемешайте, чтобы смесь была равномерной. Накройте и охладите.

Фото: istockphoto.com

Омлет со спаржей

Ингредиенты:

спаржа – 100 г;

белки яичные – 4 шт.;

подсолнечное масло – 1/2 ч. л.;

соль – по вкусу;

молотый чёрный перец – по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте спаржу небольшими кусочками. Отправьте в кастрюлю спаржу и залейте водой. Доведите до кипения и готовьте только до хрустящей мягкости, примерно 3-5 минут. Яичные белки взбейте вилкой. В небольшой сковороде на среднем огне разогрейте масло. Пожарьте омлет в течение 2-3 минут, добавьте соль и перец. Переложите омлет в блюдо. В сковороде, где жарились яичные белки, слегка обжарьте спаржу. Сверху выложите омлет. Дайте прогреться 2-3 минуты.

Фото: istockphoto.com

Запечённая спаржа

Ингредиенты:

спаржа – 16 шт.;

оливковое масло – 2 ст. л.;

соль – 1 ч. л.;

сыр (тёртый) – 1 ст. л.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200°С. Промойте спаржу и выложите одним слоем на противень. Сбрызните спаржу оливковым маслом и обильно посыпьте солью. Запекайте 10-15 минут, периодически переворачивая спаржу. Перед подачей посыпьте сыром.