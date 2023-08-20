Последствия сыроедения: врач прокомментировал рацион умершей российской блогерши

Разбираемся, что будет, если питаться только фруктами, ростками семян подсолнечника, соками и смузи.

Блогер Жанна Самсонова скончалась в одной из клиник азиатской страны. Последние пять лет она соблюдала строгую веганскую диету. По официальным данным, причиной смерти девушки стала холероподобная инфекция. Но её мать винит в трагедии истощение. Действительно ли подобный рацион мог привести к таким последствиям и как этого избежать, разбираемся с врачом.

О чём речь?

Девушка вела блог под ником «Zhanna D'Art». Там она рассказывала про свою жизнь и делилась опытом веганской сыроедческой диеты. Последние четыре года Жанна питалась исключительно фруктами, ростками семян подсолнечника, соками и смузи. Блогерша уверяла подписчиков, что такой рацион делает её здоровее и преображает разум и тело.

В своих соцсетях она часто публиковала свои фото и показывала рацион, а также не скрывала, что её вес составлял 41 кг.

Фото: @RAWVEGANFOODCHEF

Мать девушки была против сыроедения и уговаривала её перейти на обычное питание. По словам знакомой Жанны, которая видела её в последние полгода, блогерша уже тогда выглядела нездорово.

Мнение врача

Ирина Кононенко нутрициолог, диетолог, эксперт по правильному персонализированному питанию «Анорексия — серьёзное нейроэндокринное нарушение, затрагивающее гормональную сферу, обмен веществ. Крайняя степень анорексии — кахексия — приводит к глубокому нарушению обмена веществ с истощением запасов жиров и углеводов, усилением катаболизма белка, характеризуется необратимой дистрофией внутренних органов и, как следствие, летальным исходом, если вовремя не была оказана медицинская помощь».

Сбалансированный рацион включает как животную, так и растительную пищу. Питательные вещества выполняют различные функции в нашем организме, включая обеспечение энергией и поддержание жизненно важных процессов.

Белок необходим для производства, поддержания и восстановления тканей в организме. Органы, ферменты (биологические катализаторы), антитела и гормоны состоят из белка и белковых соединений.

Продукты животного происхождения, как правило, содержат наибольшее количество белков, за ними следуют бобовые (фасоль), злаки (рис, пшеница, кукуруза) и корнеплоды.

Фото: istockphoto.com

Животный белок (из мяса, яиц, рыбы, молока) содержит все незаменимые аминокислоты. В белке, получаемом из растений, не хватает одной или двух незаменимых аминокислот.

Белок в рационе должен присутствовать ежедневно, оптимальное потребление белка равно примерно 1 г на 1 кг веса, соотношение животного и растительного 50/50.

Вегетарианское питание должно быть организовано так, чтобы обеспечить организм незаменимыми аминокислотами. Прежде всего для этого оно не должно быть однообразным. Вполне решают задачу ово вегетарианство и вегетарианство с употреблением морепродуктов.

Витамин В12 (кобаламин, антианемический) из пищевых продуктов содержат только животные продукты: печень, рыба, почки, мясо. Нехватка этого вещества широко распространена среди веганов. В первую очередь затрагиваются органы кроветворения: так как клетки не теряют способности расти, но в них происходит нарушение синтеза ДНК с остановкой деления, то это приводит к образованию мегалобластов (крупных клеток) и мегалобластической анемии.

Аналогично развивается поражение слизистых желудка и кишечного тракта (гастриты, энтериты), глоссит. Отмечаются ухудшение заживления ран, иммунодефициты, обострение хронических инфекций. Возможна атрофия мышц, изменения обоняния и вкуса. Тяжёлая В12-дефицитная анемия сопровождается галлюцинациями, судорожными припадками, коматозным состоянием.

Разбор рациона девушки

Диета, содержащая переизбыток фруктов, не является здоровой. На растительной диете появляются риски дефицитов таких питательных веществ, как белок, витамин В12, железо, цинк, кальций, омега-3, йод.

Соки содержат много фруктозы. Избыточное употребление фруктозы ассоциировано с повышением уровня триглицеридов и печёночной инсулинорезистентности.

Фото: istockphoto.com

Инсулинорезистентность является биомаркером депрессии. Основными веганскими источниками незаменимых омега-3 жирных кислот ALA считаются грецкие орехи, льняное семя и льняное масло, масло канолы (рапсовое), масло водорослей, конопляное семя и конопляное масло, оливковое масло и авокадо. Человеческий организм не всегда может использовать их в полной мере для синтеза других важных веществ.

Регулярное употребление в пищу гораздо большего количества орехов, чем рекомендовано, может привести к появлению симптомов со стороны пищеварительной системы, таких как вздутие или запор, диарея, боли в животе или камни в почках. Из-за содержащейся в них фитиновой кислоты слишком большое количество продукта также может препятствовать усвоению железа, кальция и цинка, поступающих с пищей.

Мнение диетолога

Рустем Садыков врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог «У каждого из нас есть свой набор генов, у нас есть культурная компонента, которая значительно влияет на жизнь. Представьте, что у вас в семье все если конину и пили конское молоко. С долей вероятности 90% для вас эта еда будет генетически верной. Ведь ваш организм в этом случае перенял ферменты, антигены и другие тела от матери и отца, а их организмы, в свою очередь, от бабушек и дедушек».

Если ваши предки ели мясо и жир, не знали, что такое драконий фрукт и авокадо, откуда ваш организм может узнать эту пищу? Нам всем требуется период адаптации к новой еде, не для всех он проходит гладко.

Фото: istockphoto.com

Поэтому кто-то, может, с детства ел семена и фрукты, потому что жил на острове (жители Океании, например), для них такой рацион нормален. А если житель Восточной Европы рос на говядине, свинине, корнеплодах, молоке и других продуктах сельской промышленности (коими богата была советская, а нынче российская земля), то переход на семена и солнечную энергию может обернуться катастрофой.

Все мы уникальны. Изучите свой род, проверьте организм, сейчас существуют различные пищевые тесты, и тогда выстраивайте систему питания.