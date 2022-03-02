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В каких продуктах содержится витамин B: список продуктов и таблица

В каких продуктах есть витамин B? Рассказывает врач
Алия Нургалеева Ирина Терещенко
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В каких продуктах содержится витамин В
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Дефицит полезного вещества может привести к неприятным последствиям, объясняет Ирина Терещенко.
В каких продуктах больше всего витамина B?

Рассказываем вместе с врачом.

Помочь отрастить длинные волосы, успокоить нервную систему, улучшить пищеварение, укрепить иммунитет — всё это могут витамины группы В. Где и зачем их искать и можно ли восполнить их запас продуктами?

<a href="https://www.championat.com/authors/4867/1.html">Ирина Терещенко</a>
Ирина Терещенко
к. м. н., врач клинической лабораторной диагностики СИТИЛАБ

Витамины группы B влияют на состояние волос и ногтей, улучшают зрение и многое другое.

В чём польза витаминов группы B?

Группа В — самая многочисленная среди витаминов. Эти особые вещества называют комплексом, потому что зачастую они встречаются в продуктах питания вместе. Проще говоря, работают не в одиночку, а целой «командой».

  • Активируют обмен веществ.
  • Формируют клетки крови.
  • Нормализуют уровень сахара в крови.

Фото: istockphoto.com

  • Ускоряют заживление ран.
  • Улучшают зрение.
  • Влияют на состояние волос и ногтей.
  • Укрепляют защитные функции иммунитета.
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В каких продуктах содержатся витамины группы B?

Эти полезные вещества не только «дружные», но и «дружелюбные». Их можно найти в большинстве продуктов. Для удобства сделали таблицу с «чемпионами» по содержанию этих витаминов.

Тиамин В1Орехи, бурый рис, свинина, семена подсолнечника, зелёный горох, чечевица, арахис, овсяная, пшённая крупа, цветная капуста, морковь, тыква, свёкла, шпинат
Никотиновая кислота В3Ананас, манго, свёкла, гречка, фасоль, грибы, ржаной хлеб, мясо, печень, почки
Пиридоксин В6Зерновые ростки, грецкие орехи и фундук, шпинат, картофель, морковь, цветная и белокочанная капуста, помидоры, клубника, черешня, апельсины и лимоны, крупы и бобовые, мясные и молочные продукты, рыба, печень, яйца
Биотин В7Печень, почки, бобовые (соя, арахис), цветная капуста, орехи; в меньшей степени — томаты, шпинаты, яйца (не сырые), грибы. Авокадо, цветная капуста, свежая малина, цельная овсяная крупа, орехи — оптимальные источники биотина в свободной форме, которые легче усваиваются
Инозитол В8Зародыши пшеницы, говяжье сердце, апельсины, зелёный горошек, изюм, дикий рис, крыжовник, дыня
Фолиевая кислота В9Куриные сердца, гусиная, телячья, свиная печень, бобовые, шпинат, спаржа, льняное масло, брокколи, злаки
Парааминобензойная кислота В10Листовая зелень, рыба, семечки и орехи
Витамин В12Печень, говядина, мясо птицы, яйца, рыба, сыр, свинина, молоко, творог, йогурт

К чему может привести недостаток витаминов B?

Ирина: Дефицит витаминов В — достаточно распространенное явление. К этому может привести несбалансированное питание, приём лекарственных препаратов и БАДов, частые стрессы, плохая экология. Некоторые хронические заболевания кишечника, печени и почек, наследственные недуги, чрезмерное употребление алкоголя — всё это тоже увеличивает риск гиповитаминоза.

Фото: istockphoto.com

Симптомы недостатка витаминов группы В:

  • кожные дерматиты;
  • трещины и воспаление губ, «заеды» в уголках рта;
  • воспаление языка;
  • плохое настроение;
  • чувство онемения на коже или мурашки;
  • заторможенность и повышенная утомляемость;
  • частые простуды;
  • малокровие.
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Что делать?

Ирина: Дополнительную поддержку уровня витаминов должен назначать врач, поскольку избыток какого-либо вещества так же опасен для организма, как и недостаток. Лишь по симптомам сложно оценить, какого именно витамина из группы не хватает. Поэтому стоит сдать комплексный анализ на В1, В2, В3, В5, В6, В9 и В12.

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