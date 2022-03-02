В каких продуктах есть витамин B? Рассказывает врач

Рассказываем вместе с врачом.
Помочь отрастить длинные волосы, успокоить нервную систему, улучшить пищеварение, укрепить иммунитет — всё это могут витамины группы В. Где и зачем их искать и можно ли восполнить их запас продуктами?
Витамины группы B влияют на состояние волос и ногтей, улучшают зрение и многое другое.
В чём польза витаминов группы B?
Группа В — самая многочисленная среди витаминов. Эти особые вещества называют комплексом, потому что зачастую они встречаются в продуктах питания вместе. Проще говоря, работают не в одиночку, а целой «командой».
- Активируют обмен веществ.
- Формируют клетки крови.
- Нормализуют уровень сахара в крови.
Фото: istockphoto.com
- Ускоряют заживление ран.
- Улучшают зрение.
- Влияют на состояние волос и ногтей.
- Укрепляют защитные функции иммунитета.
В каких продуктах содержатся витамины группы B?
Эти полезные вещества не только «дружные», но и «дружелюбные». Их можно найти в большинстве продуктов. Для удобства сделали таблицу с «чемпионами» по содержанию этих витаминов.
|Тиамин В1
|Орехи, бурый рис, свинина, семена подсолнечника, зелёный горох, чечевица, арахис, овсяная, пшённая крупа, цветная капуста, морковь, тыква, свёкла, шпинат
|Никотиновая кислота В3
|Ананас, манго, свёкла, гречка, фасоль, грибы, ржаной хлеб, мясо, печень, почки
|Пиридоксин В6
|Зерновые ростки, грецкие орехи и фундук, шпинат, картофель, морковь, цветная и белокочанная капуста, помидоры, клубника, черешня, апельсины и лимоны, крупы и бобовые, мясные и молочные продукты, рыба, печень, яйца
|Биотин В7
|Печень, почки, бобовые (соя, арахис), цветная капуста, орехи; в меньшей степени — томаты, шпинаты, яйца (не сырые), грибы. Авокадо, цветная капуста, свежая малина, цельная овсяная крупа, орехи — оптимальные источники биотина в свободной форме, которые легче усваиваются
|Инозитол В8
|Зародыши пшеницы, говяжье сердце, апельсины, зелёный горошек, изюм, дикий рис, крыжовник, дыня
|Фолиевая кислота В9
|Куриные сердца, гусиная, телячья, свиная печень, бобовые, шпинат, спаржа, льняное масло, брокколи, злаки
|Парааминобензойная кислота В10
|Листовая зелень, рыба, семечки и орехи
|Витамин В12
|Печень, говядина, мясо птицы, яйца, рыба, сыр, свинина, молоко, творог, йогурт
К чему может привести недостаток витаминов B?
Ирина: Дефицит витаминов В — достаточно распространенное явление. К этому может привести несбалансированное питание, приём лекарственных препаратов и БАДов, частые стрессы, плохая экология. Некоторые хронические заболевания кишечника, печени и почек, наследственные недуги, чрезмерное употребление алкоголя — всё это тоже увеличивает риск гиповитаминоза.
Фото: istockphoto.com
Симптомы недостатка витаминов группы В:
- кожные дерматиты;
- трещины и воспаление губ, «заеды» в уголках рта;
- воспаление языка;
- плохое настроение;
- чувство онемения на коже или мурашки;
- заторможенность и повышенная утомляемость;
- частые простуды;
- малокровие.
Что делать?
Ирина: Дополнительную поддержку уровня витаминов должен назначать врач, поскольку избыток какого-либо вещества так же опасен для организма, как и недостаток. Лишь по симптомам сложно оценить, какого именно витамина из группы не хватает. Поэтому стоит сдать комплексный анализ на В1, В2, В3, В5, В6, В9 и В12.