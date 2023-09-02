Йога для тонуса мышц: 8 простых асан, которые подтянут всё тело

Они не только сделают фигуру изящнее, но и научат вас держать баланс.

Йога – это целая философия, которая живёт уже не одну тысячу лет. Она вошла в массовую культуру относительно недавно, и сейчас это набор физических упражнений и дыхательных техник, помогающих оставаться в форме и дающих заметные результаты. Сегодняшний комплекс целиком и полностью состоит из асан, которые будут не только полезны для вашего самочувствия, но и хорошо подтянут мышцы.

Чатуранга, воин 1 и воин 2, собака мордой вверх, и это лишь половина упражнений, которые ждут вас сегодня. Пусть вас не смущают немного непривычные названия, это очень несложные элементы, с которыми справится каждый, важно лишь уметь держать равновесие. Включайте видео, подготовленное инструктором по йоге Надеждой Ахметовой, и начинайте тренировку!