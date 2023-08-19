Профилактика боли в спине: 6 лучших упражнений из йоги для здоровья позвоночника
Поделиться
На тренировку вам понадобится всего пять минут.
Проблемы со спиной – довольно частое явление, в первую очередь потому, что многие ведут «сидячий» образ жизни. Проработка спины – это важный для всех без исключения процесс. Улучшить состояние позвоночника поможет йога. Если у вас мало свободного времени, уделите своему здоровью хотя бы пять минут. А мы вместе с инструктором Надеждой Ахметовой вам в этом поможем.
Вас ждёт небольшой комплекс из шести асан, которые снимут напряжение с мышц спины и хорошо проработают и потянут верхнюю часть тела. Включайте ролик, смотрите внимательно и следуйте рекомендациям тренера. Если вы захотите задержаться в одной из позиций подольше, это можно делать. Перед занятием рекомендуем провести лёгкую разминку, чтобы подготовить мускулы и связки к нагрузке.
Если у вас есть противопоказания к йога-тренировкам, перед началом занятий проконсультируйтесь с врачом.
По ссылке вас ждёт йога-практика для здоровых рук:
Комментарии
- 19 августа 2023
-
08:30
- 18 августа 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 17 августа 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 16 августа 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 15 августа 2023
-
18:30
-
16:58
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 14 августа 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
Партнерский контент