Профилактика боли в спине: 6 лучших упражнений из йоги для здоровья позвоночника

На тренировку вам понадобится всего пять минут.

Проблемы со спиной – довольно частое явление, в первую очередь потому, что многие ведут «сидячий» образ жизни. Проработка спины – это важный для всех без исключения процесс. Улучшить состояние позвоночника поможет йога. Если у вас мало свободного времени, уделите своему здоровью хотя бы пять минут. А мы вместе с инструктором Надеждой Ахметовой вам в этом поможем.

Вас ждёт небольшой комплекс из шести асан, которые снимут напряжение с мышц спины и хорошо проработают и потянут верхнюю часть тела. Включайте ролик, смотрите внимательно и следуйте рекомендациям тренера. Если вы захотите задержаться в одной из позиций подольше, это можно делать. Перед занятием рекомендуем провести лёгкую разминку, чтобы подготовить мускулы и связки к нагрузке.

Если у вас есть противопоказания к йога-тренировкам, перед началом занятий проконсультируйтесь с врачом.