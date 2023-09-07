История «человека-дельфина» Жака Майоля и 5 принципов его невероятной жизни

Мировую известность Жак Майоль получил в 1988 году после выхода фильма «Голубая бездна». Историей жизни ныряльщика был вдохновлён известный режиссёр Люк Бессон. Это и нашло отражение в киноленте. Сам Майоль выступал здесь в качестве консультанта и сценариста. Так широкая общественность и узнала имя легендарного спортсмена и философа. Майоль – многократный чемпион мира по фридайвингу. Именно он первым смог достигнуть 100 метров глубины с задержкой дыхания.
- Первые шаги во фридайвинге
- Историческое погружение
- Чем ещё он занимался?
- Как умер Жак Майоль?
- Правила жизни и цитаты Жака Майоля
Первые шаги во фридайвинге
Жак Майоль родился 1 апреля 1927 года во французской семье, которая жила в Шанхае. Будучи ребёнком, он мечтал стать лётчиком, но также его увлекал подводный мир. Вторая мечта пересилила, но делать шаги в направлении её реализации удалось не сразу. Семья Жака переехала сначала в Алжир, а потом в Марокко. Здесь было трудно осуществить задумки по покорению глубин.
По возвращении во Францию Майоль перебрал много профессий. Он работал лесорубом, актёром, журналистом, писателем, пианистом и даже кладоискателем.
Жан-Марк Барр в роли Жака Майоля в фильме «Голубая бездна»
Фото: кадр из фильма «Голубая бездна»
Однажды Жаку заказали специальный репортаж для канадской радиостанции. Ему нужно было осветить невероятное событие — проведение операции дельфину, которая осуществлялась прямо под водой. Майоль справился со своей задачей. Эта работа стала для него судьбоносной. Жак решил остаться работать в океанариуме. Он стал тренером дельфинов. Здесь будущий ныряльщик и начал задумываться над тем, что между человеком и этими животными есть прочная эмоциональная связь.
«Меня научил всему дельфин по кличке Клоун, за движениями которого я внимательно наблюдал. Он показал мне, как всё дольше и дольше задерживать дыхание, как позволить воде укачивать себя, подобно колыбели, как полностью сливаться с окружающей средой — расслабившись, без малейших усилий, с максимальной экономией движений», – говорил Майоль.
Жак Майоль
Фото: Getty Images
Уже в научно-исследовательском центре в Ки-Бискейне Жак заключил, что функционирование внутренних систем организма человека и дельфинов очень похожи. Он решил: раз они способны легко погружаться на глубину свыше 100 метров, значит, и он сможет.
В 1966 году Жаку предложили принять участие в турнире по нырянию на глубину без акваланга. Тогда ему было 39 лет. В таком возрасте спортивную карьеру обычно не начинают. Но Майоль не просто смог принять участие в соревнованиях, он сразу же ворвался в число лидеров. Так начались его практики погружения.
Когда ныряльщик делал первые шаги во фридайвинге, рекорд погружения составлял 41 метр. Его установили Энио Фалько и Альберто Новелли из Италии. Майоль смог побить этот показатель практически в три раза.
Историческое погружение
23 ноября 1983 года в Италии на острове Эльба Жак Майоль совершил погружение на 105 метров. На тот момент ему было уже 49 лет. Несмотря на возраст, француз рискнул поучаствовать в турнире среди профессиональных ныряльщиков. Его соперником был итальянец Энцо Майорка.
Спуск осуществлялся с судна «Эльбано Уно». Корабль имел нейлоновый трос с металлическим кругом на конце, к которому крепились жетоны с разметками. Спортсмену предстояло сорвать цифру на той глубине, которая была достигнута. Во время тренировок Жак погружался лишь на 96 метров, но на соревнованиях он всё-таки смог установить рекорд.
Казалось, что против него было всё: погодные условия (ожидался шторм), недостаток людей в команде, состояние Майоля (перед турниром он получил ожог). Тем не менее всё прошло удачно. Общее время погружения составило 3 минуты и 40 секунд. На следующий день заголовки мировых СМИ писали о невероятном успехе француза.
Жан-Марк Барр в роли Жака Майоля в фильме «Голубая бездна»
Фото: кадр из фильма «Голубая бездна»
Чем ещё он занимался?
Жака Майоля увлекал не только спорт. Он был активным защитником природы и много лет посвятил исследованию океана. Майоль поднимал вопросы его охраны и важности для человека. Также он открыл несколько школ дайвинга.
Жак был и исследователем, поэтому во время погружения изучал человеческие возможности. Например, выполнял техники дыхания из йоги или находился в воде при разных температурах. Это позволяло ему проанализировать изменения параметров организма.
Кроме прочего, Жак Майоль известен как писатель и мыслитель. В своей книге «Дельфин среди людей» он поднимал философские вопросы взаимоотношений человека и океана.
Жак Майоль и его книга
Фото: Pool BRETON-MOUTON/Getty Images
Как умер Жак Майоль?
Жизнь легендарного спортсмена закончилась трагически. В 2001 году Жак Майоль покончил с собой. Этому поступку предшествовала длительная депрессия. Трагедия произошла в Италии, на его собственной вилле. За день до смерти соседи Жака видели, как он совершал погружения в местном водоёме. Ему тогда было уже 74 года.
Некоторые исследователи пришли к выводу, что причиной нестабильного душевного состояния Жака Майоля стали именно его погружения на глубину. Все профессиональные фридайверы страдают депрессией, нарушением координации и когнитивных функций. Это обусловлено повреждениями центральной нервной системы, в частности головного мозга.
Правила жизни и цитаты Жака Майоля
1. Доверять себе и своему опыту:
С того момента, когда вы начинаете что-то анализировать, теряется сама суть вещей. Я понял, что жизнь неподвластна никаким определениям. Единственное, чему можно доверять, — это собственный опыт.
Фото: Will And Deni McIntyre/Getty Images
2. Страстно мечтать:
Мой идеал в том, чтобы сблизиться с морской средой, завоевать её, не врываясь, а врастая в неё, чтобы, в конце концов, составить с водой единое целое. Вероятно, я мечтатель, у которого ноги на земле, а голова в воде.
Я лучше потеряюсь в страсти, чем потеряю свою страсть.
3. Чувствовать связь с природой:
Преодолеваю 10 метров и открываю один глаз, чтобы взглянуть на глубиномер… Всё идёт хорошо. Стараюсь ни о чём не думать, слиться с окружающей средой, стать единым с океаном, стать «морем». Чувствую, как удлиняюсь, растворяюсь и сливаюсь с ним.
Фото: Will And Deni McIntyre/Getty Images
4. Быть свободным:
Быть свободным, как дикий зверь. Нырять обнажённым, как дельфин в глубины моря. Взлетать высоко в бесконечную синеву неба. И безмолвно парить над ограниченным миром современного человека. Смешаться с воздухом или растаять в воде, становясь единым целым с природой и вновь открывая свою самость.
6. Стремиться к своей цели, несмотря ни на что:
Вы говорите, что человек, остающийся в течение 10–15 минут под водой — это фантастика? По-моему же, это всего лишь цель, к которой надо стремиться.
- 7 сентября 2023
-
20:30
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
08:30
-
06:30
- 6 сентября 2023
-
19:30
-
17:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 5 сентября 2023
-
18:30
-
16:30
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
-
06:30
- 4 сентября 2023
-
21:30
-
20:00
-
16:50
-
14:40
-
12:30
-
12:15
-
11:05
- 3 сентября 2023
-
14:30
-
12:30
-
10:30
-
08:30
- 2 сентября 2023
-
23:15
-
14:30
-
12:30