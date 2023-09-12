Чем различается и чем похож мужской и женский мозг? Отвечает нейрокоуч

Кира Феклисова нейрокоуч , эксперт по вкусам и ароматам, к. ф. н. «Нейробиологи доказали, что мозг мужчин и женщин различается нейронными структурами, размером и весом. Это влияет на психологические различия в восприятии мира, способности, реакции и поведение».

Всё начинается во внутриутробном периоде

Через мозг мужчин и женщин проходят разные половые стероидные гормоны. У женщин это эстроген и прогестерон; у мужчин — тестостерон и немного похожих андрогенов.

Во внутриутробном состоянии плод мужского пола получает большие удары всплеска тестостерона, которые формируют не только части его тела и пропорции, но и мозг. Генетические дефекты, мешающие влиянию этого гормона на развитие клеток, делают его тело более женственным.

Феминность (комплекс психологических особенностей, традиционно приписываемых женщине) — это наша базовая человеческая комплектация.

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Другая ключевая переменная — это половые хромосомы. Женщины имеют 2 Х-хромосомы в паре, в то время как у мужчин одна Х и одна Y. Гены в хромосоме влияют на психологию и сознание.

Размер и вес

Мозг мужчины в среднем на 100 г больше по весу женского, что не влияет на интеллект и характер. У мужчин лучше развиты связи в пределах полушарий, а у женщин — межполушарные связи.

Результаты исследований методом нейровизуализации показывают , что мужчины и женщины пользуются мозгом по-разному.

У женщин есть склонность решать сложные мыслительные задачи с использованием обоих полушарий. А мужчины используют только то полушарие, которое больше подходит для решения задачи. Поэтому женщины шире смотрят на вещи и принимают решения, учитывая больше аспектов ситуации.

Фото: istockphoto.com

Мужчины лучше концентрируют внимание на чём-то одном. То есть они легче выполняют задачи на пространственное мышление, скорость и точность. Например, быстрее покрасят дверь, так как для этого нужны моторные навыки.

Женщинам же легче даются социальное общение и обучение. Они быстрее придумают, какой цвет будет у двери, и найдут нужную краску в магазине.

Структурные различия

В головном мозге женщин больше участков, отвечающих за речь. Поэтому они легче описывают свои переживания, эмоции, а также помнят больше звуков, запахов, ощущений и визуальных деталей. По этой же причине у них после инсульта лучше восстанавливается речь.

Разница в гормонах

У женщин больше серотонина, окситоцина и эстрогена, поэтому они более чувствительные, эмоциональные и умеют создавать более крепкие человеческие отношения.

У мужчин больше тестостерона, он связан с агрессивностью и снижением эмпатии. Мужчины сложнее справляются со стрессом, чаще страдают депрессиями и более склонны к самоубийству.

Эмоциональный интеллект

У мужчин реакция на стресс выражена в миндалине правого полушария. У женщин наоборот — при стрессе активизируется левая миндалина. Поэтому первые лучше помнят причину, а вторые лучше запоминают детали эмоционального опыта. Мозг представительниц прекрасного пола лучше анализирует свой и чужой внутренний мир, воспоминания и эмоции.

Фото: istockphoto.com

Мужчины устают от анализа эмоций и внутреннего мира и предпочитают сразу переходить к активным действиям. Поэтому их действия в отношениях менее продуманы. Они хуже прогнозируют воздействие своих слов и поступков на окружающих и кажутся более грубыми и бестактными.

Сексуальное поведение

Области, связанные с сексом, пронизывают весь человеческий мозг. Центры управления половой функцией обоняния, поиска партнёра и половыми реакциями лимбической системы проникают едва ли не во все уголки больших полушарий, передавая нашему сознанию сексуальные импульсы.

С интимным контактом связаны почти все разновидности активности мозга: от воображения своего счастливого будущего с потенциальным партнёром до эмоций и физиологических реакций, участвующих в половом акте. Поэтому любые нарушения в области мозга могут приводить к сексуальным расстройствам – непристойному поведению, маниакальному синдрому и отсутствию сексуальных ограничений и норм.

Фото: istockphoto.com

Сексуальная сигнальная система у мужчин визуально-осязаемая. Определённый тип внешности, голос, запах либо цвет глаз или волос включают у них желание.

Женский мозг, помимо запахов и визуальных стимулов, просчитывает все качества партнёра: физические данные, способность заботиться о потомстве, интеллектуальность. Так как с точки зрения эволюции выбор мужчины должен гарантировать выживание детей.

Склонность к риску и к беспокойству

Мозг мужчин менее активен в области передней части лобных долей, называемой префронтальной корой. Низкая её активность связана с большей импульсивностью, что делает их более склонными к риску – и в бизнесе, и в целом по жизни.

В лобных долях головного мозга находится и область, которая помогает распознавать ошибки. У женщин её активность особенно высокая. Поэтому у них есть склонность зацикливаться на негативных мыслях и беспокоиться по пустякам.

Мужчины тоже беспокоятся, но делают это по-другому. Когда женщины волнуются, у них включается ассоциативное мышление, и одна тревожная мысль соединяется с другими. Так создаётся импульс тревоги, который может перейти в стресс или паническую атаку. Мужчины менее склонны к такому, так как они могут разделять свои проблемы на части.

Эмпатия и интуиция

Часть мозга, ответственная за наши эмоции и формирование привязанности, привычки оседлости и эмпатии, более активна у женщин, чем у мужчин. Это объясняет, почему они чаще заботятся о детях и пожилых людях. Эмпатия позволяет им любить и ставить потребности других выше собственных.

Фото: istockphoto.com

Островковая доля мозга, участвующая в передаче физических ощущений и подсознательных образов, больше развита у женщин, чем у мужчин. Поэтому женский мозг быстрее оценивает мысли других и считывает информацию, которая может быть сложно поддающейся логическому объяснению.

Предрасположенность к заболеваниям

У мужчин раньше, чем у женщин, мозг начинает сокращаться в размере в процессе старения и в целом заметно уменьшается. Особенно сильно количество нервной ткани сокращается в лобной и височной долях. Они связаны с мышлением и чувствами. Это приводит к повышению раздражительности и другим изменениям личности.

У женщин с возрастом больше теряется ткани в области гиппокампа и теменных долях. Эти отделы отвечают за память и пространственно-зрительные способности. Поэтому к старости у женщин ухудшаются память и ориентация в пространстве. Психические заболевания у мужчин проявляются ещё до пубертата, у женщин — после.