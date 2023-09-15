Кто такой внутренний критик и как он мешает вам жить: 4 шага, чтобы прекратить самоедство

«Ты можешь лучше!», «Ты недостаточно хорош», «Ты делаешь мало», «Тебе ещё нужно много-много стараться, чтобы чего-то добиться». В этих фразах, которые человек часто слышит от авторитетных наставников, придирчивых родителей или просто завистливых людей, есть лишь один смысл — подорвать его уверенность в себе. Увы, порой похожие слова вы слышите от самого близкого человека — себя самого…

Екатерина Тур врач, психосоматолог, нейропсихолог «Парадоксально, но зачастую по-настоящему безжалостными и жестокими критиками мы выступаем именно по отношению к себе. Почему так происходит и что с этим делать? Давайте разбираться».

Внутренний критик — кто это?

Для начала хочется отметить, что любое явление, событие, состояние имеет две стороны. Как негатив может привнести благо, так и позитив – вред. Критика – это оценочное суждение, в зависимости от многих факторов преподносящееся или со знаком «минус», или со знаком «плюс». По характеру подобное суждение може быть двух видов.

Конструктивная критика. Необходимыми условиями являются: ваша заинтересованность (сами спросили другого человека), авторитетность мнения (едва ли вы получите достоверный ответ от человека, который не разбирается в вашем профиле деятельности), вежливость (любая критика должна быть выражена без негатива и оскорблений), обратная связь (при идеальном раскладе вам помогут и подскажут, как не повторить ошибку в будущем). Деструктивная критика. Нетрудно догадаться, что здесь мы имеем диаметрально противоположные условия. Например, аноним в соцсетях, не пропуская ни одного поста, злостно и с оскорблениями указывает на «вашу некомпетентность».

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Ваш внутренний критик – это голос в голове (вроде «зова совести»), который как индикатор определяет, что было сделано хорошо, а что плохо. Его суждения могут касаться личной, профессиональной, творческой сферы. Он решает, насколько вы привлекательны сегодня или достаточно ли комфортабельны ваши условия проживания. Иначе говоря — был бы повод, а критика найдётся.

Если говорить о внутреннем критике, то здесь также крайне важно учитывать характер оценочных суждений. Одно дело – объективно осознавать, что вам ещё не мешало бы набраться опыта или поучиться чему-то, а другое – бесконечно корить себя за неудачи, попутно обесценивая любые достижения.

Итак, с конструктивной критикой по отношению к самому себе всё более или менее понятно. Она обусловлена адекватной самооценкой, здоровыми амбициями, умением объективно посмотреть на ситуацию с любовью и заботой о себе и к своему делу. Но почему порой внутри возникает «палач», который рубит сплеча начинания и надежды, зачатки успеха и процветания, не давая права на ошибку?

Как появляется внутренний критик?

Внутренний критик – это приобретённый «карманный помощник», который всегда с вами. Он под рукой 24/7. Обычно обрести такого «друга» помогает общество: родители, родственники, знакомые или в случае с медийными личностями – ехидные комментаторы. Однако стоит обратить внимание, что внешние условия в данном случае – это лишь катализатор, а не основной фактор.

Основная причина того, что внутренний критик подаёт голос, кроется в вашем состоянии. Безусловно, бывает так, что почва для деструктивной самокритики подготавливается ещё в раннем детстве родителями, через призму которых мы, будучи маленькими, познаём не только окружающий мир, но и самих себя (на тот момент априори целостное внутреннее состояние ещё не сформировано).

Из этого можно сделать вывод, что внутренний критик появляется тогда, когда мы имеем определённые проблемы с самоценностью, или нам пока вовсе не удалось её обрести.

В любом случае бесконечная критика и самоедство – это сигнал, который ни в коем случае нельзя игнорировать. Правильно говорят: «Куда бы ты ни бежал, ты всегда берёшь себя с собой!». Не закрывайте глаза на внутренние ощущения и не подменяйте понятия, убеждая себя в том, что ваши придирки к себе – это инструмент для саморазвития.

Если со своим внутренним критиком вам стало совсем тесно и тяжело, то, поверьте, — запущен процесс саморазрушения. Постоянно ощущаете негативные мысли и чувства: стыд, вину? Нужно срочно вступать в конструктивный диалог с самим собой.

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Работа с внутренним критиком

С излишней самокритикой можно и нужно разбираться. Чем раньше начнёте работу, тем проще и легче вам это дастся. С чего же начать?

4 шага, чтобы разобраться с критиком

1. Осознать, что вы критикуете себя деструктивно. Показательные признаки: очень жёстко, необъективно, безосновательно. Осознание проблемы – это часть её решения, ведь непринятие какого-то факта буквально «связывает по рукам и ногам» и отводит фокус внимания на что-то менее значительное.

2. Перестать оборачиваться на прошлое. В вопросах повышенных уровней перфекционизма и гиперответственности психологи рекомендуют обращать взор не назад, а вперёд: «Что было, то было, но сегодня я достаточно взрослый и зрелый, чтобы идти дальше».

Разумеется, в прошлом вас могли глубоко обидеть или задеть. Печально, если родителям не удалось сформировать в вас целостное внутреннее состояние. Но как вам помогут бесконечные обвинения других и самокритика? Есть ли в этом смысл?

3. Ощутить свою ценность. Какие слова нужно повторять про себя? «Я есть, и я здесь», — так звучит спасительная формулировка. Помните, что вы имеете право на ошибку или даже на неидеальность. Вы есть! Вы занимаете определённое место в этом мире вне зависимости от результатов олимпиады, творческого конкурса или победы на тендере.

Завышенные требования, чужие или собственные – это желание прыгнуть выше головы. Попытаться можно, но риск получить повреждение значительно выше, чем возможность достичь цели. Душевные травмы болят сильнее и заживают дольше.

Итак, помним, что ваша самоценность зависит только от вас. Осознаёте ли вы всю глубину себя и своих возможностей? Или без объяснения причины продолжаете перекрывать себе кислород? Прекращайте это делать.

Фото: istockphoto.com

4. Начать видеть везде позитив. Замечаете ли вы, что обладаете вредной привычкой постоянно думать только о плохом? Мыслительный процесс – это контролируемая деятельность. Согласитесь с тем, что видеть негатив вам даётся куда лучше, чем замечать позитивные стороны?

Возьмём простой пример. Вы кропотливо поднимались на высоченную гору, с которой должны открываться потрясающие виды и красоты природы. Увы, погода выдалась пасмурной. И вот вместо красот вы наблюдаете лишь густой туман, из-за которого ничего не видно. Обидно? Разумеется. Вы потратили время, деньги, силы на то, чтобы увидеть… Ничего. Точно «ничего»? Запомнили ли вы путь по горе? Ощутили ли полной грудью горный воздух, насладились ли общением с сопровождающей вас компанией?

То же самое происходит с самокритикой. Иногда мы так сильно привыкаем думать плохо, что уже просто неспособны увидеть хорошее. Похвала, добрые слова по отношению к себе кажутся чем-то дурным. Порой даже противоестественным. А ведь кто, если не мы сами, можем стать для себя надёжной поддержкой и опорой?

Итак, нужно ли пытаться изгнать своего внутреннего критика? Секрет в том, что это едва ли станет эффективным. Такая постановка вопроса как будто напрочь лишает этот внутренний голос всех полномочий. Что, если подойти иначе — попробовать подружиться с ним? Понять, кто он и откуда возник? Куда вас ведёт? Быть может, он говорит о нехватке любви и нежности? Или о том, что пора познакомиться с самим собой?

Голос внутреннего критика, который, возможно, и имеет деструктивный характер, способен оказаться полезным. Помните, что всё в ваших руках. Вы в силах трансформировать разрушение в созидание.