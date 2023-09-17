Какая обувь старит мужчину и делает образ нелепым? Стоп-лист из 5 пар

Если вы находитесь в категории «40+», эти модели могут быть опасны.

Мир моды меняется постоянно, а вместе с ним и тренды мужской обуви. То, что было актуально несколько лет назад, сегодня может испортить образ и сделать из гармоничного аутфита нелепый и скучный набор вещей.

Хотите выглядеть на свой возраст? Тогда ловите обзор антитрендов от стилиста Ольги Денеги. Конечно, такие вещи — дело вкуса, но, возможно, вам удастся иначе взглянуть на некоторые привычные решения и сделать свой образ более свежим и стильным.

Ольга Денега fashion-эксперт интернет-магазина Shopping Live «Какая обувь старит мужчину? Что тут имеется в виду? Во-первых, это варианты, которые откровенно устарели и сообщают всему миру о том, что вы ровесники. Во-вторых, решения, не соответствующие статусу взрослого успешного мужчины. И, наконец, не слишком уместные модели. Согласитесь, что взрослый самодостаточный человек должен понимать, что обувь для города — это одно, а для отдыха, спорта, хобби — другое.



Итак, какие же решения могут быть небезопасны, если вы находитесь в возрастной категории «40+» и мы говорим о повседневных выходах — в офис, на встречу, прогулку? Разбираемся и находим более современную альтернативу».

«Дедушкины» ботинки

Низкие ботинки до начала щиколотки с округлым мысом и шнуровкой были популярны в прошлом веке, так что лучше их там и оставить. Сегодня такая модель ассоциируется только с «дедушкиными» ботинками и выглядит старомодно. Кроме того, сложно найти удачное сочетание такой обуви с современной одеждой. Возможно, если что-то подобное стилизует тинейджер, это будет интересно, но для статусного мужчины такие эксперименты опасны.

Фото: istockphoto.com

Чем заменить?

Чтобы сочетать комфорт и стиль, достаточно добавить в гардероб модели в стиле классических Dr. Martens. Это обувь чуть выше щиколотки на шнуровке и с устойчивой объёмной подошвой. Они будут выглядеть стильно в кэжуал-решениях: от прямых джинсов и пальто до чиносов и косух. В идеале они должны быть оригиналом. Если приобрести его не получается, рассматривая реплики, выбирайте более качественную кожу.

Ботинки DR. MARTENS 1460 Cocoa Snowplow Wp, 21 990 руб. / Rendez-Vous Фото: Rendez-Vous

Ugly shoes

Так называются громоздкие кроссовки со множеством цветных вставок, зачастую имеющие необычные формы и выпуклые детали. Эта модель уместна на тематических вечеринках или в гардеробе бунтующего подростка, но совершенно не подходит для состоятельных мужчин.

Фото: istockphoto.com

На данный момент дизайн, который до сих пор был довольно актуальным, сдаёт позиции. Из-за этого «детскость» модели становится более очевидной. Чтобы она выглядела органично, лучше соответствовать ей по возрасту. Ну или настолько умело проработать свой образ, чтобы обувь стала органичным его дополнением. Разумеется, повод тоже должен соответствовать.

Непромокаемые кроссовки из натуральной кожи Grunberg, 9900 руб. / Shopping Live Фото: Shopping Live

Чем заменить?

Выбирайте кроссовки с минималистичным дизайном. Нейтральные цвета и классические формы помогут создать более стильный и универсальный образ. На зиму можно выбрать утеплённые кроссовки из натуральной кожи на объёмной подошве в базовых оттенках.

Спортивный гибрид

Модели, которые можно одновременно считать и кроссовками, и кедами, должны покинуть ваш гардероб. Они выглядят неактуально и искажают пропорции ноги. Такая обувь добавляет к возрасту десяток лет и свидетельствует об отсутствии вкуса.

Фото: istockphoto.com

Чем заменить?

Оптимальный вариант, который никогда не выйдет из моды — классические кеды белого или чёрного цветов. Они подходят практически к любому стилю и сочетаются даже с деловыми костюмами.

Кеды Termit CASPER 3.0, 5419 руб. / Ozon Фото: Ozon

Остроносые туфли

Лакированные туфли на тонкой подошве с острым мысом и каблуком — яркий пример обуви, которая должна остаться в прошлом. Такая модель выглядит чрезмерно формально и старомодно.

Подобные туфли сочетаются только с классическим деловым костюмом и могут быть уместны на торжествах. Чтобы не выглядеть как «стиляга» из советских фильмов, лучше выбирать более современные модели, например, со скруглённым или квадратным мысом и на толстой подошве.

Фото: istockphoto.com

Чем заменить?

Лоферы — отличный вариант деловой обуви, которая смотрится стильно и освежает образ. Лучше выбирать модели из качественной кожи с минимумом деталей. Толстая подошва позволит визуально удлинить силуэт. Носите их на босую ногу или с короткими носками, которых не видно из-под обуви.

Лоферы FASSCARPE, 2347 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

Модели для туризма и альпинизма (в городе)

Такие ботинки предназначены для активного отдыха и походов, а на городских улицах выглядят странно и неактуально. Их массивный вид, толстая подошва, специальные материалы и выделяющаяся шнуровка могут сделать образ слишком грубым и несуразным. Ни джинсы, ни брюки, ни спортивные штаны не создают в комплекте с ними гармоничный и современный аутфит. Так что функциональные модели для походов лучше оставить для покорения вершин, а для городских образов выбрать то, что им соответствует.

Фото: istockphoto.com

Чем заменить?

Откровенно спортивные ботинки можно заменить на рыжую или коричневую пару в стиле Timberland. Они закрывают щиколотку и имеют шнуровку, а также отличаются водонепроницаемостью и массивной подошвой с протектором. Их минималистичный дизайн добавит образу элегантности, но при этом обувь согреет в период холодов, и вам будет в ней комфортно.

Ботинки Timberland 6 Inch Premium Boot YELLOW, 32 990 руб. / Lamoda Фото: Lamoda