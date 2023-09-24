Скалы, море и маяк: Сахалин глазами опытного путешественника

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «Сахалин — единственный в России островной регион, отрезанный от «большой земли» не только формально, но и фактически. Впрочем, бояться уставшей инфраструктуры или «дикого» сервиса из-за особого положения острова не стоит — и с первой, и со вторым здесь полный порядок. А при одном только взгляде на местные пейзажи мысли о житейском и вовсе отступают на десятый план, уступая место эмоциям и впечатлениям. Что посмотреть на Сахалине в первую очередь, расскажу ниже».

Южно-Сахалинск

Попасть на остров, минуя Южно-Сахалинск (или просто Южный), почти невозможно: именно сюда прилетают самолёты с материка. Пытаясь как можно скорее добраться до культовых локаций Сахалина, его столицу многие предпочитают проигнорировать – и очень зря! Город даёт уникальную возможность узнать регион чуть ближе: заглянуть в краеведческий музей, памятник японской архитектуры, познакомиться с историей айнов и проследить синергию культур – русской, японской и корейской. А под конец дня подняться на канатке «Горный воздух» над склонами одноимённого горнолыжного курорта, чтобы оценить город с высоты (и порадоваться, что подозрительно мрачное грозовое облако накрывает не твою, а соседнюю гору).

Мыс Птичий

Мыс Птичий на Сахалине встречает путешественников сообразно названию – криком тысячи птиц, заглушающим морские волны. На этих дальних берегах покоятся мощные арки-кекуры, сюда спускаются мшистые леса и ложатся бесконечные туманы. Дорога к мысу и обратно пролегает мимо берёз и елей, которым сильный приморский ветер как бы «запретил» расти вверх – ветви их расположены строго параллельно земле. Птичий или Великан изобилует каменными исполинами: гротами, пещерами, столбами и арками. В пасмурную погоду они выглядят немного пугающе, зато на солнце отбрасывают причудливые тени, благодаря которым фото, сделанные на мысе, не похожи одно на другое.

Бухта Тихая

Обнятая горным хребтом и мысом бухта Тихая – лучшее место для того, чтобы исполнить мечту и искупаться на краю земли. Или попробовать силы в дальневосточном сёрфинге: местные волны и небольшая глубина вполне позволяют. Пейзажи Тихой напоминают Шотландию – много вулканических скал, зелени и мрачных видов. А на берегу, особенно после штормов, можно поискать вишнёво-карий янтарь — сахалинит. Такого эксклюзива в Шотландии точно не найти.

Озеро Буссе

Побывать на Сахалине и не попробовать дары океана? Как бы не так! В поисках деликатесов стоит отправиться в лагуну Буссе – гастрономический центр Сахалина. Устрицы и гребешки, рапаны и крабы – кажется, что все знаковые моллюски охотоморья только и ждут, когда ты их увидишь, поймаешь и попробуешь. Если очень повезёт, Буссе подарит на память о Сахалине совершенно особый подарок – жемчужину. Если же с охотой на жемчуг не сложится, расстраиваться не стоит: дегустация сахалинского гребешка и других деликатесов скрасит досадное недоразумение и побалует внутреннего гурмана.

Маяк Анива

Анива – настоящая легенда Сахалина, маяк, который не раз спасал жизни моряков и служил надёжным ориентиром для путешественников. Получая неутешительные сводки о гибели судов в опасных местных водах, в конце 1930-х руководство японской префектуры Карафуто отдало приказ отстроить на скале Сивучьей сигнальный навигационный знак. Так и началась история Анивы. Как и подобает уважаемому маяку, он находится на труднодоступной скале и ревностно оберегает своё одиночество. Добраться сюда – задача не из лёгких: нужно выехать в четыре утра, провести около двух часов в автомобиле и чуть больше часа – в маленькой моторке в открытом море. Но это того стоит: даже сейчас, после 80 лет службы, башня в девять этажей и массивная пристройка на небольшой скале выглядят фантастически и грандиозно.