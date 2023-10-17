К этому заболеванию больше предрасположены женщины, чем мужчины.

Почему на языке появляются трещины и чем они могут быть опасны? Отвечает стоматолог

При медицинском осмотре врач в первую очередь всегда рассматривает язык пациента. Почему? Он отражает состояние всего организма в целом. Если язык не в порядке, это может говорить о наличии заболеваний. Сегодня мы поговорим о глоссалгии – воспалении языка, сопровождающемся появлением трещин.

Что такое глоссалгия?

Дмитрий Тимофеев стоматолог-имплантолог, КМН, основатель и главный врач сети московских стоматологий Dental Way «Любые трещины на языке называются глоссалгией. Мало кто знает, но это достаточно распространённое нейросоматическое заболевание. Появляются боли и чувство жжения при отсутствии явных причин и других клинических проявлений на слизистых оболочках. Иногда подобные симптомы распространяются и в области губ, нёба или всей слизистой».



Глоссалгия чаще всего диагностируется у женщин среднего и пожилого возраста. Мужчины сталкиваются с ней в несколько раз реже.

Есть случаи, когда у больного трещины могут быть с рождения или с детского возраста. Более того, они не доставляют дискомфорта. Причиной их появления являются особенность развития и формирование мышц языка.

Одной из разновидностей такой патологии может быть складчатый язык. Он не требует лечения при условии, что нет красных трещин, расположенных на складках или доставляющих болезненные ощущения.

Важно помнить, что при наличии данной проблемы необходим особый уход. К нему относят правильную гигиену полости рта. В частности, чистка не только зубов, но и дёсен и языка. В противном случае человека ожидает санация (медицинская обработка). Важно отметить, что глоссалгия самостоятельно без соответствующего лечения не проходит.

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Как выглядит глоссалгия?

Заболевание часто никак визуально не проявляется. Изменения слизистой оболочки и полости рта отсутствуют. У некоторых людей может возникать отёчность или налёт на языке, а также гипертрофия языковых сосочков. Одним из главных симптомов будет являться появление трещин, а вот варикозное расширение вен языка характерно для пожилых пациентов.

Установить наличие мелких трещинок может исключительно специалист с помощью применения инструментов.

Крупные трещины видны визуально. Но это большая редкость. Они похожи на продольные или поперечные язвы. Внешне напоминают расщелины. Кажется, что язык треснул пополам. В этом случае важно сразу же обратиться к врачу. Иначе высок риск, что внутрь попадёт инфекция, что может привести к воспалительному процессу.

Виды глоссалгии

Рассмотрим виды заболевания по форме протекания.

Острый

Быстро развивается и имеет ярко выраженную аллергическую реакцию. Самая опасная форма, так как может заблокировать дыхательные пути.

Хронический

Воспаление образуется как следствие длительного воздействия раздражающего фактора. В данном случае характерны очень глубокие трещины на языке.

Волосатый, или ворсинчатый

В данном случае сосочки увеличиваются в размере и образуют подобие волосков. Как правило, развивается в середине языка. Часто бывает как следствие длительного приёма лекарственных препаратов, нарушения обмена веществ и при наличии грибковой инфекции. Сопутствующие симптомы: изменение восприятия вкуса, жжение.

Атрофический

Помимо наличия трещин, будут и другие симптомы – жжение, болевые ощущения и изменения цвета языка. Бывает в результате травматизации, аллергии или дефицита витаминов и микроэлементов. Как итог – сосочки атрофируются. Из-за этого поверхность становится гладкой и образуются трещины.

Географический

Здесь трещины будут в виде линий и борозд. Внешне они похожи на географическую карту. Область воспаления часто меняется: одни участки восстанавливаются, другие – воспаляются. Из-за чего этот вид также называют мигрирующим. Локация будет ближе к корню.

Ромбовидный

Визуально трещины напоминают геометрическую фигуру, чаще всего ромб. Дефекты расположены в центре языка. Этому виду характерны постоянные рецидивы. Часто причиной служат грибковые инфекции.

Складчатый

Это врождённая особенность. Располагается в центре языка, от которого исходят складки в разные стороны. Не опасен, если не занести бактерии, которые могут вызвать воспаление.

Гипопластический

Данный глоссит имеет трещины, изменение цвета языка (на алый) и структуры (становится гладким). Важно отметить, что оттенок может быть изменён как на кончике, так и на всём участке. Помимо трещин, будут ощущения покалывания и жжения. В основном образуется как нарушение усвоения витамина В12.

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Интерстициальный

Развивается после сифилитического поражения организма человека. Опасность заключается в том, что со временем подвижность языка снижается. Это обусловлено тем, что без лечения мышечная ткань заменяется на соединительную.

Лейкоплакия

Здесь, помимо трещин, появляются белые пятна на языке, на внутренней части щёк и на других участках полости рта. Оттенок их может быть равномерным или неоднородным. К заболеваниям, вызывающим такие симптомы, относят доброкачественную онкологию. В любом случаем сперва врач отправит на биопсию.

Синдром горящего рта

Глоссалгия протекает с такими ощущениями, как жжение на языке и во всей полости рта. Развивается быстро и без каких-либо причин. Сопровождается болевыми ощущениями. Важно обратить внимание на такой симптом, как сухость во рту. Среди патологий, провоцирующих развитие этой болезни, называют сахарный диабет, грибковую или вирусную инфекцию, дефицит витаминов и микроэлементов (в частности железа, фолиевой кислоты, витаминов группы В).

Макроглоссия

Это нетипичное увеличение языка. Отёк сопровождается сложностью произношения, наличием храпа, образуются раны и трещины. Болезнь может быть вызвана врождёнными или приобретёнными патологиями. К ним относят синдром Дауна, эндокринные патологии и онкологию.

Какие симптомы будут, помимо трещин?

Чаще всего пациенты жалуются на:

жжение;

покалывание;

чувство дискомфорта во время приёма пищи или разговора;

зуд;

онемение кончика или всего языка;

уменьшенное слюноотделение;

уменьшенное саднение в области языка;

отёчность.

Симптомы могут беспокоить постоянно или то появляться, то пропадать. Также часто пациенты замечают сухость в полости рта, утомляемость во время разговора. Стоит отметить, что при переутомлении и нервном возбуждении симптомы становятся более выраженными.

Важно учесть, что боль, характерная для глоссалгии, не имеет ярко выраженного очага. Она может то появляться в одном месте, то исчезать и возникать в другом.

Что может спровоцировать появление трещин на языке?

Причин глоссалгии множество. Это могут быть совершенно разные заболевания. К ним относят:

ишемический и геморрагический инсульт;

энцефалиты;

нейросифилис;

травмы слизистой рта;

проблемы с желудочно-кишечным трактом (гастрит, энтероколит, гепатит, холецистит);

нарушения в работе гипоталамуса;

побочные эффекты от приёма медикаментов;

дефицит питательных веществ, в частности железа, витамина РР и витаминов группы В;

анемия;

аллергия на зубную пасту или медицинские средства;

нарушение капиллярного кровотока в языке;

вирусные инфекции;

наличие неправильно подобранного зубного протеза.

Отёк и, как следствие, трещины по бокам могут указывать на разные заболевания щитовидной железы. Также источником проблемы являются глисты. Паразитические черви истощают организм человека.

Однако чаще всего причиной является сочетание нарушений нервной системы, сосудистых поражений и болезней пищеварительной системы. Часто недуг появляется после расстройств вегетативной нервной системы.

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К какому врачу обращаться?

В первую очередь важно правильно классифицировать это заболевание и не перепутать его с другими. Поэтому стоит выбрать опытного стоматолога или невролога, способного распознать данную болезнь.

Диагностика и лечение

Главным диагностическим критерием глоссалгии выступает несоответствие ощущений интенсивности воздействия. Поэтому врачу необходимо чётко отличать глоссалгию от других заболеваний языка, вызванных травмами, невралгиями и другими причинами. Помимо осмотра специалиста, может быть назначен развёрнутый анализ крови, чтобы выявить дефицит микроэлементов и витаминов, которых не хватает в организме пациента.

Лечение начинается с санации полости рта: избавления от кариеса, замены неправильно установленных или некачественных протезов, мешающих формированию здорового прикуса, замены пломб.

Кроме этого, стоматолог дополнительно порекомендует пациенту посетить таких специалистов, как невролог, гастроэнтеролог, эндокринолог. Лечение заключается в воздействии на области, вызывающие болевые симптомы. Часто врач может назначить приём препаратов и витаминных комплексов. Это средства для улучшения циркуляции крови в тканях ротовой полости и общего мозгового кровообращения. Например, трентал, кавинтон, никотиновая кислота, витамин С. Или такие комплексы, как бром, железо, транквилизаторы, седативные препараты, различные витамины группы В, раствор витамина А.

Довольно часто дополнительно назначаются рефлексотерапия, физиотерапевтические методы лечения, гирудотерапия или электронейростимуляция при помощи аппарата ЧЭНС, электрофорез, ионофорез новокаина.

Если есть цель – улучшить состояние вегетативной нервной системы, то могут назначаться настойка валерианы, пустырника. При наличии сильной боли врач может выписать местные обезболивающие средства (дикаин и лидокаин).

Также, чтобы не вызывать больший дискомфорт при трещинах, врач посоветует исключить из своего рациона алкоголь, кислые соки, солёные и острые продукты. Рекомендован полный отказ от каких-либо специй. После каждого приёма пищи следует делать полоскание. Можно даже с применением народных средств. Это могут быть кора дуба, шалфей, прополис. Ещё одним советом станет отказ от курения.

Есть ли профилактика?

Для профилактики заболевания рекомендуется придерживаться «мягкой» диеты: отказаться от слишком солёной и острой пищи и твёрдых продуктов. Также ограничить употребление алкоголя, кислых соков и фруктов.

Важным элементом предотвращения является своевременная замена пломб, протезов, устранение сколов эмали и лечение кариеса на зубах. Рекомендуем посещать стоматолога регулярно для профилактических осмотров.