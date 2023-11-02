10 модных худи, свитшотов и лонгсливов для мужчин, которые любят расслабленный стиль

Тёплые и удобные вещи на осень и зиму — в своих трендовых воплощениях.

Ольга Денега fashion-эксперт интернет-магазина Shopping Live «Осень — время, когда хочется сидеть дома, укутавшись в плед. Если этот сценарий вам не по душе, нужно найти домашнему утеплению модный гардеробный аналог. Пополнив свой арсенал правильными лонгсливом, свитшотом или/и худи, вы сможете не снижать активности без риска простудиться. Как выбирать подобные изделия, чтобы в них было по-настоящему комфортно? И какие их вариации актуальны с точки зрения трендов?».

Лонгслив

Лонгсливы — универсальный элемент гардероба, который идеально подходит как для повседневных образов в стиле кэжуал, так и для активного отдыха. Они изготавливаются из лёгкого трикотажа и обеспечивают комфорт движений.

Сегодня можно встретить самые разные фасоны данного изделия: облегающие, полуоблегающие, свободные. Это позволяет каждому найти оптимальный вариант, который подойдёт его предпочтениям и стилю.

Базовый лонгслив Zarina, 1999 руб. Фото: Zarina

Для повседневной носки выбирайте модели из натуральных тканей, которые позволяют коже «дышать». Например, из хлопка и льна. Прилегающие фасоны могут уместно выглядеть в спортзале, но за его пределами лучше делать выбор в пользу прямых и свободных изделий. Они более комфортно сидят и выгодно подчёркивают особенности фигуры.

Лонгслив в полоску Sela, 2499 руб. (100% хлопок) Фото: Sela

Лонгсливы отлично смотрятся со спортивными костюмами и джинсами. Однотонные модели без декора можно носить под рубашки, свитера и толстовки. Они прекрасно вписываются в многослойные луки, которые сегодня так актуальны. Если хочется, чтобы лонгслив был акцентом образа, можно выбрать вариант яркого цвета.

Лонгслив oversize с 3d-принтом Befree, 2799 руб. Фото: Befree

Также в тренде модели с принтами. Тут и клетка с полоской, и устрашающие 3-d изображения, и красочное аниме. Также по-прежнему актуальны наивные рисунки и сочетание несочетаемых шрифтов, принтов и т.д. Если хотите привлечь к себе повышенное внимание, покупайте лонгслив с изображением рептилии — реальной (змея) или мифологической (дракон).

Свитшот

Свитшот — это удобная и практичная кофта с круглым вырезом, низ и манжеты которой сделаны из резинки. Раньше эта одежда предназначалась для спортсменов, которым было неудобно тренироваться в обычных свитерах. Сегодня свитшоты стали базой для самых разных стилей. Обычно они производятся из неутеплённой ткани, но можно встретить и зимние варианты — с начёсом.

Базовый свитшот из футера Sela, 2599 руб. Фото: Sela

При выборе свитшота важно обращать внимание на его крой. Он должен быть свободным и не мешать поднимать руки или двигаться. Отдавайте предпочтение трендовым моделям со спущенным рукавом. Но следите за тем, чтобы само изделие не было слишком длинным. В свитшоте ниже линии бёдер вы будете выглядеть ниже и нарушите пропорциональность фигуры.

Свитшот с колледж-принтом Gloria Jeans, 999 руб. Фото: Gloria Jeans

Носить свитшоты можно с трикотажными джоггерами, джинсами, брюками. Чем лаконичнее вещь по крою и цвету, тем проще её вписать в любой образ. Трендовые воплощения тут идентичны тому, что мы рассмотрели в области лонгсливов. Можно разгуляться в плане ярких цветов и в области красочных принтов. По-прежнему актуальны колледж-принты.

Худи с принтом Pier Averti, 5999 руб. / Shopping Live Фото: Shopping Live

Худи

Наличием в своём арсенале этой удобной вещи мы также обязаны спортсменам. Изначально она появилась в арсенале рабочих, но потом плавно перекочевала к атлетам. Когда худи стали активно использовать рэперы, им начали полниться гардеробы их фанатов. Постепенно из-за своей универсальности эта вещь завоевала сердца широкой аудитории. Сегодня сложно найти человека, в гардеробе которого нет хотя бы одного худи.

Худи из хлопка Zarina, 1999 руб. Фото: Zarina

Отличительная черта этой вещи — наличие капюшона. Карман в области живота может быть, но встречаются модели и без него. По плотности тоже имеются вариации — от лёгких хлопковых до изделий с начёсом.

Отдельная трендовая вариация — худи с замком. Чаще всего её называют зип-худи (зипка). Никаких принципиальных отличий, кроме собственно замка, она не имеет. Также в список сезонных вариаций попадают «пушистые» варианты, напоминающие махровое изделие или овчину.

Худи adidas Originals, 12 999 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Можно купить базовоую модель — бежевого, коричневого, чёрного и других нейтральных цветов. Тогда худи можно будет вписывать в любой образ без риска его перегрузить. Если хочется яркости, делаем ставку на активные цвета и принты. Тогда остальным вещам, составляющим образ, лучше быть спокойными — нейтральными по цвету и крою.

Толстовка флисовая Befree, 3599 руб. Фото: Befree

Толстовки

История этого элемента гардероба началась с удлинённой рубахи, но сегодня толстовку сложно сравнить с вещами-прародителями. Она — неотъемлемый элемент спортивного стиля, который обеспечивает комфорт во время движения. Всё благодаря мягкому материалу. Главное отличие толстовки, связанное с её историей — наличие спереди застёжки-молнии. Большинство моделей имеют ещё и капюшон, но он вовсе не обязательная часть изделия.

Остромодная сезонная вариация — «махровая» толстовка с замочком под горло. Также встречается комбинация разных материалов.

«Махровая» спортивная толстовка ТВОЁ, 1999 руб.