Эту тему поднимали многие великие психологи и психиатры. К каким же выводам они пришли?

Что движет людьми, которые делают всё ради других? Разбираем все механизмы альтруизма

Альтруизм представляет собой бескорыстную заботу о благополучии других людей. Он проявляется в добрых поступках, помощи или поддержке. Сегодня концепция представляет неотъемлемую часть социальной структуры и межличностных отношений.

История альтруизма

Понятие альтруизма имеет глубокие корни в философии и социологии. Французский философ Огюст Конт впервые ввёл данный термин в научный оборот и считал его движущей силой изменения общества.

В социологии альтруизм рассматривается как ключевой элемент социальной динамики. В разные эпохи акценты менялись: от обязанностей по отношению к обществу до более индивидуализированного понимания заботы о ближних.

Например, французский социолог Эмиль Дюркгейм считал, что альтруистические поступки обеспечивают взаимопомощь, поддерживают социальные узы и способствуют устойчивости.

В психологии прямо или косвенно к данному феномену обращались Анна Фрейд («Эго и защитные механизмы»), Зигмунд Фрейд («Печаль и меланхолия», «О нарциссизме»), Эрих Фромм («Душа человека», «Искусство любить: исследование природы любви»), Карен Хорни («Невротическая личность нашего времени»).

Альтруизм в психологии

Анна Фрейд считала, что альтруизм — это завуалированный способ удовлетворить свои желания «чужими руками» с помощью проекции. Грубо говоря, альтруист не позволяет себе хотеть чего-либо и проецирует свою потребность на социальную группу. После оказания услуги он удовлетворяет своё неосознаваемое желание.

Например, регулярные участия в ночном поиске пропавших людей. Мужчина, у которого напряжённые отношения с женой, с готовностью включается в процесс. Это легальный способ уходить из дома. Человек удовлетворяет свою потребность, выдавая её за заботу о других. Бессознательное желание тем не менее не умаляет осознанного альтруистического импульса.

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Полина Хабибулина клинический аналитический психолог, магистр психологии, преподаватель психоанализа «В психоаналитическом подходе альтруизм — это механизм психической защиты, компенсация подавленного эгоистического мотива. Слабое Эго подавляет и вытесняет собственные желания. Оно замещает их бескорыстием и самопожертвованием, чтобы не разрушить мнение о себе. Так Эго сохраняет позитивную самооценку».

Психологические механизмы

Когда речь заходит об альтруизме и его психологических основах, мы неизбежно сталкиваемся с механизмами психических защит. Они лежат в основе формирования бескорыстной заботы о других. Три ключевых механизма: подавление, вытеснение и проекция.

Подавление — это стратегия, при которой человек умышленно исключает из сознания определённые мысли, чувства или желания. Часто используется, чтобы скрыть эгоистичные наклонности. Оно помогает избежать внутренних конфликтов, сохраняя гармонию.

Вытеснение представляет собой перемещение нежелательных мыслей, чувств или воспоминаний в бессознательную сферу, чтобы избежать негативных эмоциональных состояний. Это создаёт ощущение, что забота о других исходит из самой глубины души.

Проекция — механизм, при котором личные чувства, мысли или желания присваиваются другим людям. Например, женщина в силу моральных запретов не может позволить себе купить роскошные наряды. Тогда она тратит деньги на красивую одежду, которую отправит для малышей в детский дом.

По мнению Анны Фрейд, альтруистические черты характера присущи личностям с жёсткими и ригидными моральными установками. Когда жёсткое контролирующее Супер Эго — личная мораль, совесть, этика — слишком сильно подавляет естественные потребности и влечения, внутреннее «Я» прибегает к защитному механизму «проекции». Помогая другому удовлетворить желание, альтруист может параллельно испытывать радость. Однако происходит это косвенным образом, а не напрямую.

Типы альтруизма

При оказании помощи каждый находит собственную цель. Это может быть как стремление к выгоде, так и внутренние нормы морали. Выделяют три типа альтруизма: реципрокный, эмоциональный, стратегический.

Реципрокный (взаимный) – оказание помощи, направленное на ответные альтруистические действия в будущем. Это выгодный обмен между двумя и более людьми.

Например, взаимовыручка в коллективе. Так называемая «круговая порука», определённая моральная установка на сотрудничество. Вы помогаете, но запоминаете, что в будущем вам должны оказать услугу при необходимости. То же самое касается принятия помощи. Если человек проявляет бескорыстную заботу, вторая сторона чувствует себя моральным должником.

Стратегический альтруизм более характерен для людей с рациональным подходом к жизни. Это попытка заменить реальную эмпатию взаимовыгодным сотрудничеством. Однако она основана на взаимной пользе друг для друга, без эмоциональной близости.

Как может проявляться в жизни? Коллега подвозит вас на работу, надеясь переложить часть задач. Это разновидность манипулятивного поведения, где вместо прямой просьбы создаются условия, при которых человеку будет трудно отказать.

Эмоциональный альтруизм основан на эмпатии, сочувствии и аффилиации – потребности в привязанности. Он направлен на широкие слои социума, и его можно расценивать как человеколюбие. Данный тип не является защитным механизмом, если принимать позитивное участие в жизни близких людей – это истинное желание.

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Эволюционный аспект

Теории родственного альтруизма и «эгоистичного гена» были разработаны в рамках биологии и антропологии. Они завоевали значительное признание в научном мире. Согласно природе, в основе заботы о благополучии других лежат механизмы, способствующие развитию в контексте естественного отбора.

Концепцию родственного альтруизма предложил Уильям Гамильтон. Он считал бескорыстное поведение выгодным для выживания всего рода и передачи общих генов следующим поколениям. Индивид может жертвовать собственным размножением для благополучия других.

Похожую концепцию выдвинул Ричард Докинз в книге «Эгоистичный ген». Она утверждает, что жизненная цель каждой особи – передача своих генов. Однако здесь альтруизм может проявляться косвенно и затрагивать любого, если это выгодно для выживания. Эгоистичные гены – не сознательный выбор. Так природа «программирует» нас обращать внимание на других, чтобы в конечном итоге помочь себе.

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Зачем нужен альтруизм?

Альтруизм играет ключевую роль в формировании здоровых социальных связей. Он обеспечивает механизм взаимопомощи и поддержки между обществом. Волонтёрство, благотворительность и проявление заботы о других без выгоды способствуют созданию атмосферы взаимного доверия и сотрудничества.

Человек, живущий в пользу блага другого, может вызвать у общества желание поступать аналогично. Люди склонны подражать поведению, которое считается желательным и одобряемым. Это явление известно как «эффект переклички» или социальное заражение. Бескорыстная забота будет усиливать социальные связи. Кроме того, альтруист может создать справедливое общество. Такое поведение способствует развитию социальной солидарности, поддержки и помощи другим.

Также альтруизм нужен для чувства базовой безопасности, снижения напряжения в социуме. Это трансляция гуманистических ценностей, где царит атмосфера эмоциональной открытости и принятия. В таком мире важны дружба, ощущение себя на равных и отсутствие принижения, подавления.

Важно отметить, что альтруизм является компенсацией эгоистических побуждений только при наличии жёсткого Супер Эго. Он может считаться истинным, если это черта характера, отражающая личностную систему ценностей.

Забота о благополучии других – это не просто идеальная концепция, а жизненная практика, способная трансформировать отношения между людьми. Она формирует доверие, сплочённость и устойчивость. Мы все можем внести свой вклад в улучшение общества, если будем практиковать альтруизм в повседневной жизни.

Начните с малого: улыбнитесь прохожему, предложите помощь соседу, поддержите друга. Каждый шаг доброты будет двигать человечество к благополучию и прогрессу.