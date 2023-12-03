В этих местах вы сможете побыть наедине с природой и с самими собой.

Отдых для интровертов в России. 5 направлений для тех, кто устал от социума

Владимир Виноградов резидент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «Иногда бывает необходимо побыть наедине с собой. Оказаться так далеко от суеты и стресса больших городов, насколько это вообще возможно. Ощутить себя за сотни километров от ближайшей «цивилизации». К счастью, в России довольно много мест, где можно насладиться одиночеством. Собрал некоторые из них в интровертивной подборке».

Плато Путорана, Красноярский край

Занимая площадь, сопоставимую с территорией Британских островов, лавовое плато Путорана остаётся едва ли не самым малонаселённым местом на планете. А ещё – одним из самых завораживающих и притягательных. Плато называют «страной рек, озёр и каньонов», над которыми опускаются низкие облака. С эвенкийского Путорана так и переводится – «покрытое облаками».

Ещё совсем недавно попасть сюда можно было только в составе геологических групп и научных экспедиций. Сегодня же на Путорана действуют несколько уединённых турбаз, куда туристов забрасывают вертолётом из Норильска. Настоящая суровая экзотика вдали от цивилизации.

Архипелаг Шпицберген

Шпицберген или Свальбард – полярный архипелаг в Северном Ледовитом океане, где действует особый природоохранный режим, а постоянное население составляет всего около трёх тысяч человек. Большинство из них компактно сосредоточены в норвежском Лонгйире и российском Баренцбурге.

Но пусть присутствие других людей вас не смущает: находиться на архипелаге в одиночку небезопасно – есть риск встретиться с белым медведем или затеряться в снежной пустыне. А их на Шпицбергене хватает.

Помимо потрясающей арктической природы, при благоприятных условиях можно увидеть и оставленные советские посёлки Грумант и Пирамида. А ночью – восхищенно наблюдать за всполохами северного сияния, освещающего нетронутое полярное небо. Тем, кто ценит север за возможность уединиться, стоит поторопиться: уже в ближайшее время на остров могут запустить прямые безвизовые туры из Москвы.

Терем в Асташово, Костромская область

Асташово – вариант для тех, кто стремится сбежать от толпы, но не готов уезжать на радикальный север или восток. Лесной терем находится не так далеко от столицы, в Костромской губернии, но в местных лесах его придётся поискать.

Впрочем, в награду гости Асташово получат комфорт, колорит и благодать традиционной русской усадьбы, шанс приобщиться к народным промыслам, затопить баню по-деревенски и отведать блюда из русской печи. В тереме всего 12 номеров, что исключает скученность и хаос. А уж в окрестных лесах есть все шансы остаться наедине с природой – и с самим собой.

Ладожские шхеры, Карелия

Поэтичное слово «шхеры» не имеет ничего общего с низкой лексикой – так по-шведски называют архипелаги, состоящие из мелких скалистых островов. Ладожские шхеры рассыпаны по одноимённому озеру, недалеко от города Сортавала, но, несмотря на близость крупного туристического центра, здесь легко остаться в одиночестве – достаточно подыскать «свободный» островок и разбить палатку.

Совершенно особое время на шхерах – рассветы и закаты: такого буйства красок никак не ожидаешь от сдержанной карельской природы. Ну а просыпаться под шум волн – особое, совершенно уникальное удовольствие.

Петровский маяк, Астраханская область

Маяки, возводимые на труднодоступных утёсах, отдалённых мысах и скалах в открытом море, стали романтизированными символами одиночества. А некоторые из них в силу обстоятельств и вовсе приобрели культовый статус – как, например, Петровский маяк в Астраханской области.

Когда-то он направлял корабли по Каспию, но со временем вода ушла, а каменная башня – осталась. И сегодня возвышается посреди степи, в 30 км от побережья. Петровский маяк – один из редких для России случаев, когда на башню можно подняться без специального разрешения. Правда, воды не увидишь даже со смотровой площадки. А вот бескрайнюю степь, продуваемую всеми ветрами, – ещё как.