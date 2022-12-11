5 мест в России, где можно посмотреть северное сияние

Россия – одна из девяти стран, где туристам предоставляется уникальная опция увидеть необычное по свойствам и неописуемое по красоте чудо природы. А охотятся за ним почти все любители путешествий. Многие, кому удалось поймать в объектив или запечатлеть в памяти полярное сияние, говорят, что им больше не о чем мечтать.

С ними трудно не согласиться. Учёные до сих пор не могут точно до дня спрогнозировать, когда и в какое время на небе появятся сине-зелёные свечения. Потому явление по праву можно назвать волшебством. Зимой сияние можно наблюдать примерно с ноября по февраль.

Как появляется северное сияние?

Появляется северное сияние на небе, когда Солнце выбрасывает в космос миллионы тонн заряженных частиц, которые, в свою очередь, долетают до верхних слоёв атмосферы. Здесь и происходит их встреча с азотом и кислородом, что приводит к ярким вспышкам. Время прилёта частиц составляет от двух до пяти дней.

Почему важны эти данные? Исследуя солнечную активность, можно примерно рассчитать дни появления сияния. Сделать это удобно на сайте института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН или в приложении американского Центра прогнозирования космической погоды Aurora Forecast.

Фото: istockphoto.com

Но даже досконально изученная солнечная активность не даёт стопроцентной гарантии, что вы станете счастливчиком и сможете похвастаться увиденным чудом природы. Ясная погода, ночное время, примерно с 00:00 до 5:00, удалённость от городской местности также увеличивают шансы стать свидетелем полярного сияния.

Самостоятельные поиски мест могут быть очень опасными. Воспользуйтесь услугами проверенных туристических агентств, местных жителей, гидов. А теперь перейдём к местам.

Мурманская область, Кольский полуостров

Алексей Кошляков директор по PR международного сервиса трансферов i'way Если вы собрались в ближайшее время отправиться именно за Северным сиянием, то, пожалуй, самое доступное место в России — это Мурманская область. Если быть точнее — Териберка. Многим этот населённый пункт знаком по фильму Андрея Звягинцева. Но так сложилось географически, что рядом с этим местом ещё проходит миграционный путь китов, которые часто заплывают сюда в поисках пищи. В этом месте высокая интенсивность появления Пазорей (Северное сияние).

В Мурманской области охотиться за полярным сиянием можно не только в Териберке, но и в Видяево, в Печенге или в Саамской деревне. Главное — убедиться, что туда можно доехать на автомобиле.

С общественным транспортом и такси такое путешествие абсолютно непредсказуемо. Рекомендую заранее забронировать трансфер, это даёт гарантию, что вам точно подадут вовремя автомобиль и довезут до точки назначения.

Ещё один плюс, что в машине всегда можно погреться и в случае необходимости передвигаться вслед за сиянием или выехать на более интересную точку наблюдения. Обычно водители знают все обзорные и живописные точки в округе, где вы сможете не только посмотреть сияние, но и сделать атмосферные фото.

Как добраться и сколько это стоит?

Долететь до Мурманска можно из Москвы и Санкт-Петербурга прямыми рейсами. Стоимость их будет в среднем 15-20 тыс. рублей в обе стороны. Трансфер аэропорт – Мурманск будет стоит примерно 1300 рублей, а трансфер от Мурманска до Териберки – от 5 тыс. рублей в зависимости от класса автомобиля.

Если вы едете только за северным сиянием, можно сэкономить на жилье и заселиться в хостел в Мурманске. Цены начинаются от 700 рублей. А в самой Териберке снять квартиру, цены примерно от 2 тыс. рублей в сутки, но в сезон северного сияния цены могут серьёзно вырасти.

Териберка Фото: istockphoto.com

Красноярский край, полуостров Таймыр

Расположенный за Северным полярным кругом полуостров является отличным наблюдательным пунктом за волшебным сиянием. Если вы выберете для себя размещение в Национальном Таймырском заповеднике, помимо запечатлённого чуда природы, культурно просветитесь.

На территории есть музей мамонта, где хранятся останки древних животных, и природно-этнографический музей, рассказывающий о быте, кухне и традициях коренных народов Таймыра.

Интересный факт: останки мамонтов хранятся в пещере, которую искусственно создали в горах с вечной мерзлотой. Температура снаружи составляет минус 30 градусов, внутри – всегда минус 1-2 градуса.

Как добраться и сколько это стоит?

Используем перелёты из московских аэропортов до Норильска. Время в пути: 4,5 часа. Стоимость билетов начинается от 17 тыс. рублей в одну сторону.

Из Норильска необходим перелёт до Хатанги – села в Таймырском Долгано-Ненецком районе. Он займёт 2,5 часа. Билеты обойдутся также в 16-18 тыс. рублей в один конец.

Не забывайте, что северная погода капризна и неустойчива. Потому закладывайте больше дней на поездку в случае отмены рейсов.

Норильск Фото: istockphoto.com

Республика Коми

Суровый край не встретит вас прекрасной погодой, но зато станет идеальным местом, где вы сможете поймать удачу и запечатлеть зелёные вспышки. Как отмечают местные жители, сияние наблюдается почти в любой точке республики.

Обычно туристы предпочитают посещать бывший рабочий посёлок, основанный геологами в Воркуте. Также часто бронируют отели в Сыктыкваре.

Как добраться и сколько это стоит?

Из Москвы лететь два часа до Сыктывкара. Цена начинается от 10 тыс. рублей за один билет. А вот до Воркуты можно добраться наземным транспортом, на поезде. Если у вас есть в запасе сутки, поезд станет отличным вариантом. Стоимость билета в одну сторону начинается от 2500 рублей.

Республика Карелия

Озёрный край с зелёными лесами и бурными реками сам по себе прекрасен и любим туристами. Но в зимний период, посетив местность, вы сможете ещё и стать свидетелями великолепного свечения.

Посмотреть северное сияние возможно в Петрозаводске, карельской деревне Нильмогуба у Белого моря, в Национальном парке «Паанаярви». В дополнение туристы и посетители получат возможность пожить в обустроенных деревянных избах, порыбачить и даже поплавать с зубастой белухой. Обустроенных мест для отдыха в Карелии много.

Как добраться и сколько это стоит?

Прямых рейсов до Национального парка «Паанаярви» нет. Аэропорт находится только в Петрозаводске. Самый удобный способ – долететь из Москвы до Апатитов или Мурманска (цены от 3 до 14 тыс. рублей в одну сторону). Около двух часов. Затем преодолеть расстояние в тысячу километров на машине или такси.

Фото: istockphoto.com

Архангельская область

Как отмечают опытные тревел-блогеры, в Архангельске и его окрестностях сияние имеет особую красоту. Здесь оно имеет непохожий на другие зелёный оттенок и специфическое мерцание.

Хорошая новость для тех, кто не хочет уезжать из городской местности. Полярное сияние можно увидеть в пределах Архангельска. Но не забывайте, что удалённость от города и инфраструктур подарит вам возможность увидеть чудо природы ярче и чётче. Опытные туристы уезжают дальше на Север, в Северодвинск. Самые отчаянные отправляются на Соловецкий архипелаг.

Как добраться и сколько это стоит?

Из Москвы летим до аэропорта в Архангельске. Время в пути: два часа. Цена за один билет начинается от 5 тыс. рублей.

Чтобы радость от увиденного стала ещё ярче, не забудьте про правильное снаряжение, которое согреет во время холодной погоды. Возьмите с собой качественную оптику.

Пока вы будете смотреть северное сияние, важно не замёрзнуть. А это значит, что вам понадобится хорошее термобельё. О том, как его выбрать, читайте тут